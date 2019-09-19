Банда «приморских партизан»: Робин Гуды по локоть в крови

Громкая и очень неоднозначная история банды налетчиков прогремела еще в 2010 году. Якобы ради борьбы с «ментовским беспределом» молодые парни сами устроили самый настоящий беспредел. Они убивали стражей порядка, поджигали отделения полиции, нападали на ППС. В прессе банду тогда окрестили «приморские партизаны», так это название и осталось в истории криминальной России...

Удивительно то, что вся страна тогда разделилась на два лагеря, одни защищали «партизан», другие резко осуждали. Два суда присяжных так и не смогли однозначно определить судьбу налетчиков. А в Приморском крае и сейчас можно встретить странные надписи: «Партизаны» - мы с вами». Более подробно об этой истории и ее героях из уст родных и близких налетчиков и их жертв в документальном фильме «Это реальная история» на канале ТВ-3.

Процесс над "партизанами" был очень громким. Длился сам процесс около 8 лет, и на каждом заседании были журналисты.

Андрей Сухорада (22 года), Вова Илютиков (23 года), Александр Сладких (19 лет), Александр Ковтун (20 лет), Вадим Ковтун (23), Рома Савченко (18 лет), Максим Кирилов (20 лет), Александр Никитин (22 года). Летом 2010-го эти имена не сходили с первых полос газет. Банда «партизан» держала в страхе весь Приморский край. В нескольких районах был введен комендантский час, и любого, кто оказывался на улице после 23.00, задерживали, а при попытке оказать сопротивление имели право стрелять на поражение. Ради шести молодых ребят (еще двое появились в деле уже после штурма. - Ред.) в Приморье стянулись спецподразделения со всей страны, так что в итоге собралась целая армия из 1300 подготовленных бойцов ОМОНа и полицейских взводов. То есть больше 200 человек на одного. Квартиру в Уссурийске, где прятались парни, штурмовали на БТРе, а простые жители несли цветы и требовали от полиции прекратить огонь.

После того как всех, кто выжил, задержали и отправили под суд, многие потеряли из виду печально известных героев этой истории. А на самом деле баталии продолжались и в судах и закончились буквально только пару лет назад. В итоге судьба выживших членов банды круто поменялась несколько раз - от пожизненных сроков до освобождения в зале суда и новых арестов. Обо всем этом вы сможете подробно узнать сегодня, 19 сентября, в 23.00 в документальной ленте «Это реальная история» на ТВ-3.

А пока же мы напомним вам, что это за личности такие эти «лесные братья» и почему их история войдет в учебники по криминалистике.

История становления банды

Точную дату и причину формирования «приморских партизан» достоверно не знает никто, кроме самих парней. Но они молчат, отсиживая свои гигантские сроки в самых закрытых тюрьмах России. Следствие же утверждает, что это произошло в октябре 2009-го, когда случилось первое убийство - жестоко растерзаны четверо наркоторговцев (охранники конопляного поля) недалеко от поселка Кировский. (Этот эпизод «партизанами» до сих пор оспаривается, они утверждают, что охранников на самом деле убили полицейские, прикрывающие наркоторговлю.) Но началось все именно здесь, в райцентре Кировский, где, по мнению «партизан», творился милицейский беспредел (тогда еще сотрудники назывались милиционерами).

Сами «приморские партизаны» заявили о себе в конце февраля 2010-го, совершив вероломное вооруженное нападение на патрули ППС. Один милиционер погиб на месте, другой с тяжелыми ранениями доставлен в больницу. Банда украла у сотрудников форму и табельное оружие.

Владивосток. В этом городе банда "приморских" партизан впервые громко заявила о себе, напав на сотрудников милиции.

В начале мая по Владивостоку и всеми Приморскому краю были распространены листовки и интернет-послания от банды. «ВОЗЗВАНИЕ КО ВСЕМ, У КОГО ОСТАЛАСЬ ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ!!! Мы, воины нашей многострадальной и порабощённой России, говорим Вам: Мужики, если в Вас осталось хоть что-то русское, то тогда хватит бухать и ныть на кухне...». Они призывали к расправе и требовали от властей провести официальное и независимое расследование действий милиции в Кировском районе, в противном случае «будут жертвы». Власти никак не отреагировали на провокацию, и «партизаны» начали действовать.

