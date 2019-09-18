Роберт Уразов, глава Ворлдскиллс Россия: «Мы должны готовить кадры на опережение»

Изначально чемпионаты рабочих профессий стали проводить, чтобы поднять престиж этих специальностей. Но потом функционал движения стал шире. И теперь это не только соревнования условных токарей-фрезеровщиков, а целое движение, объединяющее десятки тысяч высококлассных специалистов и способствующее развитию компетенций и росту экономики страны. Подробнее об этом в открытой студии «КП» на Восточном экономическом форуме рассказал Роберт Уразов, глава Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

«НАША ЗАДАЧА НЕ ОДНОГО ПЛЮЩЕНКО ПОДГОТОВИТЬ, А РЕГУЛЯРНО ЧЕМПИОНОВ ПОСТАВЛЯТЬ»

- Что такое WorldSkills в России? На слуху только чемпионаты мира по рабочим профессиям…

- В России это немного другое, чем во всем мире. Да, мы тоже проводим чемпионаты по разным компетенциям. Наша сборная, к примеру, на недавнем международном первенстве в Казани заняла второе место. Но мы рассматриваем это движение еще и как инструмент, который позволяет в целом менять систему подготовки кадров. Например, мы обучаем мастеров производственного обучения, людей старшего поколения, занимаемся ранней профориентацией школьников (проект «Билет в будущее»). Есть инициатива Future Skills. Это разработка, прогноз компетенций, которые нужны новому рабочему в ближайшем будущем - от квантовых вычислений до машинного обучения.

- Зачем нужен этот профессиональный конкурс высших достижений с точки зрения экономики?

- Есть принципиальное отличие от спорта, которое в корне разрушает всю олимпийскую логику. Если на олимпиаде спортсмена готовят десятилетиями, а потом он несколько лет выступает, то выступить на мировом или европейском первенстве WorldSkills можно только один раз. Если ваша задача не одного Плющенко подготовить, а регулярно выводить таких звезд в топ, то основной задачей становится тренерская школа. На чемпионатах всегда вместе с участником работает его эксперт-наставник.

- И какая здесь связь с экономикой?

- Все задания, которые есть на чемпионатах, разрабатывают эксперты, которые являются разработчиками технологий, эксплуатантами, работодателями, преподавателями. Это дает возможность быстро создавать стандарты подготовки и моментально их транслировать. К примеру, несколько лет назад у нас в движении появилась новая компетенция – промышленная робототехника. Это программирование мобильных рук. Для России редкая профессия. По роботизации мы почти в тысячу раз отстаем от Кореи. Это задел, который нам предстоит наверстать. И мы активно двигаемся вперед. В 2015 году компетенция появилась, а уже в 2016 году в России было около 20 центров, которые готовили таких специалистов.

«И КОНКУРС СВАРЩИКОВ, И СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТРОЙКЕ КВАНТОВЫХ КАНАЛОВ»

- Я думал, что это конкурс сварщиков, а у вас даже квантовые технологии есть…

- Соревнования среди сварщиков есть. Но и Digital Skills - тоже. Мы все чаще говорим о цифровой экономике. Ключевая проблема в том, что данных слишком много, своровать их становится проще. Если вы не имеете квантовых аналогов передачи данных, то практически невозможно обеспечить их конфиденциальность. У нас уже есть соревнования по настройке квантовых каналов. Отрасль еще не появилась как таковая, но людей уже готовят. Это дает возможность для тех компаний, которые разрабатывают технологию (в данном случае Российский квантовый центр), опережающим способом готовить кадры.

- То есть, вы готовите кадры для стартапов, которых нам так не хватает?

- В том числе. Это передовой край. Но мы занимаемся и сварщиками, и поварами. К примеру, четыре года назад в России не выпускалось ни одного сварщика мирового уровня. Сейчас их тысячи. Они нужны при работе на трубопроводах, при любой нефтепереработке - везде, где есть высокое давление.

- По сути, это дополнительное образование, приближенное к работодателю?

- Проблема в том, что если мы пытаемся мыслить старыми мерками - школа, кружок, вуз, колледж, - ничего не получается. Мы работаем с навыками. Они одинаково раскрываются как в образовательном процессе, так и в экономике. Это некая сквозная технология. Если взять кибербезопасность, эта программа может быть в рамках любого типа образования - дополнительного, среднего специального или высшего. Ключевая задача – не обкладывать такого типа навыки и стандарты лишними знаниями, а оставить только то, что нужно на рынке. Здесь, сейчас и самого высшего качества.

- Практическое образование…

- Да, для реальной трудовой деятельности, а не чтобы поговорить.

«АККРЕДИТАЦИЯ У НАС - КАК ЗВЕЗДА MICHELIN ДЛЯ РЕСТОРАНОВ»

- Как за счет внедрения таких технологий, как WorldSkills, растет производительность труда в стране? Это ведь теперь тоже один из нацпроектов…

- С нами сотрудничают многие компании. Применение стандартов WorldSkills в системе подготовки кадров на предприятиях дает свои результаты. К примеру, в СИБУРе производительность труда отдельных специалистов выросла на 20%, в Росатоме показатель роста доходит до 30%. Мы не административный инструмент. Мы фактически хаб, в котором вы можете набрать те или иные подходы. Включив людей в нашу сетку, вы можете получить большой эффект. Если участвуете в движении, погружаете своего эксперта в нашу систему, он получает доступ к самой передовой экспертизе по своей специальности.

- Где найти подобные центры компетенций?

- Мы аккредитуем центры подготовки по очень простому признаку. Это наличие железа, преподавателя и результата. Список можно увидеть на нашем сайте, но он динамический. Мы даем статус на два года, потом центры должны это подтверждать. Маркируем только качественные программы - те, которые позволят готовить кадры на чемпионском уровне. Это похоже на аккредитацию звезд Michelin для ресторанов.

- Недавно у вас появилось направление Future Skills – навыки будущего. Что это такое?

- Это понятная инициатива. Мы должны готовить кадры на опережение. Именно таким должно быть образование. Оно должно готовить не на сегодня, а на завтра. В Казани мы сделали экспериментальную зону из 25 компетенций, которые понадобятся в ближайшем будущем. Это, к примеру, машинное обучение, кибербезопасность, интернет вещей, промышленный дизайн, цифровое земледелие. Это новые рынки занятости. Компетенции слишком быстро меняются. Наша задача – выстроить такую систему, которая позволяла бы за шесть месяцев создавать новую компетенцию, стандартизовывать ее и за шесть месяцев выпускать. Для сравнения, сейчас в среднем этот процесс растягивается на 7 - 12 лет. Нам нужно ускориться на порядок. Эта инициатива направлена на ключевой вызов текущей технологической революции – экстремальное увеличение темпов изменения технологий. Если вы готовите специалиста больше года, вероятнее всего, половина его знаний и умений устареют уже в процессе подготовки.

СПРАВКА «КП»

WorldSkills International - международное движение, продвигающее профессиональное, техническое и ориентированное на сферу услуг образование и обучение. Оно было основано в 1946 году. Сейчас членами движения являются 82 страны. В чемпионатах WorldSkills компетенции объединены в 6 тематических блоков: строительные технологии, информационные и коммуникационные технологии, производственные и инженерные технологии, обслуживание гражданского транспорта, сфера услуг, творчество и дизайн. В России есть также блок компетенций образовательной отрасли, юниорское движение и Future Skills.

Цель движения - повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения чемпионатов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире.

Миссия WorldSkills - развитие профессиональных компетенций, повышение престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для экономического роста и личного успеха.