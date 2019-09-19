«А давайте подымим»: хирург- самоучка выложил в сеть шокирующее видео мастер-класса операции в курилке

Не успел в столице отгреметь скандал с массовым закрытием клиник пластической хирургии (с начала года лицензий лишись 60 учреждений), как случился новый. Социальные сети взорвала видеотрансляция операции хирурга-самоучки из Москвы, Емельяна Брауде.

Видео снято явно не в больничной палате. Помещение скорее напоминает обшарпанный подвал или чердак, так что о санитарных нормах речи не идет. В кадре хирург-самоучка Емельян Брауде (он сам не скрывает, что медицинского образования у него нет) и пациентка Евгения Гуранда. Девушка расположилась на кушетке: в одной руке держит мобильный телефон, в другой- сигарету. «Доктор» тоже не отстает: оперирует одной правой, в левой — цигарка.

- А давай покурим! Прижги ее, - выдает советы доктору пациентка, которой в этот момент протыкают бровь огромной иголкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732992" frameborder="0"></iframe> Хирург-самоучка выкладывает в сеть видео пластических операций.

За кадром хохот и гул. Все происходящее одновременно снимают на камеры мобильных телефонов десятки рук. Как оказалось, не любопытства ради, а чуть ли не в научных целях.

- Это был мастер-класс. Мы учимся у Емельяна, он настоящий талант. Работает по своим методикам, а попасть к нему мечтают косметологи со всей страны. Обучение платное, но оно того стоит, - рассказала «КП» косметолог, которая просила не называть ее имя.

Объяснить, не мешает ли процесс курения хирургу и пациентке, девушка не смогла.

- Понимаете, у нас там такая атмосфера была дружеская. Операция это же праздник: волшебство и преображение, - попыталась убедить меня косметолог.

Сам Емельян Брауде на связь с «Комсомолкой» так и не вышел. Да и когда же ему? График расписан на год вперед. Мастер-классы по накачиванию губ и созданию «лисьих» глаз он дает по всей России и не только. Слава о его авторской методике по увеличению губ, докатилась до Европы. На днях у него учились косметологи из Финляндии. Кстати, отсутствие медицинского образования не мешает самоучке выдавать коллегам сертификаты, не бесплатно, конечно.

Тем временем пациентка со скандального видео уверяет, что чувствует себя отлично. Обращаться в полицию она не планирует. Остается надеяться, что видео, которое есть в открытом доступе, заинтересуются в Росздравнадзоре.