Потомки Сталина, Троцкого, Хрущева живут за океаном

Одни из наследников хозяев Кремля живут за границей, не афишируя своего родства с бывшими вождями СССР. Другие, наоборот, эксплуатируют свою громкую фамилию и былые заслуги родителей. Роднит детей, внуков и правнуков коммунистических (и посткоммунистических) правителей одно: перебравшись за рубеж, почти никто из них не стремится обратно, к родным березам...

Иосиф Сталин.Фото: RUSSIAN LOOK

Дочь Сталина умерла в Штатах

Родившаяся в 1926 году в семье «вождя народов» Иосифа Сталина и Надежды Аллилуевой дочь в шесть лет пережила шок - самоубийство матери. Но после той трагедии детство и юность Светланы Аллилуевой можно считать безоблачными. С отличием отучившись в образцовой 25-й московской школе, Света поступила на филфак МГУ, но потом перешла на исторический факультет, защитила кандидатскую в аспирантуре Академии общественных наук при ЦК КПСС. Она переводила книги с английского, меняла спутников жизни (к 1957 году у нее было три брака). Смерть четвертого супруга, гражданина Индии Браджеша Сингха, позволила ей вырваться из СССР. В марте 1967-го, сопроводив прах мужа на его родину, Светлана решила остаться за границей и обратилась в посольство США за политическим убежищем. «Спасибо ЦРУ, они меня вывезли, не бросили и напечатали «Двадцать писем к другу», - позже вспоминала Аллилуева. Эта книга воспоминаний о Сталине и его эпохе принесла Светлане, как говорят, несколько миллионов долларов. В США она встретила архитектора Питерса, ставшего ее пятым мужем. Там родилась ее дочь Ольга - ныне внучка Сталина зовется Крис Эванс, у нее магазин в Портленде, по-русски она не говорит.

Дочь вождя умерла в 85 лет в доме престарелых в Ричланде, штат Висконсин, от рака под именем Лана Питерс. Фото: Скриншот видео

Светлана кочевала между США и Британией, заехав на пару лет в Грузию. Последние редкие интервью давала на английском, твердя о ненависти к Советам.

Так выглядит Крис Эванс - внучка грозного Сталина. Фото: facebook.com

Внучка Литвинова гуляет у Темзы

Мария Слоним, внучка советского наркома иностранных дел Максима Литвинова. Фото: facebook.com/maria.phillimore.1

Мария Слоним, внучка советского наркома иностранных дел Максима Литвинова, училась в МГУ, вышла замуж за будущего профессора Стэнфорда Григория Фрейдина. 45 лет назад по его приглашению уехала в США, где работала в издательстве, потом перебралась в Лондон, вела авторские программы на русской службе ВВС. В ее квартире регулярно гостили советские диссиденты вроде Владимира Буковского. В 38 лет вышла замуж за барона Роберта Филлимора (который протянул недолго). После смерти барона вступила в брак с актером Сергеем Шкаликовым. В то время она работала собкором ВВС в Москве, в ее доме гостили звезды политики 90-х - Немцов, Чубайс, Ходорковский, Кох. После смерти третьего, а следом и четвертого мужа четыре года назад отбыла в Англию.

Внук Троцкого осел в Мехико

Всеволод Волков-Бронштейн - внук главного врага Сталина Льва Троцкого. В 1933 году он потерял мать Зинаиду, старшую дочь Троцкого, покончившую с собой в Берлине. Сева переехал к деду в Мексику, взял имя Эстебан, жил в доме Льва Давидовича и его второй жены Натальи Седовой в элитном районе Мехико. 14-летний Эстебан, вернувшись из школы летом 1940-го, застал умирающего деда, которому пробил голову ледорубом засланный Сталиным агент Рамон Меркадер (до того было покушение, в котором Троцкий не пострадал, а его внук был ранен в ногу). После смерти основателя Красной Армии его внук жил в опустевшем огромном коттедже в обществе Седовой и секретаря.

