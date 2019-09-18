2019-09-18T17:48:18+03:00
Здоровье

Ученые открыли новый гормон стресса

Им оказалось костное вещество остеокальцин. Возможно, именно оно позволило выжить животным в экстремальных условиях
Карина ГЯМДЖЯН
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Это открытие перевернуло прежние представления о том, как развиваются реакции стрессаЭто открытие перевернуло прежние представления о том, как развиваются реакции стрессаФото: EAST NEWS
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Работа американских биологов из Колумбийского университета раскрывает новый механизм реагирования на стресс. В статье, опубликованной в журнале Science, ученые утверждают, что именно эта физиологическая реакция с участием костного гормона остеокальцина позволила выжить всем позвоночным в стрессовых ситуациях.

Остеокальцин вырабатывается клетками кости - остеобластами и необходим для формирования костного скелета. Джулиан Бергер вместе с коллегами доказал, что он также реагирует на стресс. При столкновении с опасностью организм начинает вырабатывать его наравне, например, с гормоном стресса адреналином. Чтобы подтвердить это, ученые провели ряд экспериментов.

В одном из них они убедились, что люди и животные реагируют на стресс даже при полном отключении надпочечников - которые производят известные ранее гормоны стресса. У испытуемых с неработающими надпочечниками все равно повышалась частота сердечных сокращений, артериальное давление, что характерно для стрессовых ситуаций. Пугая мышей, исследователи зафиксировали повышение уровня остеокальцина в их крови. Для достижения пиковых концентраций гормона в крови достаточно было всего 2-3 минуты. Подобная реакция наблюдалась также и у людей.

У участников исследования, готовившихся к публичному выступлению, уровень костного гормона в крови повышался. Дальнейшее изучение показало, что остеокальцин тормозит нейроны парасимпатической нервной системы, которая как известно, способствует расслаблению. Это открытие перевернуло прежние представления о том, как развиваются реакции стресса. Возможно, именно наличие костей - а значит, и остеокальцина, помогло выживаемости позвоночных животных в ходе эволюции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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