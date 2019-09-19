2019-09-19T07:08:09+03:00
Общество

Ксения Собчак расскажет истории в Яндекс.Эфире

Вместе с ней зрители перенесутся в парижское кабаре «Мулен Руж», станцуют танго в Буэнос-Айресе и отметят всемирный день яйца
Мария ИГНАТЬЕВА
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Ксения Собчак расскажет истории в Яндекс.ЭфиреКсения Собчак расскажет истории в Яндекс.Эфире
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Яндекс.Эфир запускает новое шоу «Такая история». Его ведущей станет Ксения Собчак. Вместе с ней зрители отправятся в путешествие. Сначала они перенесутся в Париж в кабаре «Мулен Руж», а затем в Буэнос-Айрес, чтобы станцевать танго, а потом отпразднуют всемирный день яйца. Правда, продлится путешествие всего три минуты.

А завтра, 20 августа в пятницу Ксения Собчак поздравит с днем рождения одного из самых популярных писателей современности – Джорджа Мартина. По мотивам его книг был создан сериал «Игра престолов», который так полюбили зрители.

«Такая история» это ежедневное развлекательно-познавательное шоу. Каждый его выпуск будет посвящен одному историческому событию, забавной истории или открытию, которое произошло именно в этот день, но в прошлом. Выходить новые эпизоды будут каждое утро, а затем станут доступными в записи.

При этом, в Яндекс.Эфире также можно смотреть фильмы, сериалы, видеобзоры блоггеров, прямые трансляции матчей и других событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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