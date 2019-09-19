Владимир Путин: Работа Союза Ворлдскилсс с гражданами возрастной категории 50+ очень важна

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в блоке «Здоровье. Долголетие. Семья» в том числе представил информацию по теме профессионального долголетия и востребованности обучения людьми старшего поколения.

Директор Академии Ворлдскиллс Россия Светлана Крайчинская рассказала президенту страны об обучении людей старшего поколения по компетенциям Ворлдскиллс и чемпионатах профессионального мастерства «Навыки мудрых.

«В этом году мы впервые попробовали обучение людей предпенсионного возраста по стандартам Ворлдскиллс. До этого у нас учились студенты, молодёжь - и вот вышли на другую возрастную категорию. – сообщила Светлана Крайчинская. – Но уже сейчас мы предлагаем образовательные программы по 122 компетенциям, и это самые современные профессиональные технологии. И мы уже получили очень интересные результаты. Первый - это стремление людей старшего возраста к обучению и освоению новых навыков. На курсы по программам Ворлдскиллс уже записалось почти 23 тысячи человек. Еще один интересный результат – это наиболее востребованные компетенции. Здесь два явных лидера – ИТ-компетенции и компетенции, связанные со здоровьем и физической культурой».

Президент России с вниманием отнесся к представленным результатам реализации программы.

– Работа Союза Ворлдскилсс с гражданами данной возрастной категории очень важна, – отметил Владимир Путин.

По его мнению, образовательные программы по международным стандартам Worldskills сегодня весьма актуальны, учитывая увеличение доли трудоспособного населения старшего возраста, демографические изменения, изменения на рынке труда.

По словам Светланы Крайчинской, в настоящее время в 68 регионах России действует более 550 образовательных центров с современным оборудованием и квалифицированными экспертами Ворлдскиллс, а до конца года к программе должны быть подключены все регионы страны.

В ходе заседания наблюдательного совета АСИ Владимир Путин отметил, что сегодня для экономики Российской Федерации и формирования повестки будущего страны в целом очень важно развитие новых форматов образования и непрерывного процесса образования для граждан России всех возрастов.

СПРАВКА КП:

Союз «Ворлдскиллс Россия» в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» реализует Специальную программу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста по международным стандартам WorldSkills. Средства на обучение выделяются федеральным бюджетом, все виды курсов являются бесплатными для участников. В 2019 году участвовать в программе могут женщины 1964 -1968 г.р., мужчины 1959-1963 г.р., а также люди, имеющие право на досрочную пенсию по старости - за пять лет до выхода на нее. Обучится можно по 122 компетенциям в центрах обучения Ворлдскиллс. По итогам учебы каждый выпускник получит «Скиллс Паспорт» – сертификат актуальных профессиональных умений человека, уже признанный ведущими работодателями страны.

Для записи на обучение надо зарегистрироваться на специальном сайте: www.50plus.worldskills.ru.