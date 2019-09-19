Болезнь вейперов: загадочная эпидемия косит любителей электронных сигарет

«Я НАЧАЛ ЗАДЫХАТЬСЯ И СИЛЬНО ОСЛАБЕЛ»

В отделение скорой помощи в пригороде Нью-Йорка этим летом поступил 18-летний юноша. Он жаловался на одышку, рвоту и сильное головокружение. Вскоре пациента пришлось перевести на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). «Врачи проверили моего сына на инфекции. Вирусы, бактерии, все, что можно. Но ничего не нашли», - рассказал американским журналистам отец парня.

23 августа органы здравоохранения штата Иллинойс сообщили, что была госпитализирована 30-летняя женщина. В больнице она скончалась. Почти в это же время в один из госпиталей Нью-Йорка обратился молодой человек, который начал сильно задыхаться.

Как говорится в детективах и триллерах, у этих людей было кое-что общее. Все они пользовались новомодными и якобы безопасными средствами доставки никотина - электронными сигаретами, или вейпами. Причем, лечащие врачи заявили, что это не просто совпадение. Прослеживается прямая связь между вейпингом (то есть вдыханием паров из девайсов) и опасными для жизни осложнениями. Как пишут американские СМИ, в целом по стране известно уже о почти двух сотнях вейперов с загадочной болезнью, поражающей в первую очередь легкие. Количество пострадавших продолжает расти. «Это уже не просто вспышка, это становится эпидемией», - говорит доктор Мелоди Пирзада, пульмонолог госпиталя, лечившая 18-летнего больного.

КАК МОДНЫЕ ГАДЖЕТЫ УБИВАЮТ ЛЕГКИЕ

Принцип работы электронных сигарет основан на нагревании жидкости и ее превращении в пар для вдыхания. Никотин никуда не девается, продолжая держать курильщика на крючке зависимости. Тем не менее производители утверждают, что электронные девайсы менее вредны, чем традиционные сигареты. Ведь в простых папиросах табак сгорает, выделяя тысячи канцерогенных веществ, которые прямым ходом отправляются в глотку и легкие курильщика. А при вейпинге такого нет.

Однако не все так однозначно. При высокой температуре происходит термическое разложение ингредиентов жидкости. В образующемся аэрозоле также содержатся канцерогены, например, формальдегид и акролеин. И их количества вполне достаточно для возникновения заболеваний, предупреждают врачи. Использование электронных сигарет повышает риски развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), рака легких и сердечно-сосудистых заболеваний.

Есть у электронных средств доставки никотина и другие «бонусы». Чтобы смесь «правильно» испарялась, доставляя удовольствие курильщику, в жидкость для вейпов добавляют специальные растворители. Часто используется глицерин, масляный раствор витамина Е и другие добавки. При нагревании эти вещества должны превращаться в аэрозоль, однако часть их в виде капель попадает в легкие и оседает там.

- Вдыхание масла в легкие крайне опасно для здоровья и может привести к смерти, - предупреждает ученый Университета содружества Вирджинии (Virginia Commonwealth University) Томас Эйссенберг, изучающий проблемы вейпинга. Когда человек вдыхает масло, легкие воспринимают его капли как инородный объект и выдают иммунный ответ. Он приводит к воспалению и опасному накоплению жидкости в легких, что вызывает так называемую липоидную пневмонию, поясняют американские врачи.

- На снимке легких болезнь выглядит, на первый взгляд, как серьезная вирусная или бактериальная пневмония, но анализы не выявляют инфекции. Мы провели множество анализов, пытаясь выявить вирус или бактерию, но все они были отрицательными, - рассказывает доктор Дикси Харрис, пульмонолог отделения интенсивной терапии из Солт-Лейк-Сити.

СПАЗМ СОСУДОВ, БОЛИ В СУСТАВАХ, УДАР ПО ИММУНИТЕТУ

«Накопилось уже немало исследований, подтверждающих опасность электронных средств доставки никотина (ЭСДН), а также систем нагревания табака (см. ниже), - говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. - Вот самые впечатляющие данные:

- Американские ученые сравнили уровень содержания 113 химических веществ, обнаруженных в дыме нагреваемых табачных изделий и обычных сигарет. Выяснилось, что концентрация 56 из них при использовании гаджета была выше!

- В эксперименте на крысах после одного табачного стика (сигаретной палочки, которая вставляется в систему нагревания табака) у грызунов возник такой же спазм сосудов, как после выкуривания обычной сигареты.

