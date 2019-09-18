Мечтаете о новых сережках? Значит, вас кто-то обидел

У многих людей, чаще всего у женщин, есть свои маленькие слабости - вещи, на которые денег не жалко. Одни с ума сходят от авторской бижутерии, другие не могут устоять на распродаже обуви или белья. Если вы дадите слово психологам, то они скажут: это самый простой способ закрыть внутреннюю потребность в чем-то. Какую именно, разбираемся вместе с психологом, руководителем тренингового центра «Путь к себе» Анастасией Земцовой.

Украшения и косметика

Любовь женщины к украшениям - вполне здоровая страсть. Нездоровая начинается, когда она скупает кольца или сережки в промышленных масштабах. В основе может лежать какая-то обида: кто-то вдруг назвал ее скучной, пресной. И теперь дама подсознательно хочет доказать, что она особенная. Или ею движет желание перемен, которых женщина боится и пытается компенсировать это количеством мелких, приятных покупок. Сережек, например, или косметических карандашиков.

Что делать: - Если вы хотите перемен, но боитесь, не уверены в себе, обратитесь к психологу. Чаще всего стоимость его услуг меньше чека за многочисленные колечки и помады. Если причина в обиде, напишите человеку письмо, в котором опишите всю свою боль. Отправлять его не обязательно, но легче точно станет. Можно писать такие послания в течение недели, пока не отпустит. Потом сожгите письмо, - советует Анастасия Земцова.

Вещи для дома

Подушки, торшер, плед, ваза - родные уже намекают, что это перебор, а вас все тянет покупать домой что-то милое и уютное? Скорее всего, причина в том, что вы не чувствуете себя хозяйкой дома. И вам все время нужны доказательства, что именно вы сделали эту квартиру такой милой и душевной.

Что делать: - Сначала плохая новость: вам придется ментально взрослеть и учиться брать на себя ответственность, - говорит наш эксперт. - Хорошая новость: как только вы осознаете себя вполне взрослой, домом вы будете ощущать любое пространство, где вам комфортно. Даже отель, в котором вы остановились на пару дней. Как это сделать? Начните с простых ритуалов. Придя домой, проведите рукой по всем крупным поверхностям, закройте глаза, почувствуйте, что это ваш дом и вы здесь самая главная. Можете даже эту фразу сказать про себя. Второй момент: каждое утро заправляйте постель и мойте после себя чашку с кофе. Наверняка же вы этого не делали? Вот вам и привет из детства, когда казалось, что придет мама и уберет за тобой. Простые ритуалы уже через месяц многое в вас изменят.

Психологи уверяют: шопинг можно заменить другими радостями.Фото: Иван ПРОХОРОВ

Кухонные прибамбасы

Скупаете сковородки, яйцерезки, таймеры, наборы ножей и ложек? Кажется, в детстве вы часто становились объектом маминого осуждения. Родительской критики подвергаются почти все дети, но для одних - просвистело и забылось, а для других - психотравма. Сколько уже идеальных пирогов испечено с помощью таймера и чудо-противня, а вы все пытаетесь доказать своему главному критику, что вы - очень хорошая хозяйка.

Что делать: - Расслабьтесь и выдохните. Хватит стараться. Вы слишком долго живете в алгоритме «я должна». Поставьте сами себе запрет - месяц без кулинарных подвигов и покупок кухонных примочек. Раз в неделю устраивайте самой себе свидание - просто гуляйте, слушайте музыку, и никакой готовки. Сначала будет казаться, что вы зря тратите время, но уже скоро вы почувствуете себя счастливой просто так. Физическая активность плюс «бытовой детокс» творят чудеса, - говорит психолог.

Полезные продукты, все, связанное с ЗОЖ

Чрезмерной заботой о себе вы пытаетесь заглушить страх болезни, или, быть может, вам не дает покоя долгий, накопленный стресс. Вы уверены, что долгий сон - это для слабаков, а вот изнуряющий спорт и правильное питание - наше все! А если заглянуть еще глубже: вы почему-то отказываетесь принимать себя таким, какой вы есть.

Что делать: - Искать причину неприятия нужно самому или со специалистом. Их может быть множество. Живите с верой в лучшее, а не со страхом худшего. И делайте это весело. Не бегите впереди себя, научитесь прислушиваться к своим желаниям. Настоящее знакомство с собой гораздо полезнее кубиков на прессе, - утверждает психолог.

Обувь

Помните фразу: «Какая разница, какие на вас кеды, если вы гуляете в них по Парижу»? Так вот, ваши покупки все новой и новой обуви - показатель нехватки внутренней свободы и новых ощущений.

Что делать: - Спорим, что эта покупка быстро вас разочаровывает и вы вновь идете искать себе новые туфли или кроссовки? - говорит Анастасия Земцова. - Ведь потребность в новых эмоциях или впечатлениях не закрыта. А почему вы вообще думаете, что только отпуск и долгое путешествие принесет вам счастье? Прогулка по соседнему городу для вашего мозга тоже классное кино, потому что новое. Попробуйте! Вечером вы вернетесь домой счастливой. Даже в старых кроссовках.

Коллекционные вещи

Слова «лимитированная коллекция», «ограниченный выпуск», «спеццена» - для вас, как для кота - сметана. Даже если вы понимаете, что эта брендированная фигня стоит гораздо дороже, чем обычные аналоги, остановиться нет сил.

Что делать: - Это привет из нашего советского прошлого, где был товар на прилавке типа «для всех» и под прилавком типа «для своих». И как только дефицитный товар «выбрасывали», срабатывал инстинкт «надо покупать срочно». В современном мире срочно уже ничего не надо, а установка еще как работает. Быть может, это передалось от предприимчивой мамы. Бороться с этим легко, используйте «фактор двух дней»: не покупайте сразу, отложите на пару суток и как следует подумайте, - советует эксперт.

ВАЖНО

Разобраться в себе и перестать тратить лишнее

Любой шопоголик всегда действует по одной схеме: покупка - сожаление - чувство вины - падение настроения - покупка. Как с этим бороться?

- Прежде всего нужно найти внутренний спусковой крючок, который требует постоянного шопинга. До причины можно докопаться самостоятельно, проанализировав мотивацию совершения покупок за определенный период и получаемые от них эмоции. Если сделать это не получается, идите к психологу.

- Свести до минимума влияние маркетинговых факторов: брать с собой деньги только на запланированные покупки, отказаться от кредитных карт или не брать их с собой, четко понимать цель покупки, составлять список товаров и следовать ему.

- Пересмотреть уже имеющиеся вещи, составить базовый гардероб и при совершении покупок думать, как новая вещь будет сочетаться с уже имеющимися. Например, покупать туфли к сумочке и аксессуарам, а не новый гардероб к новым туфлям.

- Больше отдыхать и позволять себе другие радости - долгое валяние в кровати, общение с друзьями. Просто исключите свободное время на шопинг. Нет времени - нет бессмысленных трат.