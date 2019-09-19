Туманность Андромеды оказалась вшестеро больше Луны

Туманность Андромеды на нашем небе выглядит вшестеро больше полной Луны. Пользователь Reddit (самой популярной на Западе соцсети) проиллюстрировал этот парадокс куда как наглядно: опубликовал фото, на котором, собственно, все видно. Длинная ось туманности имеет угловой размер 3,2 градуса. А угловой диаметр Луны – всего полградуса. Разница налицо. Почему же Луну каждый найти может, а туманность Андромеды не всякий вживую и видел?

Ответ очевиден: Луна яркая, а туманность Андромеды тусклая. Вообще-то она неплохо видна даже в бинокль, а люди с хорошим зрением заметят ее и простыми глазами, но визуально вы видите только самую яркую часть туманности, ее ядро. Чтобы она предстала во всей красе, нужно сделать фотографию с очень длинной выдержкой. Матрица фотоаппарата (или эмульсия пленки) накапливают фотоны, и демонстрируют подлинную картину. Правда, без фотошопа и на этом фото не обошлось. Если вы будете «просто снимать», Луна своим светом забьет всю картинку. Делается два фото, длинное – с туманностью, и быстрое – с Луной, потом фотографии компонуются.

Небесные объекты как правило обманчивы, то, что на самом деле огромно, предстает нам крошечным и неброским, и наоборот. Но тут все честно: туманность Андромеды на самом деле больше Луны (нечего и сравнивать), и выглядит больше. Собственно, туманность Андромеды – самый далекий объект на небе, который человек может увидеть простыми глазами. Свет от нее идет до нас 2,5 миллиона лет (от Луны – секунду). Туманность Андромеды – это на самом деле грандиозная галактика, как наша, в ней примерно триллион звезд, и это даже намного больше, чем в нашей галактике. Почему же ее называют «туманностью»? По традиции.

Люди заметили ее еще в античности, но понятия не имели, что она – как наш Млечный путь. Называли ее «маленьким облачком». Появились телескопы, фотография, сложные приборы, а люди по-прежнему не понимали, что такое туманность Андромеды. И вот в 1923 году в ней заметили особые звезды, которые называются Цефеиды. Эти звезды меняют свой блеск. Прелесть этих звезд в том, что время перемены блеска очень точно связано с истинной светимостью звезды. Вы можете понять, насколько велика Цефеида, просто померив, сколько дней и часов ей требуется для изменения блеска. А, зная, как она выглядит с Земли, вы тут же вычислите расстояние. Стали изучать Цефеиды туманность Андромеды, и на те, оказалось, эта «туманность» вон как далеко находится, за пределами нашей Галактики! Так было открыто, что Вселенная состоит из галактик. Недавно, ста лет не прошло.

Туманность Андромеды летит на нас, и через четыре миллиарда лет столкнется с нашей галактикой. «Маленькое облачко» со временем займет все наше небо. Что будет? Вопрос немного праздный, потому что уже и Солнца не будет. Тем не менее, мы видим по другим галактикам, как происходит столкновение – ничего хорошего. Звезды разлетаются, черные дыры в центрах галактик взрываются. Как чувствуют себя при этом инопланетяне – мы не знаем, сигнала SOS из таких галактик пока ничто не посылал.