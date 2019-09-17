Муса Евлоев снова стал чемпионом мира

Победы наших спортсменов - Сергея Емелина, Артема Суркова и Мусы Евлоева на чемпионате мира по греко-римской борьбе, проходящем сейчас в столице Казахстана Нур-Султане, уже принесли нам три путевки на летние Олимпийские игры -2020 года в Токио.

Противником Мусы Евлоева в финале должен был стать известный армянский борец Артур Алексанян. К сожалению поклонников спорта, именитый противник, с которым Муса уже неоднократно встречался, не смог принять участие из-за травмы. Таким образом, российский борец автоматически стал двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе.

Нам удалось пообщаться с личным тренером Мусы Евлоева - Давидом Кадиловым.

- Давид Акопович, поздравляю вас с победой Мусы – вашего подопечного. Мы следили за его успехами в борьбе. Скажите, пожалуйста, как ему удалось провести такую победную серию в этом состязании в Казахстане?

- Ну, как - готовился долго после прошлогоднего чемпионата мира (Муса Евлоев завоевал золото на ЧМ по борьбе в Будапеште в 2018-м. - И.Г.) Еще больше пришлось работать, потому что надо было защищать пояс чемпиона мира. Готовились - и слава Богу, сложилось все для нас удачно.

- А не обидно, что с Артуром Алексаняном не удалось провести финальную схватку?

- Обидно, конечно обидно! Мы очень хотели бороться. Артур Алексанян – один из лучших борцов последнего десятилетия. Он, к сожалению, получил травму, и у нас не получилось встретиться. Дай Бог, Артуру здоровья – мы еще не раз встретимся с ним и посмотрим, кто сильнее...

- Насколько я знаю, у Мусы с Артуром это уже не первая встреча.

- У них счет 1 : 1 (имеется в виду проигрыш Мусы Артуру в финале ЧМ-2017 и победа в полуфинале в ЧМ-2018, - И.Г.) Муса и Артур – два лучших борца в этом весе и все поклонники греко-римской борьбы во всем мире все равно ждут этой схватки. К сожалению, на этом чемпионате мира не удалось встретиться с Артуром.

- В результате победы Мусы Евлоева мы получили одну из лицензий (в весе до 97 кг) на Олимпийские игры в Токио летом 202 года. А остальные наши представители сборной России как выступили?

- Команда, в общем, очень хорошо выступила.

У нас пять финалистов чемпионатов мира – это очень достойный хороший результат, потому что к этому чемпионату мира все команды готовились серьезно.

Можно сказать, что вот это соревнование важнее даже, чем Олимпиада. Потому что здесь проходит отбор.

В нашей команде это: (до 60 кг) Сергей Емелин получил лицензию, и до 67 кг Артем Сурков тоже выиграл лицензию (он, к сожалению вчера вторым стал). И Муса Евлоев чемпионом стал, и его лицензия - на Олимпийские игры.

Пока у нас три медали, но у нас будут еще два лицензионных соревнования: сначала будет европейское и еще одно мировое – оттуда только финалисты будут отбираться на Олимпийские игры, и еще четыре путевки будут разыгрываться.

- Понятно. В общем, желаю Мусе и всем представителям нашей соборной дальнейших успехов!

СПРАКА «КП»

Муса Евлоев, российский борец греко-римского стиля, двукратный чемпион мира, чемпион и призёр чемпионатов России, чемпион Европы, обладатель Кубков Европейских наций, обладатель Кубков мира, мастер спорта России международного класса.