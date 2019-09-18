Собственный детсад и родительский день на работе

- Об особой корпоративной культуре нашего банка ходят легенды, и это не фигура речи, - рассказывает Галина Вайсбанд, вице-президент по управлению персоналом Банка Хоум Кредит. - За годы работы нам удалось создать в Хоуме уникальную атмосферу, которую можно назвать по-настоящему домашней. В центре нашей компании всегда стоит человек, и мы прилагаем все усилия, чтобы ему было комфортно, хотелось расти и развиваться вместе с нами.

Самое главное в жизни человека - это его семья. Поэтому поддержка семьи стала одним из основных направлений корпоративной социальной политики нашего банка. Когда человек понимает, что компания готова поддержать не только его, но и его родных, - это повышает доверие между всеми нами. А без взаимного доверия сложно достичь результата.

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И НЕ ТОЛЬКО

- Среди самых заметных наших проектов, направленных на поддержку семьи, - открытие собственного детского сада в здании банка в Обнинске и группы для детей сотрудников в одном из лучших детских садиков Томска, - продолжает Галина Вайсбанд. - В обоих городах у Хоум Кредита открыты крупные кол-центры, где работает много молодых мам с маленькими детьми. Многие мамы хотели бы выйти на работу раньше, но им не с кем оставить малыша. А получить место в муниципальном детском саду не всегда просто. Поэтому мы придумали решение, которое позволило нашим сотрудницам выходить из декрета на работу тогда, когда им удобно.

Все началось в 2011 году - тогда мы открыли первый в России детский сад «Оранжерея» прямо на территории офисного комплекса в Обнинске. Садик имеет лицензию на образовательную деятельность и работает по методу Монтессори. Мы назвали его «Оранжерея», потому что дети - это цветы нашей жизни. В садике полноценная программа подготовки к школе, работают хореограф и учитель, есть столовая и медкабинет.

Мы очень старались, чтобы дети чувствовали себя как дома, им было тепло и уютно. Стены в садике расписаны цветами и бабочками, у каждого малыша есть свой шкафчик для одежды с картинкой животного или птички, а во дворе обустроена детская площадка с горками, качелями, песочницей и беседкой.

Так же мы планировали поступить и в Томске. Но так как томский кол-центр работает не в собственном, а в арендуемом здании, открыть детский садик полного цикла там бы не получилось. Поэтому мы нашли близкий к офису частный детский сад «Винни-Пух» и договорились о создании корпоративной группы для детей сотрудников Хоум Кредита в 2018 году. В этом садике педагоги развивают речь детей, моторику и сенсорику, занимаются рисованием, музыкой, физкультурой. Садик имеет статус «прогимназия».

Все расходы на содержание детского садика в Обнинске и группы в Томске банк оплачивает сам, для сотрудников все бесплатно.

Галина Вайсбанд, вице-президент по управлению персоналом Банка Хоум Кредит. Фото: личный архив.

ПРАЗДНИК В ОФИСЕ

Каждый год банк устраивает родительский день - день, когда сотрудники

приходят на работу вместе со своими детьми. Многие дети видят мам и пап по утрам и вечерам, но совершенно не представляют, чем те занимаются на работе. А ведь им это очень интересно - посмотреть, чем твой родитель занимается, тем более когда он или она работает в банке!

В головном офисе в Москве такой праздник традиционно проводят в декабре. Для детей устраивают театральное представление, кинопоказ, мастер-классы по изготовлению бумажных фонариков, росписи пряников и многое другое. Приглашают художника по аквагриму, а еще устраивают интересные интерактивные развлечения - например, VR-игры, квесты. Подросткам предлагают пройти тренинг по профориентации - это и интересно, и очень полезно. Такие мероприятия у родителей на работе потом становятся замечательными воспоминаниями, которые человек помнит, даже когда становится взрослым. Дети приходят с мамами, папами, бабушками и дедушками и целый день гуляют по банку.

Подобные активности проводят и в регионах.

