Костя Цзю: Хабиб своими боями создает хорошую конкуренцию боксу

Костя Цзю держит скорость в жизни, как и когда-то на ринге, где сыпал ударами своих соперников, не давая им продохнуть. Как ему удается поддерживать форму, успевать везде, что он думает о современном боксе и станет ли его сын чемпионом мира — обо всем этом знаменитый боксер рассказал в интервью «КП».

- Костя, вы живете в таком темпе, как будто вы на ринге 20 лет назад. Мы не успеваем следить за вами. То вы зарядку массовую на Алтае проводите, то съемки, то реклама… Как вам это удается?

- Спасибо зарядке.

- С самого утра на ногах? Зарядка, тренировка?

- Обязательно.

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- А ведь еще тренируете.

- Тренером я не так много работаю. На данном этапе это хобби.

ОТЕЦ И СЫН

- Но судя по вашему Инстаграмму вы со своим сыном Тимофеем (24-летний Тимофей Цзю чемпион Австралии, Азии и Океании среди профессионалов — Авт.) проводите не мало времени в спортзале и даже на ринге. Правда, все больше занимаетесь физикой. А спарринги проводите?

- Я думаю, что спарринги мне уже не нужны. Хотя – никогда не говори «никогда».

- Удар у Тимофея крепкий?

- Мы давно последний раз спарринговали. Поэтому я не могу сказать. Лучше у соперников его спрашивать, - смеется знаменитый отец.

- Тимофей выходит на мировой уровень?

- Потихонечку.

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- Мы следим за успехами вашего сына. Говорят, что он очень похож на ринге на отца, но пока более медленный. Какой вы видите его карьеру, как вы ему помогаете? Такое впечатление, что вы его чуть-чуть придерживаете, не спешите выводить на большие поединки?

- Уже очень много вопросов в этом направлении.

- Понятна ваша настороженность. Бокс – опасный вид спорта. Совсем недавно после поединка (от кровоизлияния в мозг) умер замечательный наш боксер Максим Дадашев. Как вы считаете, кто виноват в этой трагедии?

- Я не могу кого-то винить одного. Это системная ошибка чья-то. Медицинский персонал, который допустил его к бою, может быть, не сделав анализы, которые требуются всегда. Может быть, вина судьи, который не заметил что-то. Тренер еще раньше должен был остановить его. Это комбинация, это не одна вина кого-то. Тренер не может быть один виноват. Это совокупность определенных обстоятельств, которая повлияла.

- Надеемся, что будут сделаны из этого выводы.

- Очень надеюсь, что будет более серьезный и строгий подход с точки зрения медицины. Будет более жесткая проверка.

«БОЙ С МЕЙВЕЗЕРОМ БЫЛ БЫ ИНТЕРЕСНЫЙ»

- Мэйвезер, Пакьяо - почему вы в свое время не встретились с ними? Вы в похожих весах были.

- Далеко. В то время, когда я выступал, Мейвезер ниже был еще. Он поднялся в мою весовую категорию в тот момент, когда я уже закончил.

- Мейвезер непобедимый чемпион, может быть потому, что не встретился с Костей Цзю? Смогли бы его победить?

- Я очень не люблю слово «бы». Смог бы…

- Это один из моментов в истории бокса, который не состоялся. Но люди его обсуждают.

- Это повод для обсуждения всегда. Однозначно интересный бой бы точно был.

- Вы у себя в Инстаграм выставляете свои старые бои. К примеру, совсем недавно появился ролик, как вы в 1996 году защищали титул в бою с Яном Бергманом.

- Да, я их выставляю по времени, когда они происходили. Тот бой был ровно 23 года назад.

- А знаете, что при его просмотре бросилось в глаза - очень быстрый темп, вы просто не даете опомниться вашему сопернику. Я даже не знаю, кто такой темп может сейчас поддерживать. Такое впечатление, что боксеры теперь работают гораздо медленнее, как бы плавают по рингу. Или это так кажется?

