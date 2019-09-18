Налог при продаже квартиры - кому полагаются льготы по новому закону

В ближайшее время вступят в силу сразу несколько послаблений для граждан. В основном они коснутся молодых и многодетных семей. Вот три самых важных изменения.

1. Многодетные семьи избавят от бумажной волокиты

Поправки сильно упрощают жизнь многодетным семьям. До недавнего времени, чтобы получить полагающиеся им льготы по имущественным налогам (на квартиру, дом и земельный участок), родителям приходилось собирать кипу подтверждающих документов и писать заявление в налоговой. Теперь порядок изменится. Вместо них направлять в налоговую нужные документы будут органы соцзащиты. Самим бегать и собирать бумаги им не придется. Будет беззаявительный порядок, уточнили в ФНС. Кроме того, в тех регионах, где многодетным семьям полагается еще и льгота по транспортному налогу, ее тоже можно будет получить автоматом.

2. Продать единственную квартиру без уплаты налога можно раньше

Это частичный возврат старой нормы. Раньше продать квартиру с прибылью и не платить подоходный налог можно было только в том случае, если с момента покупки прошло не меньше трех лет. Потом срок подняли до пяти лет. А сейчас вернули старую норму, но только для тех случаев, когда речь идет о единственном жилье. В частности, когда происходят альтернативные сделки. Чиновники объясняют, что это сделано ради молодых семей. Теперь они смогут быстрее расширять жилплощадь. Напомним, льготный срок действует еще и в тех случаях, когда квартиру получили по наследству, в результате приватизации или по договору пожизненного содержания.

3. Платежку по подоходному налогу выставит инспекция

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за нас платит работодатель. Но в некоторых случаях декларацию надо подавать самостоятельно (например, при продаже квартиры или машины), а потом оплачивать налог самостоятельно через банк. Теперь часть рутины возьмет на себя налоговая. Декларацию, как и прежде, нужно будет подать. А вот платежку выставит инспекция. Ее можно будет оплатить с помощью электронного кошелька в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.