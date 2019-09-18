Криштиану Роналду опять сыграет в Москве

Распахнуть окно в Европу

Наши футболисты похожи на всех обычных россиян, которым для посещении Европы нужна шенгенская виза. Вот и наши клубы бьются во внутреннем чемпионате целый год, чтобы потом засветиться на Западе.

Двум претендентам на красивую жизнь «визы» уже не дали. Первым выпал из обоймы тульский «Арсенал». Дебютант еврокубков даже не смог пройти 2-й квалификационный раунд Лиги Европы, проиграв оба матча «Нефтчи» (0:1 и 0:3).

Вторым неудачником стал московский «Спартак», который в раунде плей-офф оба раза уступил португальской «Браге» (0:1 и 1:2). Для красно-белых это очень болезненное поражение. Клуб только что потратил большие деньги на новых футболистов, неплохо заиграл во внутреннем первенстве - и вот на тебе... Опять целый год придется вариться в собственном соку, а красавец стадион лишился как минимум трех международных матчей...

За себя и за тех парней

Но гораздо хуже, что эти потери бьют по всему нашему футболу. Ведь путевки в Европу дают прежде всего тем странам, чьи команды лучше выступают в еврокубках на протяжении последних пяти лет (см. таблицу).

Сейчас Россия идет на шестом месте, которое дает право выставить три команды в Лиге чемпионов и три - в Лиге Европы. Причем сразу две попадают в ЛЧ напрямую. Но если мы скатимся на седьмое место, то количество «виз» сократится до одной прямой в Лиге чемпионов, еще одна команда пойдет через отбор.

А в этой виртуальной гонке нам на пятки наступают португальцы, которые пока в еврокубках не потеряли ни одной команды. Ведь все набранные командами очки при подсчете коэффициентов УЕФА делятся на количество команд, стартовавших в еврокубках. У нас теперь все очки, заработанные четырьмя клубами, будут делиться на шесть, а у португальцев пяти клубов - на пять.

Словом, «Зениту» с «Локомотивом» в Лиге чемпионов и ЦСКА с «Краснодаром» в Лиге Европы придется сражаться за себя и за тех парней - «Арсенал» и «Спартак».

«Группа жизни»

«Зениту», затесавшемуся в компанию грандов, при жеребьевке ЛЧ достались не самые грозные соперники - по крайней мере по именам.

Наставник «Зенита» Сергей Семак впервые выступит в Лиге чемпионов как тренер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа G

«Зенит» (Россия)

«Бенфика» (Португалия)

«Лион» (Франция)

«Лейпциг» (Лейпциг)

Но играют именно сейчас команды очень хорошо. «Бенфика» после 4 стартовых матчей чемпионата Португалии шла на 2-м месте, «Лион» также был в группе лидеров, отставая от ПСЖ на 2 очка. А «Лейпциг», одержав три победы из трех, и вовсе лидировал в Бундеслиге. Словом, ребятам Сергея Семака придется попотеть, чтобы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Впрочем, команда с берегов Невы там уже бывала, правда, далеко не проходила.

«Группа смерти»

А вот над «Локомотивом» вновь нависают грозовые тучи. В прошлом году подопечные Юрия Семина выиграли лишь один матч и заняли последнее место в группе. На этот раз ему достались суперклубы. Так, «Атлетико» идет первым в чемпионате Испании, «Байер» - в группе лидеров чемпионата Германии.

Группа D

«Ювентус» (Италия)

«Атлетико» (Мадрид, Испания)

«Байер» (Германия)

«Локомотив» (Россия)

Но главным событием для нас в этой группе будет приезд в Москву Криштиану Роналду. (Игра «Локомотив» - «Ювентус» пройдет 22 октября.) Кстати, красавчик за свою долгую карьеру уже пятый раз будет играть в Москве, где он ни разу не проигрывал, а в трех последних матчах забил по голу.

Лига Европы

Во втором по значимости клубном турнире Европы Россию представляют ЦСКА и «Краснодар». Но если армейцы сразу попали в групповой этап, то краснодарцы спустились туда, не пройдя квалификации Лиги чемпионов. Причем в первом стыке они сенсационно прошли португальский «Порту», отыгравшись в гостях (0:1, 3:2). А потом были разгромлены «Олимпиакосом» (4:0 и 2:1).

Группы и у ЦСКА, и у «Краснодара» вполне проходимые, где можно набирать очки в каждом матче, так необходимые для коэффициентов УЕФА. А вот в финансовом плане эти игры неважные. На «Лудогорец» полные «Лужники» не соберешь, как это было с армейцами в прошлом году, когда им в Лиге чемпионов достался «Реал».

Группа Н

ЦСКА (россия)

«Эспаньол» (Испания)

«Лудогорец» (Болгария)

«Ференцварош» (Венгрия)

Группа С

«Хетафе» (Испания)

«Трабзанспор» (Турция)

«Базель» (Швейцария)

«Краснодар» (Россия)

КОШЕЛЕК

Стали известны зарплаты футболистов итальянской Серии А. Оказалось, Роналду в «Ювентусе» получает 31 млн евро в год! Почему именно 31? Да потому что Месси имеет оклад в «Барселоне» 30 млн. А Роналду перешел в итальянский клуб с условием, что именно он будет самым богатым футболистом мира.

ЦЕНА ВОПРОСА

Каждый из 32 клубов группового этапа ЛЧ получит по 15,25 млн евро.

Бонус за каждую победу на групповом этапе составит 2,7 млн, за ничью - 0,9 млн.

- Выход в 1/8 финала: по 9,5 млн

- Выход в 1/4 финала: по 10,5 млн

- Выход в 1/2 финала: по 12 млн

- Выход в финал: по 15 млн

- Победитель Лиги чемпионов дополнительно получит 4 млн

Итого: победитель ЛЧ получит не менее 70 млн евро

В Лиге Европы, что называется, и труба пониже и дым пожиже. Победитель ЛЕ сможет насобирать порядка 20 млн евро.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сборная России в сентябре в отборочных матчах чемпионата Европы победила Шотландию и Казахстан, упрочив свое положение в группе.

Оформить выход на Евро- 2020 команда Станислава Черчесова теоретически сможет уже 10 октября в домашнем матче против Шотландии. В этот же день встретятся Казахстан и Кипр, которые еще сохраняют шансы на выход из группы. Если они сыграют вничью, то нас (в случае нашей победы) уже точно не догонят.

Оставшиеся матчи сборной России:

10 октября. Россия - Шотландия

13 октября. Кипр - Россия

16 октября. Россия - Бельгия

19 октября. Сан-Марино - Россия