Череда нападений на милицию и мирных граждан

10 мая банда совершает ограбление двух молодых людей и девушки в пригороде Лесозаводска. Ради добычи - кошельки и телефоны. Но никакого не трогают. 16 мая «партизаны» угоняют машину такси. Это была подготовка к основному действию.

И вот 25 мая 2010 года «партизанами» совершен поджег отдела внутренних дел на станции Варфоломеевка. Двумя дням позже в 300 километрах от этого места банда совершает еще одно нападение на милиционера - убит дежурный ОВД села Ракитное. Напавшие похитили милицейскую форму, бронежилеты и рации. Угнан личный автомобиль убитого.

Еще через 2 дня - 28 мая на трассе Спасск-Дальний - Варфоломеевка обстрелян автомобиль ДПС. Один из милиционеров получил серьезные ранения.

На тот момент еще были неизвестны имена членов банды, но было ясно - они вооружены, опасны и передвигаются по Приморскому краю с большой скоростью. Неделю о банде не было ни слуху, ни духу. Их искали по лесам, в Приморье стягивались спецподразделения, введен комендантский час. Но, несмотря на это, 8 июня 2010 года недалеко от села Хвалынка Спасского района снова обстрел ДПСников, на этот раз раненых двое, а «партизаны» уходят от погони. При этом местные жители, кажется, тоже восстали против милиции. Они отвлекают сотрудников постоянными звонками на пульт дежурных, якобы они видели подозрительных личностей то в одном месте, то в другом. Как сейчас принято называть - каминг-ауты (шокирующие признания) - в сети выкладывают некоторые сотрудники в погонах. Они раскрывают для «партизан» карты спецоперации и то, что отдан приказ при их обнаружении тут же стрелять на поражение.

В самый разгар погони «партизаны» публикуют в сети «последнее видео». На нем четверо молодых парней в укрытии рассказывают, как ушли от преследования и зачем вообще стали нападать на сотрудников в форме. «Они покрывают проституцию, наркоторговлю, воруют лес, и все боятся им об этом сказать». При этом парни обещают вести бой до конца: «Но скорее всего, вы нас убьете».

Но, несмотря на все это, нападение в Хвалынке было последним преступным эпизодом «приморских партизан» - 11 июня 2010 года их вычислили на съемной квартире в центре Уссурийска. К жилому дому стянули тяжелую технику - вертолеты, БТРы, вооруженные отряды. Стреляли по окнам не только квартиры, где забаррикадировались члены банды, но и по соседним. Весь дом был оцеплен. «Партизаны» отстреливались, ранили двоих сотрудников. Штурм длился несколько часов. Двое из банды - Андрей Сухорада (которого считали лидером группировки) и Александр Сладких - совершили самоубийство. Четверо сдались властям.

- Брат позвонил мне перед самой смертью, - рассказывает сестра предводителя банды Андрея Сухорады Наталья. - Он спросил, все ли у меня в порядке, никто не приходил? Не избивал? Ответила, что все хорошо. После этого он сказал, что ему пора в царство Варфоломея…

Что еще обсуждал предводитель банды с самым близким человеком - своей сестрой, в фильме «Это реальная история» на ТВ-3.

Защитники сделали невозможное, добившись пересмотра дела.

Состав банды

Личности и подноготная всех «приморских партизан» стали известны общественности уже после 11 июня 2010 года. Выяснилось, что многие из банды воспитывались без отцов. И у каждого в жизни был неприятный эпизод, связанный с милицией. Это-то их и объединяло.

Андрей Сухорада

Его принято считать предводителем и идейным вдохновителем «партизан». Воспитывала его и сестру бабушка, так как родители развелись и создали свои семьи. Из школьных характеристик ясно, что с самого детства он был проблемным подростком, при этом умным и имеющим большое влияние на окружение. В 14 недолго увлекся идеями скинхедов. И даже сбежал в Москву, где примкнул к националистам, прожил там несколько месяцев, но после вернулся в родное Приморье. Постоянно примыкал к бандам и группировкам по интересам. Состоял в клубе «Патриот». Ненависть к людям в погонах у него сформировалась еще в подростковом возрасте - попал, что называется, «на галочку», при всех происшествиях в поселке первым делом подозревали его. Частые приводы, не раз был избит в отделении полиции и за его пределами сотрудниками.

Застрелился во время штурма 11 июня 2010 года.

