Интерпол ищет шесть тысяч россиян. Как это работает

- Павел Константинович, как наши органы ищут преступников, скрывшихся за рубежом. Кто вообще уполномочен объявить человека в розыск по всему миру?

- Чтобы организовать поиск подозреваемого или обвиняемого, оперативник в чьем производстве находится розыскное дело, просто выносит постановление об объявлении его в международный розыск.

- Что для этого нужно?

- Только наличие уголовного дела и достоверных сведений о пребывании беглеца вне России. Потерпевшему достаточно заявить следователю или оперативнику, что он располагает такими сведениями. Они могут быть от знакомых подозреваемого, даже из соцсетей. Не требуется никакого их документального подтверждения. А уж следователь или оперативник решают - задействовать ли Интерпол.

- И сколько всего объявленных в международный розыск граждан России?

- Более шести тысяч.

- Сколько уже поймано?

- Сотни. Количество задержаний и экстрадиций каждый год увеличивается. Если нам дают хорошую фактуру, как можно больше данных по беглецу, мы с очень большой вероятностью найдем человека. У нас хорошие партнерские отношения со всеми странами членами Интерпола.

- А есть страны, не выдающие разыскиваемых?

- Есть. Можно посмотреть в интернете с кем у нас есть договор о выдаче, а с кем – нет.

- Значит, стоит разыскиваемому уехать в страну, с которой у нас нет договора о выдаче, он уйдет от ответственности?

- Не уйдет. У нас, например, нет договора о выдаче с США. Но американские власти выдают нам задержанных у них россиян в порядке депортации.

- В чем разница между экстрадицией и депортацией?

- Экстрадиция – выдача обвиняемых стране, где на них есть уголовное дело. Депортация – выдворение нарушившего правила проживания. Всегда можно найти повод, чтобы выслать нехорошего человека.

Начальник отдела НЦБ Интерпола МВД РФ Павел Зайкин.

- А если страна - не член Интерпола?

- Таких стран всего четыре. Например, Тувалу. Там особо не скроешься - население меньше 12 тысяч человек, все знают друг друга в лицо. Или Северная Корея - кто в здравом уме станет скрываться там, где можно нарваться на гораздо большие неприятности, чем экстрадиция в Россию.

- Ловит ли ваше подразделение граждан других стран, скрывающихся в России?

- Конечно. Один мой отдел занимается розыском наших лиц, скрывшися за границей. Другой отдел – лиц, что-то натворивших «там» и приехавших в Россию. В этом мы особенно продуктивно взаимодействуем с Германией, Италией, Грецией, там много наших бывших соотечественников. Некоторые из них думают, что могут, совершив преступление, скрыться на бывшей родине. Мы их обычно разочаровываем – ловим и экстрадируем. На сайте МВД России есть страничка Интерпола, где в открытом доступе вся информация по экстрадициям. Пофамильно. Сколько, кого, куда и откуда.

- Есть ли проблемы во взаимодействие с бюро Интерпола других стран?

- Проблемы есть. Например, мы объявили в розыск около 60 человек, совершивших преступление в Крыму. Генсекретариатом Интерпола принято странное решение о снятии этих лиц с розыска, так как Крым не признан ООН территорией России. Директор российского бюро, вице-президент Интерпола Александр Прокопчук уже пять лет пытается донести до коллег, что нельзя из-за политических разногласий позволять передвигаться по миру десяткам преступников. Это опасно для всех.

- А если розыскники отказываются объявить подозреваемого в международный розыск? Скажем, отвечают, что это нецелесообразно?

- Ловить преступников всегда целесообразно. Кроме письменной жалобы в прокуратуру можно сообщить на горячую линию Главного Управления Собственной Безопасности. Это должно подействовать. В конце концов, если потерпевший подозревает, что тут имеет место коррупция и нежелание эффективно вести поимку, он может заявить в подразделение «М» ФСБ.

- Не слишком круто?

- Нормально. Все эти ведомства имеют рычаги, чтобы реально воздействовать на ситуацию

(Полностью интервью с Павлом Зайкиным читайте в журнале «Стоп мошенник»)

ИЗ ДОСЬЕ

Интерпол - Международная организация уголовной полиции - объединяет 194 государства. Штаб квартира расположена в Лионе (Франция).

КРАСНЫЙ УГОЛ – ЧЕРНАЯ МЕТКА

Интерпол получает от национальных бюро уведомления с «красным углом» и распространяет их по миру. В них – данные на преступников, на которых в их стране выписаны ордеры на арест. Но «красный угол» – еще не международный ордер на арест. Страна, получившая его, сама решает, как поступить. Некоторые, как, например, Великобритания, не считают «красный угол» автоматическим основанием для ареста. Однако многие страны сначала все же арестовывают, а потом начинают разбираться.

ДЖЕЙМС БОНД – АГЕНТ ИНТЕРПОЛА?

Еще в 60-е годы по английскому и американскому телевидению показывали сериал об умопомрачительных приключениях «Человека из Интерпола», эдакого агента 007, который разъезжал по свету и арестовывал гангстеров. Это полнейшая выдумка: таких «агентов» Интерпола не существует. Ни один его сотрудник не имеет полномочий производить арест в чужой стране. Это может сделать лишь полицейский, действующий в пределах своей территориальной юрисдикции.