Фото: youtube.com

Эстебан Волков стал химиком и отцом четверых детей (его дочь Нора - известный американский психиатр). Эстебан всю жизнь прожил в доме, где погиб дед, - теперь там музей Троцкого.

Лев Троцкий.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сын Хрущева - профессор в Род-Айленде

В начале 60-х Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС, стал лауреатом Ленинской премии и Героем социалистического труда за разработку крылатых и баллистических ракет. Был замом гендиректора НПО «Электронмаш», жил в особняке на Ленинских (ныне Воробьевых) горах. В 1991 году Университет Брауна пригласил наследника советского вождя в Америку для чтения лекций по истории холодной войны. С тех пор он живет с третьей супругой в городе Провиденс, штат Род-Айленд. Является профессором Института международных исследований Томаса Уотсона, имеет гражданство США и России.

В начале 60-х Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС, стал лауреатом Ленинской премии и Героем социалистического труда за разработку крылатых и баллистических ракет. Был замом гендиректора НПО.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Написал книги «Рождение сверхдержавы» и «Пенсионер союзного значения», переведенные более чем на 10 языков, соавтор сценария фильма «Серые волки», последовательный антисталинист, оправдывает передачу отцом Крыма от РСФСР в состав УССР в 1954 году.

Дочь Суслова любит Альпы

Майя Сумарокова - дочь всесильного серого кардинала Политбюро Михаила Суслова, отвечавшего в партии за идеологию, - занималась изучением истории Балкан. Майя Михайловна защитила докторскую по этому направлению и в 1990 году перебралась поближе к предмету своего профессионального интереса - в Австрию.

Михаил Суслов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ее сыновья, внуки Суслова - Михаил и Николай, работают в компьютерной и торговой сферах. А внучка Суслова Елена, учившаяся в МГИМО, вышла замуж за представителя другой громкой фамилии советской элиты - Андрея Стуруа и обосновалась в США.

Потомки Андропова обосновались за океаном

Второй сын Андропова - Игорь в 80-е был послом в Греции, его дочь Татьяна, окончившая Московскую государственную академию хореографии, после работы в Большом театре в 90-е вслед за мужем уехала в Соединенные Штаты. Там появилась на свет их дочь Николь. 10 лет назад Татьяна вернулась в Москву и через год скоропостижно скончалась от рака. Николь осталась во Флориде.

Юрий Андропов.Фото: РИА Новости

Внук Андропова - Константин в США жил с 8-го класса. Отучился в колледже на дизайнера-архитектора, некоторое время искал себя в Америке, а вернувшись в столицу России, восемь лет назад был жестоко избит у своего дома. Получил сотрясение мозга, проходил лечение в госпитале ФСБ. И… вновь вернулся в Штаты, где пытался вести бизнес.

Родные Горбачева поселились в Германии

Внучка Горбачева Ксения.Фото: Иван ВИСЛОВ

Получившая медицинское образование сначала в Ставрополе, потом в Москве, единственная дочь последнего советского генсека Ирина рано вышла замуж за своего коллегу Анатолия Вирганского и до сих пор носит его фамилию. Кандидат медицинских наук (тема «Внезапная смерть и алкоголь») Вирганская в 90-е получила и диплом Международной школы бизнеса при Академии народного хозяйства - чтобы активно управлять Горбачев-фондом в качестве его вице-президента. Поскольку дела фонда связаны с Америкой и Германией, Ирина в последние годы нередко курсирует между западным побережьем США и Мюнхеном. В Германии значительную часть времени проводит и ее старшая дочь, внучка Горбачева Ксения (с дочкой Сашей), окончившая МГИМО и, как и мама, имеющая опыт двух браков.

