Александр Проханов: Россию спасет «Пятый Сталин». Это может быть блондин огромного роста

На Международной книжной выставке-ярмарке в Москве, как всегда, отличился главный редактор газеты «Завтра» - со сборником публицистики с прохановским названием «Пятый Сталин». Пока споры вокруг этого литературно-политического события не затихли, мы позвали автора к нам в эфир...

«Не надо делать из меня Бен Ладена!»

- ...Несколько дней назад вы взорвали Московскую международную книжную ярмарку на ВДНХ своей книгой, своим «Пятым Сталиным». Александр Андреевич, вы специально это сделали или само все взорвалось?

- Ты меня экспонируешь, будто я какой-то бен Ладен, террорист, я все взрываю. Я кроткий человек, иду по миру и накладываю компрессы на гематомы, на раны. Я блаженный, я благодетель, я всех люблю. А меня представляют в виде чудовища страшного, разрушителя.

- Нет! Просто взрыв был оглушительным. У нас был один Сталин, а вы пятерых увидели - как это возможно?

- Меня давно подмывало это сделать. Я же сталинист. Я вижу, как усердствуют эти все десталинизаторы, как они создают целые сериалы антисталинские, грохают на это огромное количество денег. И я решил объяснить людям, что Сталин был всегда.

- Это как?

- История нашего народа развивается рывками, появляется удивительный правитель, создает цветущее государство, добивается колоссальных успехов - военных, политических, культурных. А потом все это сходит на нет, и опять возникает пустота, государство падает... В центре каждого периода стоит великий правитель, который создает государство, возвышает его, защищает от врагов и напастей. Этот правитель есть Сталин. Первый Сталин - это был Владимир Святой. Второй - это Иван Грозный, который создал великое централистское государство, распахнул его до Тихого океана, избавил народ от ига. Третий Сталин был Петр Великий. Он создал этот великий романовский период, создал удивительное цветущее государство, которое тоже за два дня исчезло. Четвертым был сам Сталин. Он был человеком, который создал великое красное царство, одержал колоссальную победу, построил удивительные города, индустрию, целую цивилизацию сталинскую.

И он тоже исчез. В 91-м году весь сталинский имперский массив рухнул, превратился в черную дыру, и мы лишились государства, перестали быть народом.

И вдруг опять произошло чудо, из этой черной дыры стало появляться новое государство, наша пятая империя сегодняшняя, государство российское.

И в центре этой империи стоит Путин.

Новая книга писателя-буревестника - со «взрывателем общественного мнения» - уже на прилавках книжных магазинов!

- А при чем тут Сталин тогда?

- Повторить тебе с начала все, что я сказал?

- Нет!..

«А ты хочешь пять горбачевских перестроек?»

- И куда же дальше нас ведет ваша логика?

- Опять из недр народа выдавливается правитель, который воскресил падающее государство. Правитель, который создал новую строящуюся пятую империю. Строитель, на которого возложена огромная историческая роль - провести колоссальные преобразования.

Этих преобразований Путин не провел, они еще предстоят (ему или, может быть, следующему за ним человеку). Путин сделал все для того, чтобы это государство состоялось. Он, по существу, является пятым назревающим Сталиным, который еще до конца не осуществился. Ему предстоит совершить грандиозный проект, проект очищения.

- Очищение от чего?

- От мусора, свалок и помоек, которые вокруг наших городов и лесов. Очищение народа от мерзости, от мздоимцев, коррупционеров. Очищение души каждого человека, который подключен к жуткому мусоропроводу наших телеканалов, куда сыплется всякая гадость.

Нам надо опять создать гармонический новый союз. Пусть он будет не социалистический, а евразийский. Народы мечтают об этом союзе, они тяготятся, их выкинули из этой огромной купели, имя которой СССР. Вот эти проекты грядут, и они неизбежны. Если Путину это не удастся сделать, сделает это его преемник, то преемник будет пятым Сталиным. Важно было сказать, что пятый Сталин неизбежен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/732874" frameborder="0"></iframe> Александр Проханов: Россию спасет «Пятый Сталин».Александр ГАМОВ

- Я понимаю, что вы сталинист, но… Возьмем эпоху Иосифа Виссарионовича, возьмем эпоху Петра Алексеевича, возьмем эпоху Ивана Грозного (всех Сталиных). Всегда это были жуткие эпохи репрессий, масса народа в топку истории была брошена. Все ваши Сталины шли по трупам.

