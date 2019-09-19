Переселение из аварийных домов: «Так хочется расплакаться от радости!»

Расселение аварийного жилья в России продолжается. С начала 2019 года действие программы расширено на дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», который является частью национального проекта «Жилье и городская среда». Как отмечают в Фонде содействия реформированию ЖКХ, который является федеральным оператором программы, регионами набран хороший темп.

«Ждала 10 лет»

- Так хочется расплакаться от радости. Я очень ждала переезда, целых 10 лет. Квартира была сырая, пахло плесенью. Это такой чудесный подарок, у меня 5 сентября день рождения - юбилей 65 лет, - призналась жительница Курска Нина Чаплыгина.

2 сентября в Курске состоялось вручение ключей от новых квартир людям, проживавшим в аварийном жилье.

187 семей (480 человек), обитавших (сложно придумать другое слово) в домах № 3 и 3А по 1-му Промышленному переулку, № 4, 4А и 6 по 2-му Промышленному переулку, № 1/5 и 5 по улице Менделеева и др., переезжают в новые многоэтажки по проспекту Анатолия Дериглазова.

В администрации региона рассказали, что отделка в новых квартирах выполнена из современных материалов, дома находятся в шаговой доступности от важных социальных объектов.

- Я искренне рад, что граждане, которые, наконец, переехали из аварийных домов, будут жить в одном из лучших микрорайонов города, - поздравил новоселов глава региона Роман Старовойт. - Квартиры в аварийных домах существенно меньше нынешних социальных норм. Мы должны были изыскать средства и оплатить разницу.

В Курске жители аварийных домов, десятилетиями ожидавшие решения своего квартирного вопроса, переехали в новостройки. Фото: adm.rkursk.ru

На приобретение 187 квартир из всех источников финансирования, в том числе средств Фонда ЖКХ, областного и муниципального бюджетов, было направлено более 300 млн рублей.

После торжественной церемонии вручения ключей Роман Старовойт побывал в гостях у новоселов и осмотрел квартиры, предоставленные семьям Реутовых и Чаплыгиных.

По информации администрации города Курска, инфраструктура в районе Северный активно развивается. Здесь построены и работают три детских садика, новая школа по проекту и оснащению - одна из лучших в стране.

Также на проспекте Анатолия Дериглазова на днях откроется новый, четвертый в этом районе, детский сад. В следующем году тут будет введена в эксплуатацию поликлиника.

С перевыполнением плана

История из Курска - результат многолетнего труда властей различного уровня по решению жилищной проблемы в стране. С 2008 по 2018 год больше миллиона россиян переехало из аварийного жилья в комфортные квартиры. И сейчас в рамках нацпроекта расселяется жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года.

28 июня Фонд ЖКХ завершил прием заявок от 82 регионов России (не участвуют в программе лишь города федерального подчинения - Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) на финансирование программы переселения из аварийного жилья по этапу 2019 - 2020 годов. В регионы направлены авансовые платежи в размере 30% от сумм, указанных в заявках. Речь идет о 10,61 млрд рублей. Остальные 70% денег регионы получат после предоставления в Фонд ЖКХ реестров заключенных контрактов на приобретение квартир для расселения людей. На сегодня из этих средств в 22 региона уже направили 1,45 млрд рублей. Первой среди регионов России контракты на расселение всего объема аварийного жилья по этому этапу заключила Чеченская Республика. Все 100% средств в регион уже перечислены. Еще 10 субъектов РФ получили более половины необходимых средств. В сумме правлением Фонда ЖКХ утверждена финансовая поддержка на переселение в рамках этапа 2019 - 2020 годов 63 967 граждан из 26 794 аварийных жилых помещений общей площадью 1,04 млн кв. м на территории 594 городов и поселков.

Всего в 2019 году в стране необходимо переселить 8,2 тыс. человек из 141 тыс. кв. м аварийного жилья. Лимит предоставления регионам финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ в 2019 году составляет 35,4 млрд рублей.

В городе Курске ключи от новых квартир получили 187 семей. Фото: adm.rkursk.ru

По состоянию на 1 сентября в 2019 году расселено 108,66 тыс. кв. м аварийного жилья, где проживали 6,29 тыс. человек, что составляет больше 77% от целевого показателя на этот год.

При этом уже 15 регионов полностью выполнили годовой план по расселению аварийного жилья! Это Владимирская, Воронежская, Липецкая, Московская, Мурманская, Ростовская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ненецкий автономный округ, Пермский край, Республика Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Алтайский край.

Близки к выполнению плана на текущий год Кемеровская область и Красноярский край, где расселено уже более 90% аварийного жилья.

- В целом темпы работы субъектов РФ позволяют ожидать перевыполнения планов в этом и последующих годах, - отметил генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин. - Ряд регионов уже заключили с Фондом ЖКХ соглашения о досрочном завершении программ переселения людей из аварийного жилья. А в середине августа правлением Фонда принято решение о том, что регионы могут подать заявки и получить авансы на выполнение своих региональных программ расселения аварийного жилья в рамках трехлетнего лимита досрочно.

«Опережающее финансирование»

В рамках состоявшегося на днях V Восточного экономического форума Фонд ЖКХ подписал со всеми регионами, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, соглашения об опережающем финансировании программ переселения граждан из аварийного жилья в 2019 - 2021 годах на 30,3 млрд рублей. Эти документы позволят Фонду ЖКХ финансировать программы расселения аварийного жилья в регионах ДФО в 2019 - 2021 годах досрочно в рамках трехлетнего лимита средств. В свою очередь регионы получают возможность, представив в Фонд ЖКХ заявки на финансирование этапов программы переселения 2020 - 2021 и 2021 - 2022 годов, ускоренными темпами приступить к их реализации.

В 11 дальневосточных регионах страны в настоящее время в реестр аварийного включено более 2,5 млн кв. м жилья, в котором проживают более 140 тыс. человек.

Планируется, что до 2025 года более 100 тысяч жителей ДФО переедут из аварийных домов в качественные. Для этого запланировано построить не менее 1,8 млн кв. м нового благоустроенного жилья.

- Опережающее финансирование со стороны Фонда ЖКХ позволит нарастить темпы жилищного строительства в регионах ДФО, даст дополнительный стимул к качественному развитию городских пространств, - пояснил Константин Цицин.

Первыми регионами в стране, получившими 5 сентября, после подписания соответствующих соглашений, авансы в рамках этапа 2020 - 2021 годов программы расселения аварийного жилья, стали Камчатский край и Амурская область. Генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин вручил главам этих регионов платежные поручения на сумму более 250 млн рублей (Камчатскому краю - 78,6 млн рублей, Амурской области - 171,62 млн рублей).

Сегодня именно от регионов зависит успех реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

- Эффект от реализации национальных проектов должны ощущать люди на каждой территории. Эта задача стоит перед региональными и муниципальными командами, которые должны работать как единый механизм для достижения цели, - заявил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Отметим, всего в стране в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2025 года предусмотрено переселение более 660 тыс. граждан из 11,98 млн кв. м аварийного жилья. На эти цели предусмотрено направить 507,16 млрд рублей, из которых средства федерального бюджета - 431,94 млрд рублей.