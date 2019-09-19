Вдова Льва Яшина: Приз лучшему футболисту — это шар на постаменте

Авторитетный журнал France Football, который уже более 60 лет вручает «Золотой мяч» лучшему футболисту в Европе, учредил новую награду. Теперь лучшему вратарю европейских чемпионатов станут вручать приз, который носит имя нашего легендарного голкипера.

Мы позвонили вдове Льва Ивановича Яшина.

- Валентина Тимофеевна, журнал France Football, который уже много лет вручает приз лучшему футболисту…

- Знаю, знаю. Это я уже три дня назад знала.

- Как вы оцениваете?

- Мне это очень приятно. Для нашей семьи это большая гордость. Он ведь единственный вратарь, кто получал этот приз. Это приз France Football для лучшего футболиста Европы. И вот тогда, в 1963 году, его объявили лучшим футболистом.

- Вы помните этот день?

- Не помню абсолютно. Это было сколько лет – посчитайте.

- Мы поздравляем. А где этот приз хранится?

- В музее Российского футбольного союза.

- Что он собой представляет?

- Это шар на постаменте. Мяч золотой. Якобы золотой.

- Спасибо.

КСТАТИ

Лев Яшин сам поймал «Золотой мяч» в 1963 году и с тех пор ни один вратарь не смог повторить этого достижения. Последний раз ближе всего к этому был голкипер сборной Германии Мануэль Нойер. Но Роналду и Месси в последние годы приватизировали этот приз. И вот, чтобы как-то разбить эту монополию полевых игроков, и придумали новую номинацию.

Претенденты на приз будут объявлены 21 октября, а имя главного лауреата станет известно 2 декабря на церемонии вручения "Золото мяча" в Париже.

Обладателя приза, на который будут претендовать десять вратарей, выберут 180 спортивных журналистов со всего мир.