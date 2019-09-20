Осень вечно права…

Кому – унылая пора, кому – очей очарованье, а автолюбителю – хлопоты. Дожди, туманы, ранние сумерки, мокрые листья, грязь, а где-то уже и снег многократно осложняют и без того непростую ситуацию на дорогах.

Мокрые листья, наледь

Уже в середине осени, когда снега еще нет, но заморозки уже случаются, на дорогах может появиться наледь – тонкая ледяная пленка. Чаще она образуется на открытых продуваемых участках, и заметить ее непросто: такие места могут выглядеть темнее, но не обязательно. В такой ситуации коэффициент трения под колесами становится низким, возникает опасность скольжения.

– С ухудшением погодных условий и снижением температуры эффективность работы покрышки снижается, то есть автомобиль в принципе становится более склонным к скольжениям, даже на низких скоростях, – объясняет Кирилл Папков, шеф-инструктор Школы водительского мастерства Drive Experts. – Нескользких дорог вообще не бывает – машина может скользить и на обледенелом, и на просто холодном асфальте. Все зависит от скорости. Поэтому любые изменения в дорожном полотне в виде ледяной пленки, мокрой листвы, снега и пр. для водителя должны быть сигналом, что необходимо снизить скорость, добавить плавность к управлению автомобилем. Нужно планировать все свои действия заранее и быть готовыми к нестабильному поведению автомобиля.

Затяжные дожди

Опасной дорогу делает не только наледь, но и просто дождь – вода, смешиваясь с шинной пылью, частицами масла и бензина, покрывает дорожное полотно скользкой пленкой. Это происходит уже в первые минуты после начала дождя, когда водитель, как правило, еще не видит поводов изменить стиль вождения. А надо! В первую очередь, снизить скорость и исключить резкие маневры, даже в границах своей полосы. На мокрой дороге любые внезапные перестроения, торможения или ускорения с большей долей вероятности могут спровоцировать занос. В дождь тормозной путь увеличивается почти вдвое. Поэтому необходимо увеличить и держать дистанцию, с появлением в воздухе водяной взвеси, которая ухудшает видимость, включить противотуманные фары, пользоваться кондиционером, чтобы быстро «просушить» запотевшие стекла, отказаться от круиз-контроля. Все эти несложные действия сделают езду на мокрой дороге безопаснее. По этой же причине стоит проверить состояние шин: если они изношены, сцепление с влажным дорожным покрытием будет хуже, тормозной путь – длиннее, а риск аварии – выше.

Густой туман

Туман только в кино выглядит романтично, быть за рулем в такой ситуации – так себе удовольствие. Сильные туманы опасны массовым столкновением, что регулярно подтверждают сводки новостей. Так, в начале сентября в Великобритании из-за тумана столкнулись около сотни автомобилей, больше 200 человек получили ранения.

Полиция графства Кент, где случилось ДТП, отметила, что многие водители не включили противотуманные фары. А это – правило номер один при езде в условиях плохой видимости. А вот от дальнего света нужно отказаться, чтобы не стать героем нежелательного шоу «Стена света». Оптимально в тумане выбрать «поводыря» и держаться сзади, ориентируясь на его габаритные огни и соблюдая дистанцию. Ориентироваться удобно и по разметке, держась правой полосы. Да и навигатор поможет – например, заранее покажет повороты.

Лужи

Красивые полеты через лужи лучше оставить создателям рекламных роликов. В реальности попытка проскочить дорожный водоем может закончиться чем угодно – потому что на дне может обнаружиться и кусок арматуры, и рытвина, и булыжник, и даже открытый люк. Это точно не тот случай, когда работает принцип «больше скорость – меньше кочка». Разумнее вообще объехать лужу, а если возможности нет, хотя бы сбросить перед ней скорость и перебираться «шагом». Одна из самых опасных ситуаций – аквапланирование. Это когда машина, влетев в лужу, теряет сцепление с дорогой и буквально «плывет». Как «выплыть», рассказывает Алексей Колонтай, руководитель «Центра контраварийной подготовки водителей МастерКласс»

