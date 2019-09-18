2019-09-18T16:21:38+03:00
Общество

Настя по-английски «противная», а Ира по-итальянски - «гнев»

Некоторые наши имена звучат в других языках иначе, что приводит к курьезам
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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В Южной Америке есть гора Nahui. Но, к сожалению (или к счастью), читается это как НьяуиВ Южной Америке есть гора Nahui. Но, к сожалению (или к счастью), читается это как НьяуиФото: EAST NEWS
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Приедешь за границу — вопрос: как представляться новым друзьям? Анастасия или Анастейша? И почему одни и те же имена звучат даже в родственных языках по-разному? Об этом «Комсомолке» рассказал автор канала о занимательной лингвистике SonoRusso на блог-платформе «Яндекс.Дзен» — Фёдор Герасимов.

КАК ЖАН СТАЛ ШОНОМ…

— Джон, Иван, Йохан… Почему одно и то же имя в разных языках звучит по-разному?

— Имя «Иван» произошло от еврейского «Йоханан». В древнегреческом оно превратилось в «Иоаннес», затем попало в латынь как «Йоан», а в старославянский — в виде «Иоанн». И далее распространилось по другим языкам. Сегодня у него так много вариантов, что об их первородстве и догадаться можно не всегда: Иван, Йохан, Жан, Хуан, Шон, Ян, Ханс, Джон, Джованни, Йонас…

— Да, но из-за чего при «языковом дрейфе» одно и то же имя так сильно меняется?

— Как правило, имена, переходя из языка в язык, полностью или частично сохраняют своё написание. Но читаются (и произносятся) уже по правилам другого языка. Пример — переход от немецкого «Йоханнес» к французскому «Жан», испанскому «Хуан» и английскому «Джон». Все они, написанные на латинице, начинаются с буквы J: Johannes, Jean, Juan, John. Но поскольку буква J в этих языках читается по-разному, произношение меняется.

— Но часто написание имени при переходе в новый язык всё-таки меняется, чтобы адаптировать его под новую языковую среду.

— И тут возникает вторая проблема: качество транслитерации (передачи букв одного языка знаками другого). При переходе имени между разными алфавитными системами могут возникнуть трудности, если во втором языке нет какого-то звука, типичного для первого. Пример — чередование звуков «т» и «ф» в именах: Фёдор — Теодор, Афанасий — Атанасиус. Виновата в этом греческая буква Θ (тета). Она обозначает звук, аналогичный английскому «th». Однако ни в латыни, ни в старославянском аналогичного звука не было, поэтому его заменяли — буквально кто как услышал. Так и получилось, что в русском языке для «Фёдора» мы используем звук «ф», а в большинстве европейских стран, где переводы и имена распространяла католическая церковь (ориентировавшаяся на латынь), — «т»...

— А что, если в новом языке невозможно полноценно сохранить ни первоначальное звучание, ни написание имени?

— Это самые тяжёлые случаи. Тогда имя каким-либо образом адаптируется. Например, француз «Жан» (Jean) перекочевал в Ирландию как «Шон» (Sean). Да, сочетание гласных «ea» ирландцы сохранили, изменив произношение в соответствии с их правилами. А вот первый звук перенести никак не получилось: в ирландском просто нет звука «ж», да и буква «J» не используется. Вот они и заменили звук на ближайший по звучанию и обозначили его привычной для них буквой.

…И КАК ИОАНН СТАЛ ИВАНОМ?

— Хорошо, «Йоханан» после долгих приключений превратился в «Иоанна». Что дальше?

— Попав в новый язык, имена продолжают «мутировать», их произношение становится более удобным для носителя. Так «Иоанн» в русском стал «Иваном».

— Как именно?

— Три гласных подряд — не очень удобно, и звучит они как одна, особенно если произнести слово «Иоанн» очень быстро. То же произошло с двумя буквами «н» на конце: слились в одну. Законы лингвистики везде одинаковы, поэтому аналогичным образом в английском пропала гласная «a» из имени «John». Было «Johan», «h» не произносится, а быстрое произношение «Джоан» и «Джон» почти на различается… Остаётся лишь зафиксировать новую норму на бумаге — и пожалуйста: когда-то одинаковые имена теперь и пишутся, и произносятся по-разному.

Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ

Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ

— Такой «лингво-дрейф» происходил много сотен лет… а сейчас наконец-то всё устаканилось?

— Нет, процесс продолжается. Например, в англоязычных странах периодически возникает мода на русские имена. Но если Natasha по-английски звучит похоже на оригинал, то Ivan стал жертвой ошибки транслитерации. Поэтому сейчас можно встретить людей со странным именем Айван или Айвен (к примеру: родившийся в Южной Африке бизнесмен-металлург Айван Глазенберг).

ПИКАНТНЫЙ ПЕРЕВОД ФУТБОЛИСТА ЖИРКОВА

— Имя Розы по-венгерски — это имя Рожи. Какие ещё вы знаете казусы такого рода?

— Больше всех отличились испанцы Хулио, Педро и Кончита. Из не столь известного — я встречал бразильского парня с именем Винишес, которого русские девушки ласково прозвали «Винишко». Притом, что его имя как раз и происходит от слова «вино». Если говорить о наших соотечественниках, то у «Сергея» хорошо выделяется второй слог, «Георгий» может слышаться как GayOrgy (оргия геев), «Настя» созвучно английскому nasty — «противный», «Ира» по-итальянски — «гнев».

— А среди известных имён?

— Англичане произносят фамилию немецкого философа Иммануила Канта как «Кэнт», чтобы избежать смешения со словом «cunt» (самый пристойный перевод — «дрянь»). Также у них вызывает усмешку фамилия футболиста российского «Зенита» Юрия Жиркова из-за созвучности с глаголом «jerk off» (мастурбировать).

— Ещё у вас есть целая коллекция забавных топонимов.

— Если в «Питере — пить», то двигать после этого надо в итальянский город Пьяченца. В Швейцарии я проезжал мимо двух стоящих рядом городов Хам и Бар. В Чехии можно найти селение Писек (ударение на первый слог). В Германии — город Блайхероде (Bleicherode), но в соответствии с немецким произношением, правильно читать через «Я» в первом слоге.

Больше всего своими топонимами меня повеселила Австрия. Там есть город Ebensee, над которым смеяться вообще не очень хорошо. Есть деревня Фуккинг, которая в немецком пишется как Fucking. Еще англоговорящим взрывает мозг столица Австрии из-за слова Wiener. По-немецки это значит «венский», но в английском сленге сие сначала обозначало сосиску, а потом — соответствующий человеческий орган. А тут везде — Wiener Hospital, Wiener Opera…

Наконец, в Южной Америке есть гора Ñahui. Но к сожалению (или к счастью), читается это как «Ньяуи».

ВОПРОС — РЕБРОМ

— Мой китайский друг по-русски называл себя «Женя», ибо его исконное прозвание «Чен Чжурчжень» может сломать язык. Нам тоже есть смысл адаптировать имена на подобный случай?

— Я сам на Западе пользуюсь исключительно английской версией своего имени. Потому что в Европе мало кто может нормально артикулировать «Фёдор». А «Федя» — это вообще непроизносимое ни для кого слово. Помню, одна компания как-то пыталась меня убедить, что для них это не проблема, после чего я около часа слушал всевозможные исковерканные версии своего имени. А главная проблема в том, что им не объяснишь, как это сказать правильно: у них просто нет нужных звуков. Поэтому за границей всегда прошу называть меня «Теодор» или «Тэд» и не вижу в таком ничего плохого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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