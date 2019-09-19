Секреты долгожителей всего мира: Больше спать, меньше есть и купить дачу

Все счастливые семьи счастливы одинаково, если верить Льву Толстому. А если верить американскому писателю Дэну Бюттнеру, то и все долгожители в мире живут долго, следуя одним и тем же правилам. Сами они и не подозревают об этом, потому как коротают свой столетний век кто на Окинаве, а кто на маленьком греческом острове. В интернетах не сидях, все больше на виноградниках работают и с внуками нянчатся.

Кстати, я уже начала рассказывать о правилах долголетия, сформулированных исследователем Дэном Бюттнером. Он нашел на карте мира несколько так называемых “голубых зон” - это места, где необычайно много людей, отметивших 100-летний юбилей. Почти нет серьезных и хронических болезней. Бюттнер объехал все “голубые зоны”, чтобы узнать секрет: что такого особенного делают их жители, что едят и пьют, сколько спят, где работают, занимаются ли спортом?...

Узнал (на это ушло 15 лет). Написал несколько книг и множество статей. Приехал в Москву. Прочел лекцию на Форуме социальных инноваций регионов. Встретился со мной и рассказал о том, как организовать персональную “голубую зону”.

А во всей России – реально? На этот счет Бюттнер не уверен, но считает, что у Сибири есть все шансы стать новым заповедником долгожителей. До Сибири тоже доберемся, но сначала повторим путь Дэна Бюттнера по “голубым зонам” планеты Земля. Термин, кстати, родился случайно – коллеги Дэна обводила ручкой на карте места, где видели возрастные аномалии.

Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ

ГЕОГРАФИЯ АКСАКАЛОВ

Остров Сардиния (Италия)

Для туристов Сардиния – роскошный средиземноморский курорт, а для демографов загадочный “остров долголетия”.

- На Сардинии есть несколько деревень, где много мужчин-долгожителей. Да каких! В 106 лет сардинец пьет красное вино, а потом на равных соревнуется со мной в армрестлинге, - до сих пор недоумевает Бюттнер. Вместе с коллегами он изучил жизнь и привычки 300 сардов-аксакалов. Вот какие общие правила обнаружили:

- они едят ячмень, в основном в виде ячменной каши;

- у них много дочерей – часть пять или больше;

- почти все занимаются сельским хозяйством – работают на земле либо пасут овец.

- Пастухи много ходят по горам. Берут с собой хлеб, овечий сыр, красное домашнее вино, пьют его понемножку весь день. После обеда могут вздемнуть, - живописует пасторальную идиллию Бюттнер. - Но важнее то, что жители горных деревень Сардинии очень привязаны к своей семье – они веками жили изолированно, и семья была для них основой всего. Стариков очень уважают, ни в коем случае не отправляют в дома престарелых. Они живут вместе детьми – либо на земле работают по мере сил, либо еду готовят. Это жизненный цикл, в котором присутствуют все поколения.

Пастухи много ходят по горам. Берут с собой хлеб, овечий сыр, красное домашнее виноФото: EAST NEWS

Остров Окинава (Япония)

Дэн Бюттнер не первый, кто обратил внимание на японский остров Окинава, секреты долголетия местных жителей ученые исследуют уже давно. Япония в принципе на первом месте в мире по продолжительности жизни, но даже на этом фоне окинавцы отличаются здоровьем. Гипертония, инфаркты, инсульты? Нет, не слышали. Онкологии и старческой деменции тоже практически нет. Вот какие правила Бюттнер привез с японского острова:

- основа диеты – сладкий картофель батат. До 1960-х годов он составлял 60% рациона местных жителей, сейчас меньше. Это источник сложных углеводов;

- соевый сыр тофу – еще один продукт, который окинавцы едят чаще других;

- тесные социальные контакты и умение дружить.

- На Окинаве родители стремятся подружить детей с самого раннего возраста – да так, чтобы те оставались близки всю жизнь. Мы познакомились с японками, которые дружат уже 97 лет. Встречаются каждый вечер, сплетничают, пьют сакэ, вспоминают своих друзей, спорят, кто лучше готовит тофу, - делится Бюттнер. - В семьях бывает всякое, кто-то разводится, кто-то уходит из жизни. Но остаются друзья, и они всегда могут поддержать, и морально, и финансово.