Михаил Горбачев.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Племянница Брежнева живет в США

Любовь Брежнева родилась на Урале.Фото: СОЦСЕТИ

Любовь Брежнева родилась на Урале, ее мама-казачка влюбилась в Якова, младшего брата будущего генсека, в Магнитогорске, но они не расписывались. Со знаменитым дядей Люба познакомилась в 10 лет, когда тот приезжал на Магнитку как первый секретарь ЦК компартии Казахстана. А в Москве оказалась в 1964-м, накануне свержения Хрущева и воцарения Брежнева. У студентки иняза МГУ был роман с немцем - слушателем военной академии, но в загсе их заявление о вступлении в брак не приняли, а сам Леонид Ильич будто бы заявил племяннице: «Тебя отпущу - и все остальные побегут». В 1989-м Любовь Брежнева, сотрудник журнала «Твое здоровье», подала заявление на выезд в США, а через шесть лет выпустила за океаном книгу «Племянница генсека», которую негативно встретили дети и внуки Леонида Ильича. Позже опубликовала более откровенное переиздание, обвинив родню в том, что они не дали денег, чтобы по-человечески похоронить родного брата генсека, ее отца Якова Ильича, которого кремировали.

Леонид Брежнев. Фото: Владимир МУСАЭЛЬЯН/TASS

Внучка Ельцина учится в Британии

Мария Юмашева с детства изучала английский и французский. Фото: instagram.com/yeltsinboris

Семнадцатилетняя Мария Юмашева - младшая из внучек первого Президента России Бориса Ельцина. Она родилась в 2002-м в семье младшей дочери Ельцина Татьяны и Валентина Юмашева, бывшего главы президентской администрации. Роды проходили в Лондоне в частной клинике. Маша училась в элитной школе Theresianum в Австрии, продолжила обучение в престижном колледже в Англии. Нередко проводит время в компании родственницы по отцу, юной Марии Дерипаски (ее мать - бывшая жена Олега Дерипаски Полина, дочь Валентина Юмашева и специального коррес-пондента Ирины Веденеевой), которая также получает образование в Британии.

Борис Ельцин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«У них скрытые или явные страхи перед Родиной»

- Элита в нашей стране всегда носила не столько социалистический или капиталистический, сколько феодальный характер, - считает социопсихолог Алексей Рощин. - Когда ты не был избран, а по стечению обстоятельств оказался наверху и всем управляешь без отчета - это феодальная элита. Аристократия Советов. А аристократия - штука интернациональная. Высшие коммунисты ощущали себя частью особой семьи - правителей государств. Их дети входили в мировую элиту уже по праву рождения. Если их отцы еще были увлечены идеологическими соображениями, строили, а потом пытались развивать новое общество плюс, как правило, были патриотами, то сыновья и дочери ощущали себя иначе. Их жизнь отличалась от жизни всей остальной страны. Они жили в башне из слоновой кости. И особой привязанности к стране и ее народу не имели. Все, как правило, хорошо знали иностранные языки - для остального советского народа это всегда было преградой. И охотно, при первой возможности уезжали туда, где лучше.

- Почему уезжали, но не возвращались?

- Не чувствовали необходимости. Нет смысла возвращаться в страну, с которой их по большому счету мало что связывает (сын Хрущева - может быть, единственное исключение).

- И еще вопрос личной безопасности (не капиталов - ведь ни Аллилуева, ни Хрущев, ни Брежнева не были богаты по западным меркам)?

- Этот вопрос был важным потому, что в нашей стране все постоянно меняется и гарантий для детей-внуков бывших первых лиц никто дать не может. К тому же они с детства впитали атмосферу страха (когда-то явную, когда-то скрытую), в которой жили их отцы, всегда чувствующие, что один неверный шаг, другой - и тебя сожрут с потрохами. И инстинктивно старались от этого держаться подальше. У них где-то в подсознании Родина, скорее всего, ассоциируется с различными страхами. В первую очередь со страхом того, что с тобой могут сделать все что угодно. Многие помнят яркий пример: когда Брежнев умер - его зять Чурбанов сел.

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