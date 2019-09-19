«Безопасной дозы алкоголя нет»: в Минздраве опровергли сообщения о безвредной порции спиртного

Наконец-то у вас будет повод сказать Минздраву спасибо. Выходят свежие рекомендации, согласно которым без вреда для здоровья женщинам можно выпивать 200 мл вина в день, а мужчинам - 900 мл пива. Этой новостью порадовали россиян утром в пятницу многие СМИ. Мы в отделе медицины «КП» очень удивились: последние международные нормы куда строже (см. видео в конце заметки).

С чего бы для жителей нашей страны вышли послабления? Может, ученые открыли новые данные об особой устойчивости российского генотипа к алкоголю? В сообщениях коллег об этом не было ни слова, поэтому «Комсомолка» связалась с Минздравом с просьбой поделиться тайным знанием. И тут же пришло отрезвление.

«Официально заявляю, что безопасной дозы алкоголя нет. Никогда не верьте таким публикациям. Лучше не пить вовсе», - расставила точки над «i» главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина. Насчет прозвучавшей информации о вполне внушительных и якобы безвредных дозах врач пояснила, что речь шла о стандартах «для сравнения крепости напитков, а вовсе не для определения нормы потребления».

Напомним, последние крупные международные исследования показали, что полезным для здоровья не может быть никакое количество алкоголя. При этом вычислен потолок - сколько граммов спирта организм в среднем способен переработать без существенного вреда. Специалисты пересчитали такой лимит с учетом крепости различных напитков.

МНЕНИЕ НЕЙРОБИОЛОГА

Если не злоупотреблять, то можно улучшить работу мозга

Ели употреблять алкоголь в малых дозах, происходит легкая стимуляция передачи импульсов между нервными клетками головного мозга. В результате у человека временно могут повышаться когнитивные, то есть мыслительные способности. Об этом рассказал в интервью «КП» один из ведущих мировых нейробиологов Рауль Гайнетдинов. «Такой плюс проявляется только при употреблении легких, разумных доз, - подчеркивает эксперт. - Если вовремя не остановиться, положительный эффект пропадет, а отрицательное воздействие алкоголя проявится во всей красе». Разумный и эффективный объем спиртного в данном случае каждый определяет для себя сам опытным путем. Но в любом случае это будет в пределах международных норм допустимого количества употребления алкоголя.

ВОПРОС В ТЕМУ

А как же сухое красное для продления жизни?

- Никто не опровергал, что красное вино содержит полезное вещество ресвератрол, - подтвердил «КП» исследователь, эксперт по прикладным биомедицинским технологиям Андрей Гаража. - Однако давно известно, что в вине это вещество содержится в минимальных количествах. А если выпить побольше, то вред этанола для всего организма, увы, многократно превысит возможную пользу ресвератрола. Вообще же есть важный нюанс, о котором многие не догадываются либо предпочитают закрывать глаза. Секрет абсолютного большинства исследований, которые якобы подтвердили «оздоравливающее» действие алкоголя, в том, что эксперименты ставились с очень небольшим количеством добровольцев, причем, зачастую это были молодые здоровые люди. А чем меньше число участников, тем менее достоверны и показательны результаты исследования.

Словом, сейчас у нас нет весомых доказательств, что алкоголь может способствовать продлению жизни. Поэтому, скорее, стоит задача-минимум не укорачивать ее, соблюдая те самые нормы разумного употребления спиртного.