Город Лома-Линда в Калифорнии (США)

В Америке Бюттнер с коллегами тоже нашли “голубую зону”:

- В США средняя продолжительность жизни 80 лет у женщин и 76 лет у мужчин. А в калифорнийском городе Лома-Линда - 86 и 87 лет соответственно. Мы там познакомились со 105-летней дамой, волонтером пяти общественных организаций. Она встает в 5.30. На завтрак ест кашу и соевое молоко. Поднимает гантели, катается на велосипеде. Водит кадиллак. В чем секрет? Экология такая же, как у соседей. В Лома-Линде живут и афроамериканцы, и люди с европейскими, латиноамериканскими, азиатскими корнями, то есть и генетикой не объяснить. Но. Здесь очень много адвентиствов седьмого дня, и долгожители как раз принадлежат к этой общине. Отсюда – специфика:

- субботний отдых. Адвентисты после захода солнца в пятницу и до захода солнца в субботу прекращают все дела на 24 часа. Утром служба в церкви, потом они вместе обедают, идут на природу;

- практически все вегетарианцы;

- не курят, много не пьют;

- чувствуют духовную связь друг с другом, поддерживают соседей.

Полуостров Никоя (Коста-Рика)

Обитатели полуострова в Центральной Америке живут в среднем 93 – 94 года!

- Я считаю, что на Никое самая лучшая диета в мире. Кукуруза и лепешки-тортильи из кукурузной муки, бобы и сквош (разновидность тыквы). Эти продукты составляют 70% рациона, в них есть белки и все нужные человеку аминокислоты.

Остров Икария (Греция)

Каждый третий грек с острова Икария в Эгейском море отмечает 90-летие – это мировой рекорд. Именно здесь Бюттнер встретился с человеком, который помог понять главное:

- Его зовут Стаматис Мораитис. В молодости он уехал в Америку. Заработал денег, купил большой дом. В 1976 году у него нашли рак легкого – Стаматису тогда было 66 лет. Врачи отвели ему полгода. И Стаматис вместе с женой отправился домой, на Икарию. Там все еще жили его родители, им было за 80. Он начал есть местную пищу, пить вино, дышать свежим воздухом, встречаться со старыми друзьями, ходить в церковь. Прошло полгода, он чувствовал себя нормально. Посадил виноградник. Сказал себе: я, наверное, не доживу, но пусть мои дети и внуки меня вспоминают, когда пьют это вино. Когда мы встретились, ему было 102 года. Недавно я звонил ему. И он все еще собирает виноград, делает 200 литров вина каждый год и выпивает его сам. В чем секрет долголетия, спросил я Стаматиса. Он сказал: “Не знаю, наверное, я забыл умереть”.

ТЕСТ ОТ ДЭНА БЮТТНЕРА

1. Спите ли вы хотя бы 8 часов каждую ночь?

2. Двигаетесь ли вы хотя бы 45 минут в день (считаются прогулки пешком, йога, бег, фитнес и т.д.)?

3. Едите ли вы 3 порции овощей в день (чипсы не в счет)?

4. Есть ли у вас 3 друга, отвечающие трем критериям: они вам искренне нравятся, с ними интересно поговорить, и они точно поддержат вас в трудную минуту?

5. Вы верите в Бога и ходите в церковь (любой конфессии) хотя бы 4 раза вмесяц?

6. Вы не курите в последние 5 лет?

7. У вас не было незащищенного секса с незнакомцем?

8. Вы хотите прожить как минимум до 90 лет?

Считаем ответы “да”: чем больше – тем выше ваши шансы стать долгожителем.

СТО ЛЕТ НЕ ОБЕЩАЮ, А 92 - ВПОЛНЕ

А теперь – о главном. Как применить все эти находки в нашей, реальной жизни. Понятно ведь, что одним бататом сыт (и тем более здоров) не будешь. Переезжать на Сардинию? Тоже не всем подходит...

