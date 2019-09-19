2019-09-19T15:47:55+03:00
Спорт

Вдова Льва Яшина: Приз лучшему футболисту — это шар на постаменте

Мяч пролетел сквозь годы и вновь оказался в руках Льва Яшина
Александр ГАМОВКирилл СЕРОВ
Поделиться:
Мы позвонили вдове Льва Ивановича ЯшинаМы позвонили вдове Льва Ивановича ЯшинаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Авторитетный журнал France Football, который уже более 60 лет вручает «Золотой мяч» лучшему футболисту в Европе, учредил новую награду. Теперь лучшему вратарю европейских чемпионатов станут вручать приз, который носит имя нашего легендарного голкипера.

Мы позвонили вдове Льва Ивановича Яшина.

- Валентина Тимофеевна, журнал France Football, который уже много лет вручает приз лучшему футболисту…

- Знаю, знаю. Это я уже три дня назад знала.

- Как вы оцениваете?

- Мне это очень приятно. Для нашей семьи это большая гордость. Он ведь единственный вратарь, кто получал этот приз. Это приз France Football для лучшего футболиста Европы. И вот тогда, в 1963 году, его объявили лучшим футболистом.

- Вы помните этот день?

- Не помню абсолютно. Это было сколько лет – посчитайте.

- Мы поздравляем. А где этот приз хранится?

- В музее Российского футбольного союза.

- Что он собой представляет?

- Это шар на постаменте. Мяч золотой. Якобы золотой.

- Спасибо.

КСТАТИ

Лев Яшин сам поймал «Золотой мяч» в 1963 году и с тех пор ни один вратарь не смог повторить этого достижения. Последний раз ближе всего к этому был голкипер сборной Германии Мануэль Нойер. Но Роналду и Месси в последние годы приватизировали этот приз. И вот, чтобы как-то разбить эту монополию полевых игроков, и придумали новую номинацию.

Претенденты на приз будут объявлены 21 октября, а имя главного лауреата станет известно 2 декабря на церемонии вручения "Золото мяча" в Париже.

Обладателя приза, на который будут претендовать десять вратарей, выберут 180 спортивных журналистов со всего мир.

Валентина Яшина: "Международный приз имени Льва Яшина - большая гордость для всей нашей семьи".Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подписаться на рассылку автора:

 
Читайте также
Лудогорец - ЦСКА 19 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура Лиги Европы по футболу ЛЕ 2019/2020
Футбол, матч Лудогорец - ЦСКА 19 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 19 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1 тура Лиги Европы по футболу ЛЕ 2019/2020
Умер скандальный экс-игрок «Зенита» Фернандо Риксен - футболист, дравшийся на поле с Радимовым и замеченный на пьянках с Аршавиным
Последние шесть лет спортсмен был прикован к кровати, но отказался от эвтаназии и до последнего радовался каждой минуте, проведенной с семьей
Геннадий Орлов: Через месяц Кокорин вольется в основную группу «Зенита»
«Зенит» во вторник провел первый матч в Лиге чемпионов, сыграл на выезде против «Лиона» вничью 1:1. Единственный мяч в конце первого тайма забил Сердар Азмун, который с июля месяца не мог забить в чемпионате России. И вот прорвало?
Байер - Локомотив 18 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Футбол, матч Байер - Локомотив 18 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 18 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
ПСЖ - Реал 18 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Футбол, матч ПСЖ - Реал 18 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 18 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Атлетико - Ювентус 18 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Футбол, матч Атлетико - Ювентус 18 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 18 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Новости 24
Киев готов обсуждать с Москвой различные сроки продления контракта по транзиту газа
"Побольше твоего будет": Шварценеггер подшутил над Сталлоне
Иран готов перейти к полномасштабной войне в случае атаки на страну
Коалиция США планирует начать патрулирование морских вод близ Ирана в ноябре
В Минобороны объяснили провал ПВО США при атаке на саудовские нефтяные объекты
Глава МВД Украины хочет взять на поруки угрожавшего взорвать мост мужчину
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря ратифицирована Госдумой
ЦБ сообщил о быстром росте долговой нагрузки россиян
Багдад не ведет переговоры с Москвой о закупке С-400
В немецком МИД назвали главную цель "формулы Штайнмайера"
Медведев сообщил о повышении МРОТ в следующем году
В выходные москвичей ждет мокрый снег
В мировой рейтинг ВУЗов по трудоустройству выпускников вошли 13 российских институтов