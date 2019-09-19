2019-09-18T22:01:44+03:00
Звезды

Голосом Филиппа Киркорова будет говорить жестокий, расчетливый выскочка

На киностудии «Союзмультфильм» проходит озвучание нового российского 3D-мультфильма «Суворовъ» [видео]
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Александр Суворов будет говорить голосом Константина ХабенскогоАлександр Суворов будет говорить голосом Константина Хабенского
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Сюжет разворачивается на фоне реальных исторических событий – швейцарского похода Александра Суворова через Альпы. Австрийский генерал Франц фон Вейротер, которого озвучивает Филипп Киркоров, будет плести интриги и попытается погубить великого русского полководца и его войско.

- Герой, который будет говорить моим голосом - храбрый, но жесткий, грубый и хитрый. Он наделен всеми качествами выскочки. Но при этом - отличный манипулятор. Его характеру присущи расчетливость, хладнокровие, безжалостность и жажда власти. Голос Вейротера - главный инструмент его харизмы, - так охарактеризовал Киркоров своего героя. - Мой персонаж - австриец, поэтому я пробовал разные произношения, добавляя акценты. Больше всего информации детская психика извлекает именно из звучания голоса, его тембра, интонаций, пауз и акцентов, а не из семантики слов. Поэтому в звучание моего голоса я вкладывал максимум энергии, чтобы дети это чувствовали.

В одной из ключевых сцен Филипп Киркоров исполнит песню.

Александр Суворов будет говорить голосом Константина Хабенского. Других персонажей озвучат: Юлия Рутберг, Анна Ардова, Алексей Демидов, Антон Макарский.

Фильм выйдет на экраны весной 2020 года.

Филипп Киркоров на озвучивании 3D-мультфильма «Суворовъ».Австрийский генерал Франц фон Вейротер, которого озвучивает Филипп Киркоров, будет плести интриги и попытается погубить великого русского полководца и его войско.

ИСТОЧНИК KP.RU

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