- Если вам кто-то скажет, что вы проживете до ста лет, не верьте. Для этого вы должны не только правильно питаться и вести здоровый образ жизни, но и генетику иметь хорошую. А вот прожить 92 – 93 года реально для большинства из нас. Потому что долголетие лишь на 20 процентов зависит от генов. На 80% - от нашего образа жизни и окружающей среды, - обнадеживает Бюттнер.

- А сами вы берете пример с долгожителей из “голубых зон”? - первый вопрос на засыпку американцу, который с интересом разглядывает красивую бутылку российской минералки “Это что, водка?”. Он и вот водки бы не отказался, но о спиртом в жизни столетних старцев чуть позже.

Ходите пешком. Час ходьбы - это 90% физической активности, которая вам нужнаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Да, я живу по принципам “голубых зон”. Есть четкие уроки, которые я извлек в своих экспедициях. Люди, живущие долго, едят растительную пишу. Каждые 20 минут куда-то идут или делают физическую работу – они все время в движении, хотя редко занимаются физкультурой. Это совсем не то же самое, что сидеть в офисе 8 часов, потом на час идти в спорзал, а дома лежать на диване. Пьют пару бокалов вина в день, в выходные чуть больше. Вы думаете, у них нет стресса? Есть, такой же как у нас. Они беспокоятся о своих детях. О финансах. Но не отходят от традиций и ежедневных ритуалов. Вот и я с утра ем овощи или овсянку. Совершаю прогулку. В обед тоже овощи, потом немного сна (в Коста-Рике и Греции есть традиция дневного сна). И вообще сплю как минимум 8 часов в сутки.

Они дружат друг с другом. Если вы живете один в своей квартире и ни с кем близко не общаетесь, это отнимает у вас 8 лет жизни в среднем. Контакты с людьми, будь то супруги, дети и или друзья, – стимул для жизни.

Но главное – они понимают, почему просыпаются каждый день. Это дает примерно 7 лет жизни дополнительно. И они счастливы. Счастье и долголетие идут рука об руку. По статистике, примерно 20% населения Земли чувствуют себя счастливыми. Так вот: такие люди проживут в среднем на 6 лет дольше несчастных.

Дэн БЮТТНЕР. Фото: Предоставлено пресс-службой Форума социальных инноваций регионов

9 ПРИНЦИПОВ ДОЛГОЙ ЖИЗНИ

Сухим научным языком 9 принципов долголетия “голубых зон” сформулированы так:

1. Регулярная умеренная физическая активность.

2. Наличие цели в жизни.

3. Умение снимать стресс.

4. Умеренная калорийность пищи.

5. Растительная в своей основе диета (Бюттнер еще использует термин “полувегетарианство”).

6. Умеренное употребление алкоголя, в первую очередь вина.

7. Принадлежность к какой-либо религии или духовные практики.

8. Семейные связи.

9. Социальная жизнь.

ПЕШКОМ К ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ

Пастухи на Сардинии ходят пешком по горным склонам, греческие виноделы копают, окучивают, поливают, собирают... А как жителю мегаполиса организовать себе постоянное движение?

- Ходите пешком. Час ходьбы - это 90% физической активности, которая вам нужна. Займитесь бегом, йогой. Да чем угодно, главное, чтобы вам нравилось. Если вы себя заставляете – то не будете заниматься долго. Найдите друга, который много ходит пешком или играет в теннис – чтобы и вас звал.

Наша проблема в том, что мы привыкли к краткосрочным решениям: записываемся в спортзал, пьем витамины. Но это не принесет эффекта, если заниматься месяц или даже год, а потом бросить. Для долголетия важны не годы, а десятилетия здорового образа жизни. Когда я описываю правила “голубых зон”, они кажутся очень простыми. Секрет в том, что люди так живут каждый день и всю жизнь. А среди тех, кто садится на диету “голубых зон”, лишь 10% выдерживают хотя бы семь месяцев. Через полтора года ее продолжают придерживаться всего 2% тех, кто начал.

МЯСО РАЗ В НЕДЕЛЮ, ВИНО КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Так, а что за диета такая?

