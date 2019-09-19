2019-09-19T13:09:26+03:00
Происшествия

В Москве цыганка обокрала актрису Татьяну Высоцкую, обещав снять порчу с ее матери

Девушка отдала неизвестной женщине дорогое кольцо, надеясь, что это избавит ее маму от порчи
Артем ДЕГТЯРЕВ
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В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестную цыганку с проспекта Мира, а также похищенное у Татьяны Высоцкой кольцоВ настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестную цыганку с проспекта Мира, а также похищенное у Татьяны Высоцкой кольцоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В полицию обратилась актриса и телеведущая Татьяна Высоцкая с заявлением о том, что днем 16 сентября неизвестная женщина цыганской наружности загипнотизировала ее и обокрала. Как рассказала Татьяна полицейским, около 3 часов дня она гуляла по проспекту Мира в Москве, когда к ней внезапно подошла женщина. Незнакомка сходу стала объяснять Татьяне, что над ее семьей нависла беда, и что выход только один. Женщина рассказала, что она может помочь актрисе в ее потенциальном горе.

"Цыганка сообщила 34-летней потерпевшей, что видит сглаз и порчу, которую кто-то навел на ее маму. Встревоженная телеведущая ввязалась в разговор, желая помочь своей матери и снять сглаз, однако не заметила, как попала под гипноз и самостоятельно отдала мошеннице свое кольцо", - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестную цыганку с проспекта Мира, а также похищенное у Татьяны Высоцкой кольцо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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