- Да, они все шли по трупам неугодных, мерзавцев.

- А сколько невинных людей…

- По вашему выходит - самой прекрасной эпохой в истории России была перестройка?

В эпоху Горбачева, в эту гуманную, чудесную эпоху мы лишились трети территории.

И разгром произошел нашей цивилизации. Сейчас, если придет Горбачев, светлый, любящий, пацифист, который уничтожит эти страшные гиперзвуковые ракеты, который отдаст Крым, потому что это, как они говорят, «аннексия». Мы лишимся всего, Россия распадется, ее не станет.

- Я еще про репрессии сказал.

- Предстоят да - репрессии. Мы живем среди людей, которые уворовали у России такое количество денег, что хватило бы на четыре бюджета. А еще - дети, которые болеют раком... Мы шапку по миру пускаем, чтобы им собрали денег на лечение. А в это время какие-то мерзавцы строят второй Лондон, яхты, пароходы. Это люди, достойные репрессий. Я не знаю, как их будут уничтожать - по-сталински, вернув смертную казнь, или их посадят пожизненно.

- А вы какие еще видите варианты?

- Если у власти будет мудрец - он должен заставить этих людей заниматься управлением предприятиями, которые они создали. Но при этом надо отнять у них народную эту собственность и вернуть людям, а прибыль, которую будут получать, направлять не на яхты, не на дворцы, а на клиники, университеты, больницы, на реконструкцию дорог.

«Царские офицеры неспроста переходили на сторону красных»

- Александр Андреевич, правда, что ваш отец был репрессирован во времена Сталина?

- Нет, это ложь. Мой отец погиб под Сталинградом, сражаясь за Родину. Были репрессированы другие члены моей семьи.

- И вы считаете, что репрессии были оправданы?

- Нет. А если бы тебе пришлось выбирать между судьбой государства и какими-нибудь близкими тебе людьми, которые должны попасть под гильотину, кого бы ты выбрал? Страшный выбор. Этот выбор всегда бывает в эти переломные пути.

- Вы неправильный вопрос задали. Вы такой вопрос не должны задавать.

- Это ты не должен задавать такой вопрос! Как объяснить, что огромное количество царских офицеров, видя, что трон опрокинут, что царь расстрелян, царская Россия погибла, перешли на сторону большевиков? На сторону палачей тех святынь, которым они поклонялись.

- Они не знали, что будет 37-й год. И всех их...

- Что такое 37-й год по сравнению с гражданской войной? Только 37-й год и вспоминают наши либералы. Почему им больно за 37-й? Потому что под нож упали революционеры, в первую очередь - троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы. А они - их дети и внуки. Если у вас есть рецепт, как сегодняшнюю - остановившуюся в развитии - Россию, на которой сидят эти упыри и сосут народную кровь, через молитву, через благую проповедь перевести через этот страшный рубеж, я возьму этот рецепт. Я же не кровопийца. Мы же все проповедуем, что плохо воровать. Но с каждым годом воруют все больше, все страшнее. И эта язва не искореняется. Поэтому проект очищения должен быть перенесен на всю Россию.

«Он возвращается к нам без шинели и усов»

- Но вот Путин много раз говорил, что 37-го года никогда не будет, сталинский режим он осудил, репрессии осудил. Почему вы, говоря о Сталине № 5, все время называете его имя?

- Я не сказал, что Путин стал Сталиным. Он имеет предпосылки. Он должен взять на себя огромное бремя исцеления России, в которой мы живем. Мы не выживем с этим состоянием общества, управления. Это должно быть подвергнуто полному пересмотру и исцелению. А то, что он сказал, что 37-й год изжит, - конечно, какой 37-й год? Сейчас 19-й год другого столетия.