- Мы для детей обычно проводим два праздника - родительский день в начале лета и елку в декабре перед Новым годом, - рассказывает бизнес-партнер по работе с людьми дирекции «Поволжье» Банка Хоум Кредит Мария Шерстнева. - Причем некоторые выступления на родительский день дети готовят сами, и в результате получается настоящий концерт. На некоторые такие праздники приходят не только дети наших сотрудников, но и дети партнеров банка.

- А мы часто устраиваем дни открытых дверей для школьников, - говорит тренер отдела по работе с людьми из обнинского филиала банка Станислава Звенкова. - Родители из числа наших сотрудников договариваются с классом, где учится их ребенок, и ребята вместе с классным руководителем приезжают в наш кол-центр. Дети не просто ходят по этажам и смотрят, как работают сотрудники: в каждом управлении их ждет задание, которое наглядно показывает, чем именно там занимаются. Все задания адаптированы под возраст детей. Та же история с летними детскими лагерями, которые находятся рядом или в Обнинске. А в День защиты детей мы традиционно приглашаем всех детей сотрудников на праздник. Маленьких гостей встречает ростовая кукла хомяка, играет и развлекает детишек. В программу входят различные мастер-классы, квест-игра и даже мини-дискотека на свежем воздухе. День завершается огромным чаепитием с вкусностями.

ЛЕТНИЙ ПИКНИК

Ежегодно в июле банк устраивает летний пикник. Мы арендуем большую площадку - чаще всего часть парка - и приглашаем туда наших сотрудников с семьями. Сюда приходят с мужьями, женами, детьми. День рождения банка становится самым настоящим семейным днем - с угощениями и веселыми развлечениями для взрослых и детей.

- Семейный пикник - наш традиционный летний праздник, где собирается большая семья Банка Хоум Кредит, - объясняет менеджер по внутренним коммуникациям Банка Хоум Кредит Виктория Жукова. - В этом году мероприятие прошло в живописном месте на берегу Москвы-реки. Наш пикник - это всегда приятный и душевный праздник с семейной атмосферой. Весь день мы наслаждались солнцем, играли в игры, осваивали парусный спорт. Слушали семейное радио, знакомились с друзьями и близкими новых сотрудников, пели любимые песни. Для самых маленьких участников организовали отдельную зону с детским кафе, железной дорогой, батутами, понициклами и аниматорами в образах известных героев мультфильмов.

ВАЖНО!

Повышение финансовой грамотности

Отдельно стоит отметить программы банка по повышению семейной финансовой грамотности. Ежегодно волонтеры банка бесплатно читают лекции по финансовому воспитанию заинтересованным родителям, а для детей проводят деловые игры в школах. Волонтеры проводят эти мероприятия не только по просьбам клиентов, но и по просьбам сотрудников.

- Любой наш коллега может обратиться с предложением, и мы с радостью проведем мероприятие по финансовой грамотности в школе, где учится его ребенок, - говорит начальник управления стратегических коммуникаций Банка Хоум Кредит Ирэн Шкаровская.

ЧТО ЕЩЕ?

Страхование здоровья, фитнес-клуб и выгодная мобильная связь

- Корпоративные детские сады и семейные праздники - не единственная наша инициатива по поддержке семей коллег, - объясняют в банке. - Так, например, наши сотрудники могут со скидкой приобрести программу ДМС для членов своей семьи у страховой компании, с которой мы сотрудничаем. Наши партнеры предоставляют сотрудникам скидки на покупку семейных карт в фитнес-клубы, театральных билетов, выгодную мобильную связь.

- Работа и семья - это две половины жизни, которые дополняют друг друга, - говорит начальник отдела администрирования льготных программ Банка Хоум Кредит Анастасия Алексеева. - Выбор партнерских программ обусловлен в первую очередь заботой о благополучии наших сотрудников и членов их семей. Как правило, с корпоративными программами к нам обращаются наши партнеры, но есть и исключения (например, ДМС, мобильная связь для сотрудников и членов их семей).