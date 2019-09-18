2019-09-18T19:42:02+03:00
Происшествия

Перестрелка у метро «Рязанский проспект» в Москве: полицейский застрелил коллегу при попытке задержания

Нападавший задержан
Юлия САЛЬНИКОВА
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Жертв среди гражданских нетЖертв среди гражданских нетФото: Предоставлено очевидцами
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У станции метро «Рязанский проспект» в Москве 18 сентября произошла перестрелка, в результате которой погиб человек. Еще один ранен. Погибший и пострадавший – сотрудники полиции. Они находились при исполнении. Как сообщает источник в правоохранительных органах, у станции метро они должны были задержать коллегу. По предварительным данным, дело связано с получением взятки в две тысячи рублей.

При попытке задержания подозреваемый пытался сбежать, он открыл огонь. Один из сотрудников полиции скончался на месте, второго госпитализировали. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого в тяжком преступлении по горячим следам.

- Задержанный является сотрудником патрульно постовой службы, - сообщили в МВД.

Среди гражданских лиц пострадавших нет. По факту происшествия на станции метро в Москве проводится проверка.

Алексей Лимонов был ранен и сейчас находится в больнице Фото: Одноклассники.ru

Алексей Лимонов был ранен и сейчас находится в больницеФото: Одноклассники.ru

Как стало известно kp.ru, погибшего полицейского звали Максим Веялко, ему было 29 лет. Его коллега, Алексей Лимонов, который госпитализирован с пулевым ранением - на год старше.

Задержанного сотрудника ППС по данным источника зовут Алексей Смирнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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