- Мы исследовали, как питались жители “голубых зон” в последние 100 лет. Мы знаем, что нынешние долгожители ели в детстве, в молодости и что едят сейчас. Общие принципы такие:

- 90 - 100% рациона составляет растительная пища;

- 65% овощей - с содержанием крахмала (к таким относятся картофель, свекла, тыква, редька, редис, морковь, кабачки, горох, кукуруза, бобовые. - Ю. С.);

- много злаков, орехов и бобовых;

- мясо – не чаще 5 раз в месяц;

- рыба – не чаще 3 раз неделю;

- не пьют коровьего молока и не едят продуктов из него. Могут пить козье молоко;

- 6 стаканов воды в день;

- чай, кофе, немного вина, чаще красного.

- Долгожители не переедают. Плотнее всего у них завтрак, обед менее калорийный, а вечером едят совсем мало, - рассказывает Бюттнер.

Еште мясо не чаще 5 раз в месяцФото: EAST NEWS

- Чай, кофе, вино можно пить в любом количестве?

- Все хорошо в меру, избыток жидкости вреден для почек. Чай – отлично, особенно зеленый. Кофе – тоже, но черный, без сахара и сливок. Люди, выпивающие бокал-другой вина в день, в среднем здоровее и живут дольше, чем совсем непьющие. Но если пить больше 2 – 3 бокалов, это уже вредно. Красное вино самый здоровый спиртной напиток. Но подойдет и белое, и пиво, и водка. Только в случае с водкой, конечно, уже не бокалы, а максимум 25 граммов в день. Но если вы не пьете, то и не начинайте! Без этого вполне можно обойтись.

ЛОЖИТЕСЬ СПАТЬ!

- Долгожители ложатся спать, когда заходит солнце, и встают до восхода. Очень часто их сон делится на две части. Засыпают в 7 часов вечера, в 2 – 3 ночи встают, что-то делают по дому, читают, и снова ложатся до рассвета. В общей сложности спят 8 – 9 часов в сутки. Большинство из нас - меньше.

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ ЖИВУТ ДОЛЬШЕ?

- Женщины живут дольше, это факт. В большинстве “голубых зон” на одного столетнего мужчину приходится пять его ровесниц. Хотя я не уверен, что так должно быть, что это естественная разница. Возможно, дело вот том, что женщины рожают и воспитывают детей. И, конечно, хотят, чтобы дети росли здоровыми – в итоге больше озабочены здоровым питанием и образом жизни. Во-вторых, женщины общительнее. И курят меньше.

И еще мы заметили закономерность. Вдовы часто живут долго. А если первой умирает жена, то обычно муж тоже вскоре уходит. Наверное, женщины лучше заботятся о мужьях.

НА ПЕНСИИ – ВОЛОНТЕРСТВО И ВНУКИ

- Уйти на пенсию – это неестественно! Вы работали всю жизни, и вдруг перестали быть полезными. Для многих это потеря смысла жизни. В “голубых зонах” проще. Там люди наслаждаются своим возрастом, я бы сказал, празднуют его. Для них это едва ли не самые важные годы в жизни!

- А что делать? Продолжать работать? Завести хобби? Как жить пенсионеру, чтобы не стареть?

- Я уверен - и это подтверждает опыт абсолютно всех “голубых зон” - что не нужно полностью уходить на покой. Это вовсе не значит, что в 80 лет надо трудиться по 8 часов в день. Можно и два часа. Но обязательно заниматься чем-то, что вы любите и умеете, и что приносит пользу другим людям. Можно стать волонтером – филантропия и альтруизм помогают жить. Среди волонтеров меньше людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сейчас придумывают разные программы для пожилых людей – танцы, рукоделие. По сути, создают для них аналоги детскх садов. Не думаю, что это правильный путь. Лучше жить вместе с детьми и внуками, готовить для них, помогать с уроками. В “голубых зонах” пожилые люди всегда живут рядом со своими детьми, постоянно общаются. Никаких домов престарелых там нет.

СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ БЕЗ ФАСТФУДА

В России Бюттнер не впервые. Тридцать лет назад он совершил кругосветное путешествие вместе с двумя велосипедистами из Сибири. Проехал и всю нашу страну.

