2019-09-18T17:30:23+03:00
Происшествия

На Варшавском шоссе в водителя выстрелили из ракетницы

Мужчины поссорились на дороге, и во время разборок досталось одному из автомобилистов [видео]
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Из чего стрелял обидчик, неизвестно. Сейчас оружие, похожее на травматическое, изъяли и направили на экспертизуИз чего стрелял обидчик, неизвестно. Сейчас оружие, похожее на травматическое, изъяли и направили на экспертизу
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В Москве автомобилисту выстрелили в шею. Об этом сообщают в столичном управлении МВД России. На Варшавском шоссе произошел конфликт. Что не поделили молодые люди, неизвестно. В итоге 32-летний водитель выбежал из машины и кинулся на авто оппонента. Правда, тут же от нее отшатнулся — с горящей шеей.

- В дежурную часть обратилась женщина, которая рассказала, что неизвестный ранил ее знакомого в шею из предмета, похожего на пистолет, - прокомментировали в полиции.

Пострадавшего госпитализировали. Подозреваемого, который сразу же после выстрела уехал, задержали в Подмосковье. Против него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Из чего стрелял обидчик, неизвестно. Сейчас оружие, похожее на травматическое, изъяли и направили на экспертизу. Однако есть предположение, что это ракетница «Сигнал охотника». Как правило, ее используют охотники, рыбаки, туристы или спасатели. С помощью таких ракетниц они пускают одиночные сигнальные огни для привлечения внимания. Разрешение для такого типа оружия не нужно.

На Варшавском шоссе в водителя выстрелили из ракетницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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