(После небольшой паузы)

- Да, пожалуй, интенсивность боев стала меньше.

«МЕНЯ УЗНАЮТ НА УЛИЦЕ»

- Сейчас раскрутили бои без правил. Нурмагомедова показывают.

- Здорово.

- Это не вредит боксу?

- Это хорошая конкуренция. Я всегда был за хорошую конкуренцию с любой стороны, против любого. То, что ММА является конкурентом с точки зрения проведения соревнований говорит о том, что в мировом боксе нет хороших правильных промоутерских копаний, кто составил бы правильную конкуренцию. Пока у нас нет точного, хорошего, правильного соотношения как бизнеса – это телевидение, это реклама, это платное причем телевидение, которое отсутствует, продажа билетов, хорошее оповещение, чтобы знали. У нас есть хорошие чемпионы. Какое количество чемпионов узнают на улице? Их знают только любители бокса. Мне повезло в жизни в этом отношении, что я стал человеком, которого вне зависимости от того, любят бокс или нет, узнают. За счет правильной подачи, которая в свое время была сделана.

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- Вы держите на уровне свое имя. Вы востребованы. Биатлониста Антона Шипулина тоже узнают на улице. Он, кстати, недавно прошел в Госдуму от вашего родного города Серова. Вы с ним знакомы?

- Мы знакомы.

- Он советов не спрашивал? Все-таки это ваш регион.

- Мы с ним давно не пересекались. Может быть, увидимся на чемпионате мира в Екатиринбурге, 21-го там будут финалы.

- Его узнают, вас узнают. Есть все-таки у нас спортсмены.

- Дай бог. Я только за. Я получил свой кусок известности и славы. Я не стремлюсь к лишнему. Я поддерживаю правильный образ жизни. За счет этого интересен другим людям. Я могу пропагандировать так называемый ЗОЖ. Но я к этому не стремлюсь, у меня другие цели и задачи. И приоритеты.

«КОВАЛЕВ ПОКАЗАЛ УМНЫЙ БОКС»

- Бокс становится старше. Сейчас многие бойцы долго соревнуются. Пакьяо – сорок, Поветкину сорок. Вы завершили карьеру, когда вам было 36. Не собирались в какой-то момент вернуться?

- Не знаю. Я потерял мотивацию. Поэтому уже не выступал. Если у них есть мотивация, то надо выступать, пока есть силы и возможности.

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- Сергей Ковалев уже 2 ноября будет защищать пояс в бою с Альваресом. Не слишком ли мало времени для подготовки, ведь он в августе провел тяжелый бой?

- Я с Сережкой давно не разговаривал. После боя – и все. Сейчас они в Америке. Сложно сказать что-то.

- Он сам сначала сомневался, успеет ли подготовиться. Но, похоже, условия предложили слишком хорошие.

- Хороший гонорар, уверен. Плюс в том ключе, в котором он показал последний раз, это было не так легко. Он показал умный бокс.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД

- Ваш старший сын Тимофей - боксер. А Никита, которому сейчас 21 год, боксом занимается?

- Нет. Он занимается другими делами. Он смотрит за моими соцсетями.

- Будем и мы за нимим следить. И желаем вам всего самого наилучшего. И, чтобы побед у Тимофея было как у отца. Вы ему какой-то совет давали, который можно было бы всем применить?

- Никогда не сдаваться. Трудности только закаляют. Если что-то происходит сложное, значит, это для чего-то нужно. Использовать это не как отговорку, а как возможность двигаться только вперед.

ЮБИЛЕЙ

- Костя, а где будете отмечать юбилей?

- В своем ресторане.

- В Москве? В ресторане азиатской кухни «Лодка» на Новом Арбате?

- Конечно. У меня пока один ресторан. Там охрана с автоматчиками. Нормально все...

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Константин ЦЗЮ. Чемпион мира (1991) среди любителей, абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF) среди профессионалов. На профессиональном ринге провел 34 боя, в 31-м победил, в 24-ех из них нокаутом. В 2011 году внесен в Международный зал боксерской славы.