- Американская медицинская ассоциация (JAMA) установила, что дым из нагревающего табак устройства содержит 84% никотина от того, что есть при курении обычных сигарет.

- Швейцарский медицинский журнал Revue Médicale Suisse опроверг аргумент о том, что системы нагревания табака менее вредны, потому что табак в этом устройстве не горит, а нагревается. Разница между неполным и полным сгоранием может быть незначительной. В дыме от гаджета есть большинство вредных соединений, содержащихся в дыме обычных сигарет, просто иногда в более низкой концентрации.

- Английский научный журнал Tobacco Control подтвердил неблагоприятное воздействие аэрозоля электронной сигареты на легкие. А ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско дополнили картину, сообщив, что фильтр табачного стика внутри устройства, нагреваясь и плавясь, выделяет формальдегид циангидрин. Это вещество используют в производстве резины, оно токсично в любых концентрациях.

«Так что нечему удивляться, когда читаешь в интернете жалобы пользователей табакокурительной системы на сильные головокружения, снижение иммунитета, боли в суставах», - резюмирует Янин.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ, НО ТАК ПОХОЖИ ОПАСНОСТЬЮ

«Электронные сигареты и другие средства для употребления никотина» (так официально называется эта категория девайсов) принято разделять на две основные группы: электронные средства доставки никотина (ЭСДН) и системы нагревания табака.

- Система нагревания табака - это современный аналог курительной трубки или мундштука, - поясняет Виктор Зыков, эксперт Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России. - В такое устройство вставляются минисигареты (стики), которые нагреваются. Это табачные изделия. А систему нагревания табака можно рассматривать как курительную принадлежность. Именно поэтому для данной категории товаров не может быть никакого иного регулирования, чем уже предусмотрено для всех табачных изделий и курительных принадлежностей.

- Электронные средства доставки никотина (ЭСДН) - это устройства, нагревающие жидкость. В ней нет табачного листа, но есть никотин, вызывающий зависимость, и другие канцерогены. Смесь там совсем небезобидная, говорят специалисты. Содержание некоторых веществ идентично их содержанию в сигаретах. Кроме того, как процесс использования таких устройств, так и они сами имитируют табачные изделия и процесс курения табака. Рамочная конвенция ВОЗ говорит о том, что необходимо принимать меры для предотвращения возникновения никотиновой зависимости. Поэтому ЭСДН вполне обоснованно регулировать с помощью тех мер, которыми регулируются табачные изделия, подчеркивают эксперты по здравоохранению.

А КАК У НАС

В феврале этого года председатель правительства Дмитрий Медведев дал поручение вице-премьеру Татьяне Голиковой. Если упростить юридические формулировки, суть звучала так: приравнять электронные сигареты и другие средства для употребления никотина к традиционным сигаретам. На практике это значит: запретить рекламу, торговлю в киосках вблизи школ, ввести маркировку об опасности для здоровья, а также ограничить курение электронных сигарет в общественных местах.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Что делать курильщикам?

Пристрастие к табаку зачастую не просто вредная привычка, а настоящая физиологическая и (или) психологическая зависимость от никотина, поясняют врачи. Поэтому курильщикам с многолетним стажем даже может понадобиться лекарственная помощь. Нужно ли это, определит врач с учетом состояния организма и противопоказаний.

В то же время есть научно разработанные методики отказа от курения, доказанные практикой. За бесплатными консультациями и помощью врачей по избавлению от никотиновой зависимости любой россиянин может обратиться в государственные центры здоровья. Они работают во всех регионах, полный список - на портале.

Если хотите противостоять никотину своими силами, эффективнее всего идти по пути постепенного снижения количества сигарет, советует кандидат медицинских наук, замминистра здравоохранения Олег Салагай: «Курили пачку – теперь курите 2/3 пачки. Потом – половину, потом – треть и т. д. Бросить курить непросто, но возможно. Миллионы людей бросили, сможете и вы».

Также имейте в виду, что работает горячая линия Минздрава, где специалисты помогают справиться с никотиновой зависимостью: 8-800-200-0-200.

Примечание: вейперами называют курильщиков электронных сигарет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По последним данным, как сообщают американские СМИ, в США зафиксировано 6 случаев смерти от заболеваний легких, вызванных курением электронных сигарет. Несколько сотен больных с опасными симптомами находятся под медицинским наблюдением.

На территории штата Нью-Йорк распоряжением губернатора запрещена продажа ароматизированных электронных сигарет. В штате Мичиган также вводится запрет на продажу ароматизированных жидкостей для вейпов в розницу и через Интернет.