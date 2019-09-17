Как российские следователи снимают мистический сериал про призрачный мост

Новый российский ремейк, ага. Жанр: политическая драма, криминал. Читаю очередное обращение предпринимателя, приложенные документы от следствия. И думаю: а вот зря иные следователи в сценаристы не идут. Такие сюжеты пишут!

Рассказываю.

Однажды, весной 2013 года, жители одного маленького поселка в Ярославской области оказались отрезанными от «большой земли»: мост унесло паводком, а другого пути нет, только через реку.

Поселок, конечно, маленький, зимой 20 человек живет, летом около сотни. Но что ж они, не люди что ли?

К 2015 году правительство области выделило средства на мост – 56 млн. Провели конкурс, выбрали оптимальный проект, определили на аукционе подрядчика.

Подрядчик – известное в области предприятие, с 60-летней историей. Авансовых платежей по контракту не положено, поэтому подрядчик – ООО «УМПРЭО» – на собственные средства закупил стройматериалы, использовал технику, платил сотрудникам зарплату за работу на объекте.

И через 150 дней – мост готов! Жители счастливы, искренне благодарят. Ну, правда, чиновники не сразу оплату за объект подрядчику отдали. Предпринимателю пришлось даже в прокуратуру жаловаться. Но, это сущие мелочи.

А где же драма, спросите вы? А драма началась во время выборов! Как у нас водится. На выборах 2016 года кандидаты задумались: а почему это мост такой дорогой? А зачем это чиновники выделили средства на мост в такой маленький посёлок? А нет ли тут коррупции? Надо расследовать!

Надо так надо, хорошее дело. Причем дело абсолютно политическое: чиновники решили, чиновники выделили, чиновники приняли мост. Хоть и с задержкой на полгода, но работу оплатили. Кто-то из чиновников плохо сделал своё дело – расследовать, выявить, наказать. Проверку, кстати, провели: и местную, и от Следственного Комитета. Нарушений – не нашли.

В принципе, на этом историю можно было бы и закончить. И она бы не дошла до омбудсмена, и нового ремейка бы не получилось. Но…

Через три года, в июле 2019 в деле с мостом нашли крайнего – предпринимателя Юрия Пучкова! Директора того самого предприятия, которое вложило сначала свои средства в мост, построило его за 150 дней, потом полгода оплату выбивало.

В чем обвиняют? В хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Да да, тех самых средств, которые он полгода ждал. После того, как вложил в строительство собственные деньги предприятия.

Абсурд? Нет – та самая пресловутая «резиновая» статья 159, ч.4 УК РФ. Правда, в обвинении следствие даже не удосужилось уточнить – в редакции какого года предпринимателю эту статью вменили. Ну а что, это же мелочи, сущий пустяк.

Конкретно Пучкову предъявляют, что во время строительства моста его предприятие не делало объездную дорогу и не возводило временного моста. Мол, в смете эти работы на 11 млн рублей были, а по факту – нет.

То есть строительная техника по воздуху как-то долетала до противоположного берега реки, чтоб сваи и балки установить. А главное, у местных жителей разом помутнение зрения случилось. Их спрашивают: был временный мост и подъездная дорога? Да, были, – говорят. А вот следствие считает – померещилось им это всё. Мистический сериал же, следователи соблюдают законы жанра.

Пучков и фотографии показывает: вот мол, временный мост, вот дорога, видите? Нет, опять же каким-то мистическим образом следствие объекты на фотографиях не видит. Зато постановления на арест жилья и дачи Пучкова – уже выписали. Реальные, не мистические. И срок реальный светит.

Беру дело на контроль, будем разбираться с этой мистикой.