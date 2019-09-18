Отстояли победу в Германии! "Локомотив" выиграл 2:1 у "Байера" первый матч в Лиге Чемпионов

В среду, 18 сентября, в немецком Леверкузене старт в Лиге Чемпионов нынешнего сезона взял вице-чемпион России - московский "Локомотив". Год назад после 15-летнего перерыва команда Юрия Семина вернулась в главный турнир Европы и теперь - вновь пробует силы в Лиге Чемпионов. Первым соперником у москвичей стал леверкузенский "Байер", вполне проходимый, в теории, соперник для "Локо".

Ну и собственно началось для "красно-зеленых" все совсем неплохо. На 16-й минуте Гжегош Крыховяк, один из главных защитников-бомбардиров этого сезона, забивает гол "Байеру". Защита хозяев поля ошиблась, и поляк в пару финтов прошел соперников и оказался один у ворот, пробив мяч мощно и низом мимо вратаря - 1:0!

Но радость была не слишком долгой. Ибо уже на 25-й минуте Бенедикт Хеведес, пытаясь выбить мяч после опасного прострела, забивает гол в свои ворота. 1:1. Да, плохо, но не критично. Ибо к тому времени "Локомотив" обрел уверенность и постепенно наши поняли - этого соперника можно давить и с ним можно играть.

Ну и на 37-й минуте случается настоящее чудо! Вратарь "Байера" поддался на прессинг Смолова, выбил мяч к центру поля, но ошибся и попал прямо на ногу Дмитрия Баринова. Он в одно касание отправил мяч по дуге в дальний угол ворот - 2:1.

И команды ушли с таким счетом на перерыв.

На второй тайм для нашей команды главной задачей было - не растерять это преимущество в один мяч. И это было довольно нелегко сделать "Локомотиву". Ибо, к слову, к середине второго тайма счет по угловым уже был 7:2 в пользу "Байера", но, к счастью, в голы это все не конвертировалось.

Однако же и наши имели все шансы на то, чтобы забить третий гол в ворота "Байера". Но все никак не везло. И нашим все же удалось одержать победу в первой игре Лиги Чемпионов нового сезона. "Байер" бит в Леверкузене - 2:1.

В матче 2 тура московский "Локомотив" сыграет дома против мадридского "Атлетико" 1 октября. В этот же день "Ювентус" примет "Байер" у себя дома в Турине.