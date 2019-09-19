Почему США никак не задушат старую власть в Венесуэле

Еще полгода назад все мировые СМИ пестрели новостями с севера Южной Америки. Самопровозглашенный «глава Венесуэлы» Хуан Гуайдо собирал многотысячные толпы, грозился уже за пару недель свергнуть настоящего, но «недемократического» президента Николаса Мадуро, а иностранные правительства наперебой признавали нового лидера в этом качестве. Однако теперь все развеялось, как туман над утренней Ориноко.

Да, в чем Гуайдо не откажешь, так это в зрелищности. Красивые кадры с митингов, выверенные жесты, напоминающие Барака Обаму, лозунги с обещанием надежды и перемен. Казалось, еще чуть-чуть, и Венесуэла занесет молодого политика на трон... Этого «чуть-чуть» и не хватило.

Противники чавистов (сторонников правительства. - Ред.) ждали, что их поддержат военные. Каждый день из соцсетей лились призывы нарушить присягу взамен на обещания «амнистии за преступления против народа» и другие блага.

Но число дезертиров в «армию» Гуайдо оказалось катастрофически малым - под тысячу человек, хотя оппозиция говорила, что «целые дивизии готовы перейти под наши знамена».

Отсутствие подвижек в борьбе за демократию вызвало разочарование даже у ярых сторонников Гуайдо. Оно чувствуется и на улице. Беседуя с основным электоратом либералов - бизнесменами и студентами, - замечаешь: эйфория, которая толкала их весной выходить на митинги, пропала. Подобные настроения - и в самой оппозиции. Даже в своих речах Гуайдо последнее время становится все менее конкретен и все более словоблуден, напоминая этим чавистов.

Раздражение от «разбитых мечт» особенно заметно в тех же соцсетях. Вот пост в Твиттере зама Гуайдо Сталина Гонсалеса о том, что они «успешно отстаивают интересы демократии»... на Барбадосе (здесь, на нейтральной площадке, ведутся переговоры между чавистами и либералами). Под твитом - сотни гневных отзывов. «Чертовы прохиндеи, нежитесь на пляже, пока мы гнием в Каракасе».

Люди разочаровались в оппозиции так же, как ранее - во власти.

СКАЗАНО!

«Помните 90-е? Так здесь - хуже»

Из телеграм-канала Стаса НАТАНЗОНА, корреспондента канала «Россия-24»:

«То, что происходит в Венесуэле, - сложно даже описать. Товары дорожают на 10 - 15% в НЕДЕЛЮ. Например, картошка 8 дней назад стоила 20,2 тыс. боливаров ($0,9) за кило. Сегодня - 23,3 тыс. (чуть больше $1). Курс национальной валюты с февраля обвалился почти в 6 раз. Зарплаты поднимали, но сейчас средняя даже в Каракасе - меньше $5. При этом цены ВЫШЕ московских минимум на 20%. Люди худеют на глазах. Кто может, пожирает запасы. Кто не может, кормится в государственных столовках. Но их еще надо найти. В больницах отменяются операции, потому что нет иголок. Свет (а значит, и воду) дают на час в день. И это в Каракасе, а в провинции - вообще полный мрак».

9 сентября 2019 года. Ахиллесова пята местных либералов - отсутствие внятной программы. «Мадуро - долой, мы за все хорошее». Хорошо, а дальше? Четких планов, как оздоровить экономику, у оппозиции нет.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Режим могут скинуть свои же»

Виктор ХЕЙФЕЦ, профессор СПбГУ, эксперт по Латинской Америке:

- Добиться главной цели - стать президентом не только на словах, но и на деле - Гуайдо не смог. В последние месяцы он действительно потерял заметную часть сторонников среди оппозиции. Но из этого отнюдь не следует, что все они автоматически стали поддерживать чавистское правительство. У Мадуро ужасающе низкий рейтинг. Более того, даже внутри правящей партии есть те, кто считает: товарищ Николас не справляется, ему пора бы уйти. Основная проблема прежняя: население Боливарианской Республики продолжает нищать, американцы успешно душат санкциями ее экономику. Которая, впрочем, и без того дышала на ладан. Добыча главного экспортного продукта - нефти продолжает сокращаться. Чтобы стабилизировать ситуацию, в экономику Венесуэлы надо вливать по $25 миллиардов ежегодно в ближайшие три года. Таких денег у Каракаса нет, и никто не даст. Поэтому стратегически я не вижу для Мадуро возможности досидеть до конца президентского срока (истекает в 2023 году).

ПОВОРОТ

«Мой друг приехал из Каракаса. Снимите шляпу...»

Павел КЛОКОВ - про неожиданную встречу с автором репортажа из Венесуэлы Антоном Фокиным.

Приехал друг из Каракаса. И, видимо, думал, что я тут, в Москве, умираю. Привез ром, сигареты, шоколад. Практически вытянул из трясины...

Я ему вещаю про то, как надувную лодку купил (для меня это событие). А он про бандитов. Которые заходят в венесуэльский автобус и чистят всех пассажиров (приставляют пушку к виску и забирают все ценности).

Мне в ответ хотелось бы порадовать друга чем-нибудь грандиозным. Например, тем, что у нас пытают зайцев, не заплативших за проезд в трамвае. Отрезают им язык, например. Или бросают в комнату с пьяной Ольгой Бузовой.

Но не могу. Потому что другу уже не до того - он делает салат. Который называется «Три банки». Бросаем в большую кадку горошек, кукурузу, фасоль. Немного укропа и сухариков. Мальца майонеза. И мешаем «снизу вверх».

Получается шедевр. Объемный и сочный.

Друг осматривает мое жилище и делает комплименты. Ему все нравится. При этом во время застольной беседы я выясняю, что у него в Каракасе есть домработница. И это в тех краях абсолютно нормально. Без домработницы в Венесуэле ты бомж подзаборный (и то у него есть свои люди, которые вовремя уберут пустую посуду).

А вообще друг - это прекрасно. Можно неудачно пошутить - и он все равно поймет. Или сказать откровенную глупость - и он все равно улыбнется.

Друг. Приезжай почаще...

(Взято со странички автора в соцсети Фейсбук.)