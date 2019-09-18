Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области: Надо вырезать из арбуза треугольник и попробовать. Если вкусный - значит, - астраханский!
- Игорь Юрьевич, прежде всего, - поздравляю вас со вступлением в должность губернатора.
- Спасибо, Александр.
- Сезон такой – арбузный же. Хотелось бы начать с арбузной темы.
- Ну, давайте...
- Вы уже успели попробовать в этом году первых астраханских арбузов?
- Да, конечно. И настоящие астраханские арбузы, действительно, оказались потрясающе вкусными.
- Они как-то напомнили вам кавказские арбузы? (До приезда в Астрахань Игорь Бабушкин был заместителем полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе.) Или - еще какие-то? Или астраханские все же вкуснее?
- Не знаю... Мне почему-то кажется, что они - особенные. И такие и сахарные, и красивые, и очень вкусные.
- У нас в Москве, на рынке - если картошка, то - тамбовская, если арбузы – астраханские. Как нам быть?
- (смеется) Так и быть. Так и руководствоваться, что самые вкусные арбузы – это наши.
- Их что же - сперва пробовать надо? Если не вкусные – значит, не астраханские?
- В принципе, да. Вы же знаете, что каждый овощ должен вызреть и поспеть. Арбузы в Астрахани нормально вызревают где-то в середине июля. В течение августа мы наслаждались ими. Сегодня уже идет завершение вызревания арбузов. Но при этом есть сорта, которые лежат аж до Нового года.
- Да вы что? Как, прямо в поле лежат?
- Нет, конечно... Эти арбузы собирают, и они хранятся, как положено. (В том числе, и в погребах. - А.Г.) Могут лежать до Нового года. Такие небольшие арбузики, темно-зеленого цвета. С очень тонкой кожурой, но очень долго могут храниться.
- Я знаю, еще соленые бывают арбузы.
- Солеными их делают уже кулинары или те, кто заготавливают их на зиму в консервированном виде.
- Правду говорят, что вы уже настолько стали своим и - астраханцем, что успели анонсировать и местные арбузы не совсем обычные? И квадратные, и ромбовидные, и разной формы и разные по вкусу даже?
- Ромбовидных, прямо скажу, ни разу не встречал. Квадратные - да, видел.
А еще у нас родятся арбузы белые, желтые, разных вкусов.
В Астраханской области же очень активно развивается селекционная индустрия. Люди увлеченные занимаются селекцией арбузов, скрещивают их и с дыней, и с тыквой, чтобы цвет изменить, вкусовые качества. Довольно успешно уже в этом деле преуспели.
- Когда мы у вас были с фотокорреспондентом Мишей Фроловым, вы нас почему-то все по заводам возили, по стройкам, по дорогам, которые спешили отремонтировать... А арбузы где-то остались в стороне. (Мы их наблюдали лишь издали.) Это нам что эе - нужно еще раз приезжать, да? Ну, чтобы попробовать...
- Давайте договоримся, что в следующем году - как раз в период самого вызревания арбузов - вы обязательно должны быть в Астрахани...
- Да мы и раньше можем приехать...
- Ну, хорошо!
- Уже известны цифры, сколько все-таки в Астрахани будет выращено арбузов и поставлено на рынки России?
- У нас есть плановые показатели. Я знаю точно, что мы их достигли и перевыполнили.
Конкретную цифру сейчас сходу вам по памяти не назову. Но объем большой. И этот объем постоянно наращивается.
У нас не было сегодня таких отрицательных воздействий для того, чтобы мы не смогли выйти на плановые показатели.
- Видимо, это десятки тысяч тонн?
- Как правило, да.
- А вот вы как арбуз выбираете? Вы его берете (помню ваше рукопожатие), так вот сжимаете крепко, чтобы он хрустнул, щелкнул?
- Вы имеете в виду, при определении спелости?
- Да.
- Разные методы есть. Меня учили постукивать, получать определенную тональность. А вообще - все очень просто. Можно же - просто попробовать...
- Вот именно! Вы сказали – тональность. Я сразу вспомнил, что забыл вам задать еще один вопрос в наших предыдущих интервью. А вы же военный музыкант бывший?
- Нет, что вы! Это абсолютная случайность, которая меня привела в военно-музыкальное училище - я там командовал солдатами, которые учебный процесс обеспечивали.
- А я в армии два года срочную служил военным музыкантом в Туркестанском военном округе.
- На чем вы играли, чем владели?
- Я дирижировал, был старший инструктор по музыке. А мои инструменты - тромбон и тенор.
- Ничего себе!
- Мы с Валерием Халиловым - потом уже, поэтому и подружились.
- Вот тогда я первый раз и познакомился и с Валерием Михайловичем, и с Александром Михайловичем Халиловыми, который, кстати, поздравлял меня вчера.
- Тональность... А еще как определить арбуз - на вкус?
- Я же говорю – попробовать. Вырезать треугольник. Помните, как раньше это делали, в детстве? Самый надежный способ.
- А семья ваша уже попробовала астраханских арбузов? Дочка, супруга?
- Конечно. Жена у меня предпочитает дыни, которые здесь - такого же потрясающего вкуса. А мы с дочерью – по арбузам.
- Спасибо вам огромное за эту необычную - арбузно-астраханскую беседу. В следующем нашем интервью мы снова обсудим темы, которые вам еще ближе - социальные, производственные...
- Я тоже на это надеюсь. Удачи!
Игорь Бабушкин: «Надо выбрать самый красивый арбуз, вырезать из него треугольник и попробовать.».Александр ГАМОВ
ИСТОЧНИК KP.RU