– Единственный способ предотвратить аквапланирование – двигаться на скорости не выше 60 км/час. Тогда даже абсолютно «лысая» покрышка не всплывет, так как вес автомобиля будет больше силы гидравлического давления на колесо. Если машина уже «поплыла», никаких резких действий рулем и педалями! Первое – держать передние колеса строго прямо, желательно двумя руками в положении 10-2 по аналогии с циферблатом. Одновременно с этим очень медленно ослаблять давление на педаль газа, до того момента, пока на руле не появится ощущение сопротивления колесам, и вы не поймете, что автомобиль отвечает на легкие движения рулем, то есть вернулась управляемость автомобиля. Совсем нехорошо, если аквапланирование началось на дуге поворота. При правом повороте автомобиль будет стремиться «уплыть» на полосу встречного движения, а при левом повороте – на обочину. В такой ситуации необходимо также ослаблять давление на педаль газа и одновременно мягко выравнивать передние колеса до появления сцепления их с полотном дороги. Лишь в этот момент можно начинать торможение! Как только поняли, что автомобиль стал реагировать на повороты руля и остался в своей полосе, можно выдохнуть и продолжить движение на этой скорости.

Колея на дороге

Еще один повод не лезть в лужи – колея, оставшаяся с лета на многих дорогах. С приходом затяжных дождей она заполняется водой и становится неприятной неожиданностью для тех, кому не повезло туда угодить. Колея плюс лужа – однозначно причина искать пути объезда. Колеи в принципе лучше избегать, даже если она неглубока и хорошо просматривается. Если не удалось, и автомобиль начало «мотать» в стороны, не делайте резких движений! Аккуратно снизьте скорость и выбирайтесь. Если угодили в серьезную, можно обеспечить дополнительную устойчивость, уперевшись колесами в стенку справа или слева.

Ранняя темнота

Осенью темнеет рано. А темнота водителю совсем не друг – именно в это время суток происходит большинство ДТП. Есть статистика Госавтоинспекции по количеству аварий со смертельным исходом: они чаще происходят в период между 19 и 22 часами, осенью в это время уже темно. Ямы, рытвины, странные развязки, пешеходы-невидимки, бродячие животные – снизить эти риски можно только снизив скорость, правильно используя свет и ни на секунду не отвлекаясь от дороги. Кстати, очертания предметов на таких условиях будут более четкими, если надеть очки для ночного вождения. Они же защитят от дальнего света со встречной полосы.

Несмотря на все приемы, которые помогают на стыке сезонов чувствовать себя за рулем комфортнее, главным все же остается скоростной режим. Какими бы ни были погода и состояние дорожного полотна, Госавтоинспекция МВД РФ советует с приходом осени придерживаться правила: скорость надо снизить на треть от той, с какой вы обычно передвигались летом. Кстати, взяв на вооружение принцип «тише едешь – дальше будешь», можно не только пережить межсезонье без ДТП, но и приучить себя ездить размеренно в любой сезон. Осень-то закончится, а вот скользкая дорога и внезапные ямы в жизни водителя – из разряда вечного.

Подготовьте свой автомобиль к холодам.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чек-лист: как подготовить машину к холодам

Замена летней резины на зимнюю – это не единственное, что стоит сделать с наступлением осени. Вот еще несколько пунктов.

• Оценить работоспособность аккумулятора. Если он не новый (большинство имеет срок службы максимум 3 года), лучше заменить. При наступлении холодов при старте двигателя серьезно увеличивается нагрузка на электрическую сеть и непосредственно на аккумулятор.

• Проверить давление в шинах. И подспущенные и перекачанные ухудшают сцепление с дорогой.

• Провести диагностику всех технических жидкостей в автомобиле: охлаждающей, тормозной, проверить уровень масел в агрегатах. В холода двигатель при холодном пуске испытывает большую нагрузку, масло становится густым. При недостаточном уровне в момент пуска может возникнуть масляное голодание, что навредит двигателю.

• Заменить омыватель стекол. Летнюю жидкость перед первыми заморозками нужно слить и залить зимнюю. Многие, к сожалению, вспоминают об этом, когда пытаются экстренно помыть лобовое, а из форсунок ничего не льется. Отогревать их потом – отдельное приключение.

• Проверить состояние щеток стеклоочистителя. Если «мажут», лучше заменить. В дождь и грязь ездить с такими и неприятно, и опасно.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».