- Тогда, в 1990 году, я узнал, что такое дача, и как она популярна в России. Так вот: это лучшее, что можно придумать для долголетия! Во всех “голубых зонах” у людей есть своего рода дачи. Дачники физически активны, и это та самая постоянная и умеренная активность, которая полезна для долголетия. Они социальны - встречаются с соседями. И едят овощи и фрукты, которые выращивают. Идеально! Дача – главный российский секрет потенциального долголетия.

Но вы много пьете и курите. Не считайте это критикой, я люблю Россию. Но здесь 60% мужчин и 40% женщин в России курят, и это уносит много жизней, как и злоупотребление алкоголем.Большей части болезней, которые убивают россиян, можно было бы избежать, если б не эти вредные привычки.

В России есть огромные возможности для продления жизни. Вы можете не поворять ошибок, совершенных американцами. Индустрия фастфуда захватила все наши города. Дисциплана - хорошая вещь. Но сложно делать выбор в пользу здорового образа жизни, если на каждом шагу видишь бургер или чипсы, а не свежие овощи и фрукты. В Москве я увидел рекламу фастфуда, как только вышел из самолета. Надеюсь, что он не вытеснит традиционную еду россиян.

Индустрия фастфуда захватила американские городаФото: EAST NEWS

- Вы наверняка слышали выражения “кавказское долголетие” и “сибирское здоровье.” Может, Кавказ и Сибирь тоже “голубые зоны”?

- Мне жаль, но нет. В Грузии мы проводили исследования – возраст кавказских долгожителей чаще всего не подтверждается документами, люди приписывали себе годы. У Сибири есть хороший потенциал стать “голубой зоной”. Но только если сибиряки перестанут столько курить. И будут есть меньше свинины, копченой рыбы и других жирных продуктов. И загрязнение воздуха в промышленных городах, конечно, играет роль.

Хочешь жить долго? Соблюдай правилаФото: Рушан КАЮМОВ

- Все пять “голубых зон” находятся в телых местах. А у нас страна холодная. На севере реально жить долго?

- У теплого климата два преимущества. Во-первых, круглый год можно выращивать свежие фрукты и овощи. И в солнечную погоду люди больше времени проводят на улице – двигаются, общаются. Но это не критично. И на севере можно дожить до ста лет. Хотя на юге проще.

СЛИШКОМ МНОГО КОМФОРТА

- В “голубых зонах” люди ведут тот же образ жизни, что их деды. И при этом живут дольше, чем в мегаполисах, где доступны все достижения медицины...

- Я думаю, дело вот в чем. Исторически люди жили тяжело. Боролись за еду. Прогресс привел к тому, что у нас теплые дома, достаточно еды и одежды, нам не страшны многие болезни. Но мы оказались в ситуации, когда у нас слишком много комфорта. Слишком много еды – нам не нужно столько калорий. Слишком много техники, которая делает нашу жизнь удобной. А наши тела сделаны для того, чтобы двигаться. И при всех достижениях современной науки нам нужно об этом помнить.

Я все еще ищу “голубые зоны” по всему миру. Но это феномен, который исчезает. Глобализация и отвратительная культура питания (я про наш американский фастфуд) подрывает традиционный образ жизни даже в Юго-Восточной Азии, Африке, Латинской Америке. Именно в Латинской Америке, наверное, удастся найти еще одну “голубую зону”. Но наверняка люди и там живут по тем же самым правилам долголетия.

Диета долгожителяФото: Наиль ВАЛИУЛИН

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Дэн Бюттнер – американский писатель, путешественник, исследователь National Geоgraphic. Родился в 1960 году в Миннесоте. Темой долголетия занялся в 2003 году. В сотрудничестве с Национальным институтом старения (Вашингтон), с командой антропологов, генетиков, диетологов и историков организовал научные экспедиции вместа, которые были названы “голубыми зонами”. Автор нескольких книг, посвященных секретам долголетия. Сейчас работает над следующей – с рецептами 100 блюд от долгожителей разных стран.

Обладатель рекордов Гиннеса за самые долгие велосипедные путешествия. В 1990 году совершил велокругосветку, проехав в том числе и через весь Советский Союз.