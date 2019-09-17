«Крутилась перед чужим парнем»: В Москве из ревности жестоко избили школьницу

На видео толпа подростков окружила свою одноклассницу 16-летнюю Надю З.* в какой-то лесной зоне. Вокруг девочки — человек 15, не меньше.

— Это было, ***, вчера! — кричит, судя по всему, главная в этом действии.

— Я этого вообще не делала! — оправдывается Надя. Когда она видит, что ее снимают, обхватывает голову руками.

— Руки убери! Ты тупая? Ты понимаешь, что это ты была? Уже все это доказывают, — продолжает воспитательную беседу самая активная школьница.

— Да отвалите! — Надя не выдерживает и пытается выйти из кольца разъяренных подростков. Но сделать это у девочки не получается.

— Иди сюда, ***, дура! Не трогайте ее, пожалуйста, — командует «главарь». — Руки убери, тебя щас никто не снимает, никто не трогает.

Ровно в этот момент кто-то с разбегу ударяет Надю ногой по бедрам. Девочка падает.

— Я сказала, я этого не делала, — продолжает доказывать Надя свою правоту. В ответ получает пощечину. Ее бьют по ногам, девочка падает снова.

— Надо делать так, чтобы синяков не оставалось, — рекомендуют бывалые. — Обмотай руку тряпкой, намочи ее и *** [бей].

Видео разборок быстро разлетелось по интернетуФото: Скриншот с видео

Надя сидит на земле, на голову ей сыплют мусор. Все это происходит под гогот веселой компании и попытки уговорить «Это сделала ты».

— Давай быстрее, мне за сестрой надо. Ударь ее уже и все, — просит кто-то.

— Вот щас скажи, это ты была? Скажи: да или нет.

— Нет, это не я была

«Главная» хватает Надю за руки и убирает их от ее лица

— Бей до тех пор, пока не скажет правду...

Такую расправу над Надей задумали ученики 9-го класса школы №1932 — в Марьино. О них говорят, как о местных звездах. Оказалось, к девочке накопилось много претензий.

ВЗЛОМАЛА СТРАНИЦУ И ПЫТАЛАСЬ УВЕСТИ ПАРНЯ?

— У нее был доступ к аккаунту «ВКонтакте» своей подруги, Лизы К., — рассказывают ребята, засветившиеся на видео. — Она с этой страницы начала писать гадости и угрожать родителям. Были фразы «Вырежу почки твоей мамы и продам...». Короче, подставила она эту Лизу перед друзьями, поэтому та ее и побила. Вокруг собрались те, кому Надя и писала.

Как выяснилось, не устроило популярных одноклассников и то, что Надя слишком много крутилась перед чужим возлюбленным.

— Настя приревновала своего парня к Наде. Рев вместе со своими подругами поставила ее на место. Тут виноваты скорее обе стороны, чем одна, — уверены свидетели произошедшего. — Не нужно было перед парнем чужим крутиться. Об этих отношениях знали все и в школе, и в Марьино. И так нагло крутиться возле этого парня было неправильно.

Не устроило одноклассников и то, что Надя* слишком много крутилась перед чужим возлюбленным

«НЕ ДОВЕДИТЕ РЕБЕНКА ДО САМОУБИЙСТВА»

Видео с этих разборок быстро разлетелось по интернету. Тогда мать Нади начала бить тревогу и писать во все инстанции.

— Уберите видео, я ее мать. Доведете ребенка до самоубийства! Это цель хулиганок, которые над ней издевались! Заявление написано. Я это просто так не оставлю и доведу дело до конца. Если узнает бабушка, то мы получим приступ. Хватит издеваться над семьей, — умоляет мать школьницы Елена.

Мама девочки уверена: ее дочь подставили, и она на самом деле ни в чем не виновата. После того, как видео заинтересовались в полиции, прокуратуре и следственном комитете, телефон Елены оборвали «раскаявшиеся участники».

— Мол, это Лиза все сделала, а свалила на мою дочь. Они сами ее вывели на чистую воду, — уверяет женщина.

Тем не менее, участникам драки теперь грозит реальная уголовная ответственность. В Главном следственном управлении СУ СК России по Москве возбудили уголовное дело по факту побоев.

— По данным следствия, днем 12 сентября 2019 года группа подростков из хулиганских побуждений, используя незначительный повод, напали на знакомую несовершеннолетнюю и нанесли ей удары руками и ногами в область головы и туловища, а также высказывали в адрес потерпевшей различные оскорбления и угрозы, — прокомментировали в ведомстве.

Сейчас правоохранительные органы ищут всех, кто причастен к избиению девочки. Здоровью Нади З. уже ничего не угрожает. Из школы ученица, скорее всего, будет вынуждена уйти.

* Имена героев изменены