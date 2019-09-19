Михалков устроит "фестиваль одного дня" сразу в четырех городах

Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова готовит очередное турне по "литературному кольцу". С 11 по 17 октября Рязань, Тула, Калуга и Орел - места, связанные с жизнью и творчеством русских классиков Чехова и Бунина - примут "Фестиваль одного дня". В городах будут проходить лекции о жизни и творчестве Чехова, мастер-классы для актеров и студентов профильных вузов, а главным и завершающим событием каждого фестивального дня станет показ спектакля "Метаморфозы III: Враги".

- Это наш литературно-сценический эксперимент, созданный по восьми произведениям Чехова и Бунина, - рассказал Никита Михалков. - Одна из главных его особенностей - форма, сочетающая в себе красочные 3D-декорации и видеозарисовки.

В течение одного дня фестиваль будет проходить в одном городе. Мероприятие начнется 11 октября в Рязани, продолжится 14 октября в Туле, 15 октября фестиваль перекочует в Калугу, а 17 октября завершится в Орле. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры уже во второй раз, в прошлом году его посетило более трех тысяч участников. Художественный руководитель "Академии" Никита Михалков выразил уверенность, что в ближайшем будущем фестиваль станет площадкой для общения и культурного обмена с регионами России.

Напомним, что несколькими днями раньше похожее мероприятие в тех же городах провел и Юрий Башмет. Вместе с коллективом "Всероссийский юношеский Симфонический оркестр" Башмет дал концерты в малых городах России, включая Тулу и Калугу. Лучшие номера турне были представлены 16 сентября на гала-концерте в Зарядье.