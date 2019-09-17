Международные и российские эксперты встретятся на форуме «Среда для жизни» в Великом Новгороде

С 19 по 21 сентября 2019 в Великом Новгороде пройдет четвертый форум «Среда для жизни: города». В форуме примут участие международные и российские эксперты, ключевые стратеги и практики развития жилой среды: ведущие архитекторы, крупнейшие девелоперы, мэры, инвесторы, представители государственной власти российских и мировых мегаполисов, представители бизнеса и творческой среды. Участники обсудят главные тренды архитектурных преобразований городского ландшафта, лучшие практики управления мегаполисами и небольшими городами в эпоху тотальной цифровизации, идеи для привлечения частных и государственных инвестиций, роль государства и регулирования в жизни города, а также потенциал выстраивания эффективного взаимодействия с бизнесом и обществом.

В рамках первого дня 19 сентября пройдут «Дни лидеров муниципального управления». Мероприятие откроют заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин, губернатор Новгородской области Андрей Никитин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Программа «Дни лидеров муниципального управления» состоит из нескольких тематических групп, фокус деятельности которых – поиск лучших возможностей пространственного развития и раскрытие ландшафтного потенциала городов России, создание условий для малого и среднего бизнеса, участие в градостроительных процессах органов местного управления, модели цифровизации городов и модернизация инфраструктуры. Участники тематических групп обменяются результатами своей работы и посетят круглый стол «Как привлечь деньги в города?», модератором которого станет заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор НКО «Фонд развития моногородов» Ирина Макиева. На сессии также выступит заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Сорокин.

В форуме примут участие международные и российские эксперты

Деловая программа 20 сентября сформирована вокруг приоритетов развития России до 2024 года (комфортная среда для жизни и экономический рост городов), заданных в национальных проектах, а также роли местного самоуправления в достижении поставленных целей. Сессии деловой программы будут посвящены новым инструментам городского развития, позволяющим формировать долгосрочные планы по созданию современной городской среды и улучшать качество жизни населения, а также продемонстрируют примеры успешных и эффективных городских команд. Модераторами-ведущими выступят два выпускника образовательной программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ.

Ключевые спикеры деловой программы:

• Хэи зл Борис (США), генеральный директор Placemakers: презентация об объемно-пространственном регламенте.

• И енс Крамер Миккельсен (Дания), бывший мэр Копенгагена, генеральный директор Сopenhagen City & Port Development Corporation: презентация о Копенгагенскои модели реабилитации города.

• Кен Ливингстон (Великобритания), бывший мэр Лондона: презентация о новых вызовах и моделях управления современных сити-менеджеров.

• Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС: презентация о новои роли мэров в решении национальных вопросов.

Деловая программа также будет представлена выставкой «Города – пространство для развития», посвященной разработанному методическому документу «Стандарт комплексного развития территорий», его инструментам и связанным с ним образовательными программами. Будет раскрыта тема форума про долгосрочные стратегии развития городов. 21 сентября в пространстве «Точка кипения» продолжится деловая программа форума: прои дут лекция и панельная дискуссия про дизаи н-код, открытые круглые столы для всех желающих про региональные институты пространственного развития, воркшоп выпускников программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ.

В рамках форума также пройдет общегородской фестиваль «Городские выходные» для всех жителей Великого Новгорода. Масштабное культурно-развлекательное событие раскроет потенциал городского пространства как места для отдыха и творческой реализации горожан. Местом проведения «Городских выходных» станут городской пляж на Софийской набережной и Ярославово Дворище.

Чтобы принять участие в форуме «Среда для жизни: города», нужно зарегистрироваться онлайн на сайте средадляжизни.рф. Форум пройдет в здании Филармонии в Новгородском Кремле.

Форум «Среда для жизни» проводится ДОМ.РФ при поддержке Правительства Российской Федерации и Минстроя России ежегодно в городах, показывающих стремление развиваться и формировать комфортную городскую среду. Форум собирает лучших российских и иностранных экспертов: архитекторов, урбанистов, девелоперов, представителей региональных и муниципальных администраций. Программная дирекция форума — Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Партнерами форума «Среда для жизни» в Великом Новгороде выступают Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, Фонд развития Моногородов, ИА ТАСС, Совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство Стратегических Инициатив.