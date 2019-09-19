Есть ли клубника в клубничном йогурте: новое исследование Роскачества

В исследование вошли 26 наиболее популярных торговых марок клубничных непитьевых йогуртов российского производства, а также по одному йогурту из Беларуси и Швейцарии. Все они проверялись на безопасность, наличие в составе растительных жиров, антибиотиков, красителей и консервантов.

Отбор проб проводился Роскачеством в установленные на упаковке сроки годности, в единых для всех производителей условиях, в точках розничной торговли с обязательным соблюдением условий хранения. Причем эксперты старались приобретать продукцию в первые дни (или часы) после ее производства, а главное - пробы транспортировались от места приобретения до лаборатории при соблюдении всех условий хранения. Специальные треккеры постоянно фиксируют весь процесс приобретения и доставки образцов для исследования.

По результатам испытаний клубничные йогурты четырех торговых марок превышают ГОСТ по своим показателям: «Слобода», «Снежок», «Чудо» и «Эковакино».

По данным исследований Роскачества

О хорошем

+ Эксперт исследовали йогурты на наличие золотистого стафилококка, сальмонеллы и плесневых грибков. Ничего из перечисленного в йогуртах обнаружено не было.

+ Также в исследованных йогуртах не были обнаружены тяжелые металлы, радионуклиды, пестициды, афлатоксин М1 (высокотоксичное соединение) и ГМО.

+ Очень радует, что эксперты не зафиксировали превышений по антибиотикам – одной из наиболее распространенных проблем для молочной продукции. Они не были найдены даже следовых количествах (что допускается техническим регламентом Таможенного союз). Вопрос резистентности к антибиотикам (устойчивость бактерий, которые «привыкают» к лекарствам) сейчас стоит очень остро — об этом не устает напоминать Всемирная организация здравоохранения.

+ Растительных жиров тоже не нашли. Как и консервантов. Хотя в единичных случая консерванты (сорбиновая кислота) во фруктовой части йогуртов были обнаружены (но эти компоненты были заявлены на маркировке продуктов).

+ Производители исследованных йогуртов не добавляли каррагинан (пищевая добавка, которая используется для удерживания влаги в продукте, а также создает ему необходимую консистенцию). И содержание крахмала, добавляемого во фруктовый наполнитель, не превышало разрешенного.

+ Результаты испытаний также показали, что все производители использовали для изготовления своих йогуртов свежее молоко.

Безопасность

Йогурты – это «живой» кисломолочный продукт, в нем есть бактерии. Однако они должны быть полезными. Как показало исследование, нашлись исключения (см. таблицу).

Польза

Для того, чтобы проверить «полезность» йогурта, эксперты Роскачества дважды измерили количество молочнокислых бактерий: в середине срока годности продукта и по его истечении.

В подавляющем большинстве йогуртов количество молочнокислых бактерий остается высоким в течение всего срока годности (исключения см. в таблице). Возможно это благодаря тому, что при изготовлении таких йогуртов используется асептический метод фасовки (например, стерилизация).

– Количество молочнокислых микроорганизмов на протяжении всего срока годности должно быть не ниже 1*107 КОЕ/г, – объясняет заведующая лабораторией технохимического контроля ВНИМИ, кандидат технических наук Елена Юрова. – Снижение может быть обусловлено неверно установленным сроком годности (он на самом деле меньше, чем указан) или нарушением процесса сквашивания (качество заквасочных культур невысокое, мало закваски внесено, не отследили температуру сквашивания и т.д.). Также снижение содержания молочнокислых микроорганизмов может быть обусловлено нарушением температурных режимов хранения (повышенная температура торговой полки – выше 6 градусов).

Витамины и кальций

Эксперты Роскачества также посмотрели количество кальция в продукте: в кисломолочных продуктах содержание кальция должно быть не менее 60 миллиграммов на 100 граммов. Результаты испытаний показали, что количество кальция в йогуртах колеблется примерно от 75 до 83 мг на 100 граммов продукта. То есть съеденный стограммовый йогурт покроет примерно 10% суточной нормы потребления кальция. Это больше, чем у сметаны, такой же, как у кефира, однако ниже, чем, например, у сыра, в том числе и плавленого, а также сгущенного молока.

Эксперты также подтвердили содержание витаминов группы В в каждом йогурте. Но, увы, их количество и близко не покроет суточную норму потребления. Например, чтобы насытить организм витамином B2, вам придется съесть примерно 18 стограммовых йогуртов, а B1 – и вовсе 75.

А была ли клубника: красители и ароматизаторы

С точностью до миллиграмма определить в клубничном йогурте массовую долю фруктовой части невозможно. Некоторые из производителей добавляют ягодный сок, а кто-то – пюре (варенье). Но добавление красителей и ароматизаторов - это один из способов удешевление продукции.

Однако испытания показали, что синтетический краситель есть только у одного из 26 йогуртов (см. таблицу).

ВАЖНО

И все-таки он не для диеты

Клубничный йогурт все-таки нельзя назвать диетическим продуктом из-за сахара и углеводов, которых в йогурте с фруктовым наполнителем больше, чем в натуральном, в 2–3 раза.

Для оценки «сладости» йогуртов эксперты Роскачества оценили массовую долю углеводов и сахарозы. Результаты испытаний показали расхождения фактической и заявленной массовых долей: по углеводам – в йогуртах четырех торговых марок, сахарозе – 13 торговых марок. Эксперты также зафиксировали большой разбег в количестве сахара в йогуртах: оно варьируется от четырех до 14 процентов.

– Изначально йогурт – это натуральный молочный продукт, который состоит из молока и закваски. Именно в таком варианте он полезный, – рассказывает врач-терапевт, врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова. – Остальное по факту йогуртом не является. Но в России сладкие йогурты, с добавлением каких-то фруктовых наполнителей, тоже именуются йогуртами. Сохраняются ли в них полезные молочнокислые бактерии? Да, они там есть. Однако главная угроза, которую несут в себе фруктовые йогурты, – это углеводы. В сладкий йогурт добавляют варенье и джем. И это – источники углеводов. Сам по себе кисломолочный продукт, с которым соединяется варенье, полезен. Однако стоит помнить – в 150-граммовой баночке йогурта может содержаться до 25 граммов (то есть пяти кусочков) сахара! Но если уж мы едим сладкий йогурт, состав его должен быть очень коротким: натуральный йогурт (молоко, молочнокислая закваска), натуральные подсластители (например, варенье из клубники). Всё. Йогурты с большим составом и огромным количеством примесей требуют пристального внимания.