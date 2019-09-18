Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области: Надо вырезать из арбуза треугольник и попробовать. Если вкусный - значит, - астраханский!

- Игорь Юрьевич, прежде всего, - поздравляю вас со вступлением в должность губернатора.

- Спасибо, Александр.

- Сезон такой – арбузный же. Хотелось бы начать с арбузной темы.

- Ну, давайте...

- Вы уже успели попробовать в этом году первых астраханских арбузов?

- Да, конечно. И настоящие астраханские арбузы, действительно, оказались потрясающе вкусными.

- Они как-то напомнили вам кавказские арбузы? (До приезда в Астрахань Игорь Бабушкин был заместителем полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе.) Или - еще какие-то? Или астраханские все же вкуснее?

- Не знаю... Мне почему-то кажется, что они - особенные. И такие и сахарные, и красивые, и очень вкусные.

- У нас в Москве, на рынке - если картошка, то - тамбовская, если арбузы – астраханские. Как нам быть?

- (смеется) Так и быть. Так и руководствоваться, что самые вкусные арбузы – это наши.

- Их что же - сперва пробовать надо? Если не вкусные – значит, не астраханские?

- В принципе, да. Вы же знаете, что каждый овощ должен вызреть и поспеть. Арбузы в Астрахани нормально вызревают где-то в середине июля. В течение августа мы наслаждались ими. Сегодня уже идет завершение вызревания арбузов. Но при этом есть сорта, которые лежат аж до Нового года.

- Да вы что? Как, прямо в поле лежат?

- Нет, конечно... Эти арбузы собирают, и они хранятся, как положено. (В том числе, и в погребах. - А.Г.) Могут лежать до Нового года. Такие небольшие арбузики, темно-зеленого цвета. С очень тонкой кожурой, но очень долго могут храниться.

- Я знаю, еще соленые бывают арбузы.

- Солеными их делают уже кулинары или те, кто заготавливают их на зиму в консервированном виде.

- Правду говорят, что вы уже настолько стали своим и - астраханцем, что успели анонсировать и местные арбузы не совсем обычные? И квадратные, и ромбовидные, и разной формы и разные по вкусу даже?

- Ромбовидных, прямо скажу, ни разу не встречал. Квадратные - да, видел.

А еще у нас родятся арбузы белые, желтые, разных вкусов.

В Астраханской области же очень активно развивается селекционная индустрия. Люди увлеченные занимаются селекцией арбузов, скрещивают их и с дыней, и с тыквой, чтобы цвет изменить, вкусовые качества. Довольно успешно уже в этом деле преуспели.

- Когда мы у вас были с фотокорреспондентом Мишей Фроловым, вы нас почему-то все по заводам возили, по стройкам, по дорогам, которые спешили отремонтировать... А арбузы где-то остались в стороне. (Мы их наблюдали лишь издали.) Это нам что эе - нужно еще раз приезжать, да? Ну, чтобы попробовать...

- Давайте договоримся, что в следующем году - как раз в период самого вызревания арбузов - вы обязательно должны быть в Астрахани...

- Да мы и раньше можем приехать...

- Ну, хорошо!

- Уже известны цифры, сколько все-таки в Астрахани будет выращено арбузов и поставлено на рынки России?

- У нас есть плановые показатели. Я знаю точно, что мы их достигли и перевыполнили.

Конкретную цифру сейчас сходу вам по памяти не назову. Но объем большой. И этот объем постоянно наращивается.

У нас не было сегодня таких отрицательных воздействий для того, чтобы мы не смогли выйти на плановые показатели.

- Видимо, это десятки тысяч тонн?

- Как правило, да.

- А вот вы как арбуз выбираете? Вы его берете (помню ваше рукопожатие), так вот сжимаете крепко, чтобы он хрустнул, щелкнул?

- Вы имеете в виду, при определении спелости?

- Да.

- Разные методы есть. Меня учили постукивать, получать определенную тональность. А вообще - все очень просто. Можно же - просто попробовать...

- Вот именно! Вы сказали – тональность. Я сразу вспомнил, что забыл вам задать еще один вопрос в наших предыдущих интервью. А вы же военный музыкант бывший?

- Нет, что вы! Это абсолютная случайность, которая меня привела в военно-музыкальное училище - я там командовал солдатами, которые учебный процесс обеспечивали.

- А я в армии два года срочную служил военным музыкантом в Туркестанском военном округе.

- На чем вы играли, чем владели?

- Я дирижировал, был старший инструктор по музыке. А мои инструменты - тромбон и тенор.

- Ничего себе!

- Мы с Валерием Халиловым - потом уже, поэтому и подружились.

- Вот тогда я первый раз и познакомился и с Валерием Михайловичем, и с Александром Михайловичем Халиловыми, который, кстати, поздравлял меня вчера.

- Тональность... А еще как определить арбуз - на вкус?

- Я же говорю – попробовать. Вырезать треугольник. Помните, как раньше это делали, в детстве? Самый надежный способ.

- А семья ваша уже попробовала астраханских арбузов? Дочка, супруга?

- Конечно. Жена у меня предпочитает дыни, которые здесь - такого же потрясающего вкуса. А мы с дочерью – по арбузам.

- Спасибо вам огромное за эту необычную - арбузно-астраханскую беседу. В следующем нашем интервью мы снова обсудим темы, которые вам еще ближе - социальные, производственные...

- Я тоже на это надеюсь. Удачи!