Банкротов в России предлагают освободить от штрафов ГИБДД

Процедура банкротства становится все более популярной. За минувший год банкротами были признаны почти 42 тысячи человек. Общая сумма прощенных долгов - 153,7 млрд руб. Однако непрощенными остаются долги по налогам и административным штрафам. Скоро, похоже, этому будет положен конец. На заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности был рассмотрен вопрос о том, чтобы налоговые недоимки и невыплаченные штрафы, в том числе и за нарушение правил дорожного движения тоже признавать для банкротов безнадежными. Такие поправки могут быть приняты уже в нынешнюю осеннюю сессию, сказали «КП» в Ассоциации юристов России, принимавшей участие в обсуждении вопроса.

- Существует простая методика, которая показывает, может ли человек при его нынешних доходах расплатиться с долгами, - пояснил КП руководитель Общественной организации «Кредитный правозащитник» Михаил Алексеев. - Из месячного заработка вычитается прожиточный минимум на самого должника и на тех, кто находится у него иждивении. Остающейся суммы должно хватить на то, чтобы в течение 36 месяцев (срок определен законодательством) расплатиться с долгом. Если не хватает, суд признает вас банкротом. А если сумма задолженности превышает 500 тысяч рублей и просрочка составляет более 3-х месяцев, то неплатежеспособный гражданин не просто может, а обязан обратиться в суд с заявлением о банкротстве.

Для распоряжения имуществом назначается управляющий. Все, что есть у должника, описывается для выплаты кредиторам — кроме единственного жилища. Но если денег не хватило — то так тому и быть, от уплаты оставшейся части долга человек будет освобожден.

Повторную процедуру банкротства можно пройти только через 5 лет.

За минувший год дела 18,5 тыс. граждан были закрыты в связи с полным отсутствием имущества, кредиторы не получили с них ни копейки.