- Александр Андреевич! Скажите, что вы пошутили все-таки, говоря о том, что… мы ждем с нетерпением его - с трубкой, в шинели, с усами шевелящимися…

- Нет, не пошутил. Просто явление Сталина с трубкой, в шинели или в ослепительно белом френче генералиссимуса с бриллиантовой звездой Победы невозможно.

- А кто же тогда явится, по-вашему?

- Ко мне очень часто приходят люди: давайте поставим памятник Сталину. Но я говорю: вы не впадите только в эту банальность, не изображайте Сталина, как в сериалах. Потому что Сталин, после того как в 53-м году его не стало, возвращается к нам не в виде человека в шинели...

- Привидение, что ли?

- Сталин - это скорость света, а не изображение. И пятый Сталин будет совершенно другой. Может быть, будет блондином, может, лысым, может, огромного роста. Все зависит не от размера сапог. Все зависит от размера поступи, исторического шага.

- Как я понял, в вашем романе между строк написано все-таки, что у России есть возможность сделать рывок без насилия, без репрессий, без крови. Скажите, есть же такой вариант? Почему нужно обязательно трупами устилать дорогу к прогрессу?

- Конечно, такой вариант есть. Но нужны технологии. Вот мы сейчас топчемся на месте, и каждый пропущенный для развития месяц связан с будущими жертвами. Чем больше мы будем топтаться на месте, чем больше мы будем отставать от Запада…

* * *

- По сути, правильное название вашего романа - «Пятый рывок».

- Конечно, «Пятый рывок».

- А зачем тогда Сталин?

- Захотел вот.

- А вы можете по нашей просьбе переименовать свою книгу?

- Могу. Давай назовем «Пятый рывок» или «Пятый кивок», «Пятый нырок». Но пятого Сталина все равно не избежать, как роман ни называй...

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Политолог Георгий БОВТ:

Нам нужна свобода, а не новый тиран

- История знает массу примеров, когда развитие государства обходилось без кровавого террора. И, наоборот, массу примеров, когда кровавый террор ввергал страны в разруху. Достаточно посмотреть на Камбоджу, на Китай времен культурной революции. Если говорить о России, то кровавая диктатура Ивана Грозного кончилась Смутным временем. Он сам его подготовил, вырезав начинавшуюся городскую экономическую культуру - в частности, в Новгороде. Высокие темпы роста были в России при Александре II, который проводил реформы, а при Николае I, наоборот, был застой. В Советском Союзе высокие темпы роста были в годы НЭПа, когда большевики ослабили хватку послевоенного коммунизма, разрушившего экономику.

Что касается борьбы с коррупцией, в XIX веке в Америке была такая коррупция, которая нам до сих пор не снилась. Это был совершенно дикий капитализм. А потом отрегулировали без всяких кровавых репрессий и до сих пор нормально живут. Это при том, что на протяжении нескольких поколений в США правили люди не семи пядей во лбу. И Буш-младший был не великого ума человек, и Рейган - тоже не сказать чтобы Спиноза, про Трампа и говорить нечего. Однако политическая система сдержек и противовесов работает: действенный парламент, независимые суды, свобода слова. Плюс многопартийность, конкуренция на выборах. Вот это нам и нужно, тогда и без нового Сталина обойдемся, без крови и репрессий.

- А если придет новый условный Горбачев, мы страну не растеряем?

- До Горбачева был сильный Андропов, а до него - вполне себе сильный Брежнев, но система при них успешно гнила. Давайте вспомним про Сталина, который в конце 40-х годов довел страну до голода, карточки вводились и в 48-м, и в 49-м годах, а половина страны жила в бесправии и нищете, прежде всего крестьянство. Это при том, что Сталин, бесспорно, сильный руководитель. А что касается Горбачева, он был продуктом неконкурентной советской системы. Горбачев был абсолютным догматиком от КПСС - он не представлял себе ни рыночной экономики, ни настоящей политической конкуренции. Не Горбачев был слабым, а КПСС ослабла, хотя на пике расцвета в ней и состояли 18 миллионов человек.