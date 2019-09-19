2019-09-19T18:31:10+03:00
Здоровье

Переворот в медицине: «препарат века» для спасения от инфарктов и инсультов не работает у половины пациентов

Почему аспирин может оказаться бесполезным для профилактики образования тромбов и как подобрать грамотное лечение для больных, «КП» рассказали исследователи Научного центра неврологии.
Анна ДОБРЮХА
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Аспирин не работает у половины пациентовАспирин не работает у половины пациентовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С утра до ночи по ТВ нам крутят рекламу самых разных видов аспирина. Бесспорно, это препарат века, подтверждают врачи. Ведь у него есть не только всем известное жаропонижающее действие. Аспирин также способен противодействовать образованию тромбов. Благодаря этому ощутимо снижается риск инфарктов и инсультов. Однако далеко не для всех, как пытается убедить нас реклама. Оказывается, даже в случае назначения аспирина по медицинским показаниям он может оказаться бесполезным для пациента. Врач и больной будут уверены, что занимаются профилактикой, а болезнь тем временем будет прогрессировать, повышая риск смертельно опасного исхода. Такую угрозу обнаружили исследователи российского Научного центра неврологии.

МЕДИЦИНСКИЙ «СЮРПРИЗ»

- Мы многие десятки лет занимаемся лечением сосудистой патологии мозга и давно заметили важную особенность, - рассказывает заместитель директора по научной работе Научного центра неврологии, профессор Маринэ Танашян. - Во всем мире и у нас в стране для предотвращения образования смертельно опасных тромбов в первую очередь применяется «препарат века» - аспирин. Так вот, оказалось, что у одних больных он эффективно действует, препятствует «склеиванию» клеток крови тромбоцитов. Благодаря этому снижается риск инфарктов и инсультов. В то же время у других больных положительного эффекта от аспирина нет. И даже более того: у ряда пациентов риск тромбообразования на фоне приема лекарства… повышается.

Встал вопрос: как определить, кому оправданно назначать этот широко распространенный препарат, а кому нет? От этого напрямую зависит эффективность профилактики сосудистых катастроф и во многом — спасение жизни людей.

СМОТРИМ НА ПОВЕДЕНИЕ ТРОМБОЦИТОВ

Чтобы найти жизненно важный ответ об эффективности аспирина для разных пациентов, исследователи Научного центра неврологии разработали так называемую тромбоцитарную тест-систему.

- Мы стали брать кровь у больного и в лабораторных условиях тестировать ее на чувствительность клеток-тромбоцитов к аспирину, - поясняет Маринэ Танашян. - Вводим в образец крови необходимую однократную дозу препарата, рассчитанную, исходя из 1 мг на 1 кг веса. Выжидаем время начала действия лекарства. А затем сравниваем агрегацию тромбоцитов (то есть их скопление и склеивание. - Авт.) до и после ввода лекарства.

Возможны несколько вариантов. Например, «до» агрегация была, условно говорят, 80%. А «после» стала 40%. Это отличный эффект для больного. Если же было 80%, а стало 70%, то этого недостаточно. Можно сказать, что у данного человека аспирин для предотвращения тромбов не действует. Но бывает и хуже. После ввода лекарства показатель скопления и склеивания тромбоцитов растет до 100%. Это парадоксальная реакция на аспирин, но встречается и такая.

В целом, как показали исследования, аспирин оптимально действует лишь на 50% пациентов, то есть на каждого второго, резюмирует профессор Танашян. Остальным больным нужно назначать другие препараты, выбор которых сегодня достаточен. Тромбоцитарная тест-система, разработанная в Научном центре неврологии, позволяет определять индивидуальную чувствительность к 12 препаратам-антиагрегантам (то есть средствам для предотвращения образования тромбов).

Заместитель директора по научной работе Научного центра неврологии, профессор Маринэ Танашян. Фото: www.neurology.ru

Заместитель директора по научной работе Научного центра неврологии, профессор Маринэ Танашян. Фото: www.neurology.ru

КАЗАЛОСЬ БЫ: ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ АТЕРОСКЛЕРОЗ

- Наша тест-система достаточно простая, работает на отечественных аппаратах-агрегометрах, - поясняет Маринэ Танашян. - Мы стараемся ее тиражировать, она может быть доступна в различных регионах, в первую очередь — в университетских клиниках. Но даже если в вашей районной поликлинике или больнице нет тест-системы, то определить чувствительность к сосудистым препаратам-антиагрегантам можно с помощью анализа крови. Нужно, чтобы врач сравнил показатели агрегации тромбоцитов в анализах до и после курса лечения аспирином или другим аналогичным препаратом. И сразу станет видно: работает ли лекарство или нужно попробовать другое.

Кстати, когда мы стали исследовать причины нечувствительности пациентов к аспирину, то нашли определенные мутации в нескольких генах ферментов крови. А дальнейшие исследования показали, что у людей с такими мутациями, как правило, чаще развивается и тяжелее протекает атеросклероз. Поэтому нужно как можно раньше начинать его профилактику, регулярно проходить диагностику и вовремя приступать к лечению.

В ближайшее время в разделе «Здоровье» на kp.ru читайте интервью с одним из ведущих российских и мировых неврологов, директором Научного центра неврологии, академиком РАН Михаилом Пирадовым. Ученый рассказал «КП», как отражается рост продолжительности жизни на болезнях человечества, какие успехи делают наука и медицина, и что нас ждет дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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