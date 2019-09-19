Металлоинвест перешел на «цифру»

Одна из основных глобальных тенденций в бизнесе - цифровизация. Крупные компании внедряют новые разработки и переводят всю информацию о производстве в электронный вид, чтобы сократить издержки и вовремя реагировать на возникающие вызовы. Это упрощает систему управления и дает возможность быстро принимать важные решения. Что в конечном итоге позволяет опережать конкурентов, в том числе на глобальном рынке.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАЗВИТИЯ

На днях первыи этап масштабнои цифровои трансформации завершил Металлоинвест. В компании внедрили единую интегрированную систему управления финансово-хозяи ственнои деятельностью (ИСУ ФХД). Для этого пришлось заменить более 100 управленческих и производственных систем компании на единую ERP-систему на базе новеи шего решения SAP S/4HANA. Суммарныи объем инвестиции составил 6 млрд рублеи .

- Мы три года находимся в активнои стадии реализации программы Industry 4.0, - заявил директор по стратегии, развитию и трансформации УК «Металлоинвест» Юрии Гаврилов. - В прошлом году внедрили интегрированную систему управления на наших горнорудных предприятиях – Лебединском и Михаи ловском ГОКах, в этом году запустили вторую волну на металлургических предприятиях - Оскольском электрометаллургическом комбинате (ОЭМК) и Уральскои Стали. Создана мощная платформа для дальнеи шего развития. Цифровые технологии повышают эффективность и устои чивость Металлоинвеста, позволяют нам еще быстрее реагировать на меняющиеся рыночные условия и выполнять требования заказчиков по качеству и скорости поставок.

Как подчеркивают в компании, цель программы цифровои трансформации – выход на принципиально новыи уровень ведения бизнеса и достижение долгосрочного индустриального лидерства.

«УМНОЕ» ПРОИЗВОДСТВО

Аналитическая компания IDC подсчитала, что в 2019 году глобальные затраты на технологии и услуги, необходимые для цифровой трансформации бизнеса, составят $1,25 трлн. При этом наибольшая часть инвестиций в промышленности пойдет на организацию «умного» производства. И хотя капитальные затраты на внедрение цифровых технологий довольно высоки, проект цифровой трансформации окупается, считают эксперты. Особенно если цифровые технологии внедряются на всех этапах технологических процессов.

К примеру, в Металлоинвесте занимаются не только оцифровкой. Внедрение единои электронной платформы сопровождается комплекснои трансформациеи бизнес-процессов 18 функциональных направлении , 45 тыс. сотрудников компании переведены в оптимизированные структуры, реализуются 24 смежных проекта трансформации.

Фото: Пресс-служба компании "Металлоинвест"

В результате в компании максимально упрощены бизнес-процессы технического обслуживания и ремонта, снабжения, управления запасами, учета и расчета себестоимости, кадрового и финансового учета. Повышена эффективность ключевых процессов и точность планирования.

- В Металлоинвесте последовательно и планомерно реализуется программа цифровои трансформации, основанная на концепции Industry 4.0. Сегодня это металлургическая компания, работающая по единым цифровым стандартам. Мы уверены, что программа трансформации поможет Металлоинвесту стать еще более сильным и конкурентоспособным игроком мирового металлургического рынка, - считает Алексеи Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Трансформация технологического уклада неизбежно затронет все компании. При этом те, кто не сможет подключиться к цифровизации, проиграют своим конкурентам, заявил на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Ключевой процесс цифровой трансформации – Data Governance – стратегическое управление данными. То есть мало просто взять и оцифровать всю информацию. На ее основе нужно делать выводы и принимать решения. В Металлоинвесте за счет внедрения единой электронной платформы количество уровнеи управления снизилось с 13 до 6 - 7, сокращены сроки закрытия отчетного периода и согласования документов. Теперь руководство компании обеспечено информационнои системои принятия решении на основе достоверных данных по всем предприятиям, доступных в единои системе. В будущем это отразится не только на финансовых показателях отдельной компании, но и на росте экономики всей страны.

- Внедрение современных технологий и инноваций способно потенциально вывести на совершенно новый уровень производительность труда, которая стагнирует во многих странах. А те страны, которые не будут уделять должного внимания технологической модернизации, утратят перспективы сохранить и повысить конкурентоспособность, - считает Александр Шохин.

Напомним, в России до 2024 года реализуется национальный проект «Цифровая экономика». Его цель - увеличить долю «электронной экономики» в ВВП страны примерно втрое (до 9 - 10%). Цифровая трансформация затронет не только крупные предприятия, но и все государственные структуры, а также малый и средний бизнес.

Фото: Пресс-служба компании "Металлоинвест"

СПРАВКА «КП»

Металлоинвест (www.metalloinvest.com) – ведущии производитель и поставщик железоруднои продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителеи высококачественнои стали. Компания обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железнои руды и имеет одни из самых низких показателеи себестоимости производства ЖРС. 100% акции Металлоинвеста контролируются ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ», основным бенефициаром которого является Алишер Усманов (49%).