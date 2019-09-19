Ядерная война США — Россия: В первые же часы погибнут 34 миллиона человек. Европа превратится в пепел

Давно замечено: американские военные аналитики любят "пощекотать нервы" человечеству своими прогнозами-страшилками. Вот и теперь группа ученых Принстонского университета (США) ошарашила мир сенсационным пошаговым сценарием будущей ядерной войны. Причем, даже показали на видео — как будет выглядеть обмен ядерными ударами между США и Россией.(Очень эффектно смотрится "ядерный мультик" с электронными следами баллистических ракет и яркими вспышками взрывов на земле).

И подсчитали, что уже на первой стадии такого побоища погибнут или будут ранены более 90 миллионов человек! А Европа вообще "превратится в пепел".

Американо-российская ядерная война убьет 34 миллиона человек за 45 минут.

Ну и как же американские исследователи видят сценарий ядерного апокалипсиса?

Вот - его основные моменты:

1. В первые часы полномасштабного ядерного конфликта погибнут 34 миллиона человек, еще 57 миллионов будут ранены. И это не считая тех, кто заболеет в результате воздействия радиоактивных осадков и других проблем, с которыми они будут сталкиваться долгие годы. Идем дальше.

2. В процессе глобального разрушения погибнет в первую очередь Европа. Причем вся. Поскольку противостояние Россия-США быстро превратится в бойню между Россией и НАТО. А НАТО — это почти вся Западная и Центральная Европа. Остальное — Россия.

3. Пристонские аналитики почему-то решили, что война начнется так: «В надежде остановить продвижение сил США/НАТО Россия нанесет упреждающий ядерный удар с базы, расположенной недалеко от Калининграда. НАТО нанесет ответный тактический ядерный удар с воздуха».(На это можно было бы, конечно, сразу возразить. Во-первых, силы США/НАТО продвинулись так в направлении России, что уже уперлись своими стволами в наши границы и продолжают "распухать". Однако никакого упреждающего удара Москва не планирует. Ибо это уже, действительно, война. Во-вторых, ученые из Принстона, видимо, очень плохо знают российскую военную доктрину, в которой четко прописано, что Россия никогда не ударит ядерным оружием первой. А если такое и случится, то лишь в виде ОТВЕТНО-ВСТРЕЧНОГО УДАРА. В-третьих, российские генералы не такие глупые, чтобы первыми стрелять "с базы недалеко от Калининграда" - такой объект находится недалеко от польской границы, как говорится, под прямым прицелом НАТО, и было самоубийством с первого же залпа подставляться под ответный удар. Но американские аналитики, видимо, этого не знают. Или не хотят знать?)3. Читаем прогноз дальше: "После преодоления ядерного порога боевые действия перерастут в тактическую ядерную войну в Европе. С целью уничтожения баз НАТО и наступающих войск Россия направит самолеты и ракеты малой дальности с 300 ядерными боеголовками.

В ответ НАТО нанесет ракетно-ядерные ядерные удары, задействовав авиацию, которая обрушит на Россию примерно 180 ядерных боеголовок».

(Тут непонятно, почему ядерное побоище будет происходить только в Европе? Да, тем европейским странам, которые согласятся разместить американские ракеты, вне всякого сомнения, достанется "по полной программе", если, конечно, с их территории будут взлетать ракеты в направлении России. Но ведь и США - по сути, начальник НАТО - в таком случае за океаном на отсидятся. Да и для того, чтобы усмирить НАТО-вскую Европу, России не обязательно бить по ее стратегическим объектам тремя сотнями ракет, - и полсотни хватит. Ну а что касается авиации НАТО, которая "обрушит на Россию примерно 180 ядерных боеголовок», то еще неизвестно, сумеет ли она в воздух подняться после наших ударов...)

4. Ну и финал принстонской страшилки: "Позже Вашингтон и Москва со своих оставшихся подводных лодок нанесут удары по крупным городам противника, обрушивая на каждый из них до 10 ракет".

(Тут явный перебор. Ведь для того, чтобы оставить на месте Вашингтона или Нью-Йорка гигантские развалы дымящего радиоактивного щебня - и пары ракет с разделяющимися ядерными боеголовками хватит...)

Когда размышляешь над всем этим огонь-сценарием, то неизбежно задаешься вопросом: а почему такой материал пристонских "ядерных фантазеров" появился именно сейчас? Что-то подсказывает - после выхода США и России из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и перед угрозой "похорон" еще и Договора о сокращении наступательного вооружения (СНВ), кое-кто в Америке все больше задумывается - к чему может привести мир порвавший упряжки ядерный джин...

И тут уже не до сказок-страшилок. Реальность может оказаться куда ужасней.

Не пора ли остановиться?