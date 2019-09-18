Жанна Бадоева: «На Кубе бесплатно раздают еду, во Франции для пенсионеров открыли ночные клубы, а на Сейшелах жены содержат мужей!»

В эфир Первого канала по воскресеньям вернулась программа о путешествиях «Жизнь других». Жанна Бадоева рассказала «Комсомольской правде» о собственной «заграничной жизни» и о новых провокационных выпусках передачи.

- Обычно телеведущие в перерывах между телесезонами омолаживаются: что-то где-то подкалывают, ходят на аппаратные процедуры... Что вы с собой делали к новому сезону?

- А у меня фактически не было перерывов между сезонами. В конце мая мы закончили съемки первого сезона, а уже в начале июня мы улетели снимать второй, поэтому все лето прошло в командировках. Съемки «Жизни других» продолжатся до конца года. Никакой «перезагрузки» между сезонами не было. К пластическому хирургу не ходила, однако, если понадобится, то не вижу в этом ничего страшного, главное, всегда знать чувство меры.

Жанна с мужемФото: Личный архив

- Чтобы программу обсуждали - нужна «горячая» тема или какая-то провокация... Как-то это планируете?

- Мне кажется, что в каждом выпуске «Жизни других» уже заложено много горячего. Всегда интересно подсмотреть за тем, как живут «другие» и обсудить это. Только представьте себе, что у французских пенсионеров существуют свои ночные клубы, где они отжигают так, будто им всем по восемнадцать. Там они проводят свою старость, знакомятся. На Кубе всем жителям выдают бесплатную еду раз в месяц по специальным книжкам, вне зависимости от твоего благосостояния. А в курсе ли вы, что на Сейшелах всем заправляют женщины — они главные добытчики, постоянно работают, пока их мужчины просто беззаботно живут?! А в Монако, если вам потребовалось среди ночи отправиться в аптеку, вас в нее проводит полицейский, чтобы с вами ничего не случилось. При том, что в княжестве практически не случается преступлений. Жизнь других людей всегда непредсказуема и очень интересна. Мы недавно снимали в Доминиканской республике, как раз во время урагана. Прилетели — погода отличная, солнышко, все загорают, купаются. На третий день местные жители нам строго приказали не покидать пределов нашей виллы. Утром пошел дождь стеной, поднялся ветер, который с корнями вырвал дерево у нашего бассейна, в гостиной стекло вылетело, пока мы пили кофе. Было ощущение, что сейчас мы все умрем... Страшно было до жути. Но через час снова вышло солнышко, будто ничего и не было.

Жанна с мужем и дочкой ЛолитойФото: Личный архив

- Самая актуальная тема сентября - школы. В России звезды платят в крутых частных школах примерно 1 миллион рублей в год. Ваша дочь учится в Италии. Сколько в этой стране стоит учеба в частной школе? Дети вип-ов посещают в Италии обычный школы? Основные отличии общеобразовательной системы для школьников в Италии и у нас?

- В Италии учатся 13 лет, а все школы делятся на три категории - младшую (5 лет), среднюю (3 года) и старшую (5 лет). Все они различны между собой. Конечно, тут есть и государственные школы, и частные. Так исторически сложилось в Италии, что образованием в школах занимается католическая церковь, видимо поэтому большинство частных школ находятся под заботой церкви, хотя есть и не католические частные учебные заведения. Сейчас появляются школы с альтернативным, неклассическим методом образования, школы с профильными направлениями. Когда Лолита пошла учиться в Италии, нам показалось, что государственные школы сложнее и требовательнее в плане обучения, поэтому сначала она училась в младшей частной католической школе, а уже сейчас ходит в среднюю государственную, которая находится вблизи нашего дома. Лолита ездит в школу на школьном автобусе, который забирает её из дома, а после обучения привозит обратно. Учится она бесплатно, а вот за автобус мы платим около 300 евро в год. Со школой нам повезло, потому что на самом деле не все государственные школы в Италии могут похвастаться высоким уровнем обучения. Цены на частные школы тут колеблются от 200 до 1200 евро в месяц. В Италии не принято, чтоб дети вип-персон посещали исключительно частные школы, все индивидуально и зависит от желания родителей. В нашем случае Лолита посещала частную младшую, среднюю государственную, и скорее всего будет учиться в старшей частной профильной школе. Если в России много разных предметов, экзаменов в конце года, то в Италии меньшее количество предметов, экзамены более общие - один устный по всем предметам и несколько письменных по конкретным предметам. Тут очень тщательно следят за выполнением домашнего задания. Кстати, списать на на экзаменах в итальянских школах просто невозможно.

Телеведущая поделилась открытиями из своих новых путешествийФото: Личный архив

- Если запустили второй сезон «Жизни других» - значит с рейтингами все в порядке. «Доброжелатели» продолжают сравнивать и припоминать вам «Орел и решку»?

- Мир такой большой и программ о путешествиях так много, что чем больше будет хорошего контента, тем лучше. А зритель уже сам выберет: что и когда смотреть. Это абсолютно нормальная, здоровая конкуренция, в которой нет ничего плохого, даже наоборот.