«Партизаны» (слева направо) Вадим ковтун, Роман Савченко, Алексей Никитин, Александр Ковтун, Максим Кириллов и Владимир Илютиков позируют рядом с многотомными уголовными делами. Они хоть уже и за решеткой, но умудряются публиковать фото в соцсети.

Владимир Илютиков

Лучший друг Андрея Сухорады. Они с первого класса всегда были вместе: Илютиков, Сухорада и Сладких. Владимир воспитывался мамой. По рассказам знакомых, его отца при невыясненных обстоятельствах убили милиционеры. Преступление не было раскрыто, и наказание так никто и не понес.

При штурме Илютиков сдался властям. При вынесении первого приговора получил пожизненный срок. Однако после в апелляции приговор был смягчен.

Александр Сладких

Сашу тоже воспитывала бабушка. В подростковом возрасте пытался покончить с собой. Мальчика спасли. В подростковом возрасте вдруг решил стать военным. И даже попал в элитные войска ВДВ. Но потом вскрылась информацию о суициде и Сашу собрались выгонять из войск. Тогда он просто сбежал из части, прихватив табельное оружие.

Покончил собой при штурме 11 июня 2010 года.

Роман Савченко

Рос в полной семье. Но его старший брат при невыясненных обстоятельствах умер в отделении милиции. Наказание за это преступление никто не понес… Кроме того, накануне вступления в банду «приморских партизан» Рому обвинили в ограблении дачи. Сам он считал, что его оговорили, а признания выбили под пытками.

Сдался властям. Получил 25 лет тюрьмы. Но после приговор был смягчен.

Александр Ковтун

Вырос в благополучной семье: мама работает в суде, отец врач-стоматолог. Есть старший брат (его тоже причислили к банде и арестовали через 2 месяца после основных «партизан», якобы за то, что он участвовал в убийстве тех самых наркоторговцев - охранников конопляного поля). Сам Саша оказался членом банды случайно. Он просто дружил с Сухорадой и однажды оказался на «разборках» с местными милиционерами. Его сильно избили. А в разгар «партизанской войны» один раз помог друзьям выбраться из района. Уже позже узнал, что милицейские ориентировки пришли и на него. Тогда ему ничего не оставалось, как уйти к «партизанам». Так он оказался в уссурийской квартире. В итоге при штурме сдался последним, долго ведя переговоры с милицией. В процессе переговоров говорил, что на нем не было милицейской крови вплоть до этого дня. Родители привезли прямо к месту штурма адвоката. Согласился сдаться только при условии, что ему дадут все рассказать и уголовные разбирательства будут объективными и справедливыми.

При вынесении первого приговора получил пожизненный срок. После приговор был смягчен.

Максим Кирилов

Не участвовал в нападениях «приморских партизан». Он лучший друг Ковтуна, и однажды члены банды переночевали у него дома. Когда об этом узнали в милиции, его зверски избили.

Получил 23 года колонии строгого режима.

Еще двоих жителей Кировского причислили к «партизанам» после. Старшего брата Ковтуна Вадима и Александра Никитина. По версии следствия, они участвовали в том самом убийстве наркоторговцев - Вадим довозил банду до места, а Никитин помогал прятать трупы.

В итоге Ковтуна приговорили к 8,5 года тюремного заключения. А Никитина - к пожизненному.

Приговор парням пересматривался три раза.И хотя сроки в итоге остались очень большие, все же это лучше, чем остаться в тюрьме на пожизненно.

Суды и пересуды

Первый приговор, прозвучавший в Приморском суде во Владивостоке на основании вердикта присяжных, был очень жестким. Трое ушли на ПЖ. Остальные уехали в колонии на огромные сроки. Однако адвокатам обвиняемых удалось добиться нового рассмотрения убийства наркоторговцев. Дело выделили в отдельное производство и вернули в суд. А дальше случилось невероятное, было еще несколько судов присяжных, и в итоге рано или поздно все участники банды смогут-таки выйти на свободу.

Бандиты «приморские партизаны» или мученики, однозначного ответа у местных жителей, похоже, нет до сих пор. В Приморском крае и сейчас можно встретить странные надписи: «Партизаны» - мы с вами».

Более подробно обо всем - в программе «Это реальная история» сегодня, 19 сентября, в 23.00 на телеканале ТВ-3.