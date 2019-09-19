В Великом Новгороде открылся форум «Среда для жизни»

В форуме принимают участие международные и российские эксперты, ключевые стратеги и практики развития жилой среды: ведущие архитекторы, крупнейшие девелоперы, мэры, инвесторы, представители государственной власти российских и мировых мегаполисов, представители бизнеса и творческой среды. Участники обсудят главные тренды архитектурных преобразований городского ландшафта, лучшие практики управления мегаполисами и небольшими городами в эпоху тотальной цифровизации, идеи для привлечения частных и государственных инвестиций, роль государства и регулирования в жизни города, а также потенциал выстраивания эффективного взаимодействия с бизнесом и обществом.

В рамках первого дня работы форума проходят «Дни лидеров муниципального управления». Мероприятие открыл заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин и губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который в обращении к главам городов сказал: «У руководителей муниципальных образований есть свое видение и понимание, как лучше организовать работу администраций муниципальных образований. У вас сегодня будет возможность подготовить решения, поговорить в рамках круглых столов на темы, которые считаете важными».

«То, что сегодня предлагает Новгородская область как формат для работы мэров, экспертов для поиска самых новых, неожиданных решений, можно назвать инновацией. И мы хотим, чтобы именно ваши решения могли составить основу будущей повестки развития местного самоуправления в нашей стране», – отметил на открытии форума Вадим Живулин.

Программа «Дни лидеров муниципального управления» состоит из нескольких тематических групп, фокус деятельности которых – поиск лучших возможностей пространственного развития и раскрытие ландшафтного потенциала городов России, создание условий для малого и среднего бизнеса, участие в градостроительных процессах органов местного управления, модели цифровизации городов и модернизация инфраструктуры. Участники тематических групп обменяются результатами своей работы и посетят круглый стол «Как привлечь деньги в города?», модератором которого станет заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор НКО «Фонд развития моногородов» Ирина Макиева. На сессии также выступит заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Сорокин.

Деловая программа 20 сентября сформирована вокруг приоритетов развития России до 2024 года (комфортная среда для жизни и экономический рост городов), заданных в национальных проектах, а также роли местного самоуправления в достижении поставленных целей. Сессии деловой программы будут посвящены новым инструментам городского развития, позволяющим формировать долгосрочные планы по созданию современной городской среды и улучшать качество жизни населения, а также продемонстрируют примеры успешных и эффективных городских команд. Модераторами-ведущими выступят два выпускника образовательной программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ.

Деловая программа также будет представлена выставкой «Города – пространство для развития», посвященной разработанному методическому документу «Стандарт комплексного развития территорий», его инструментам и связанным с ним образовательными программами. Будет раскрыта тема форума про долгосрочные стратегии развития городов. 21 сентября в пространстве «Точка кипения» продолжится деловая программа форума: прои дут лекция и панельная дискуссия про дизаи н-код, открытые круглые столы для всех желающих прорегиональные институты пространственного развития, воркшоп выпускников программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ.

В рамках форума также пройдет общегородской фестиваль «Городские выходные» для всех жителей Великого Новгорода. Масштабное культурно-развлекательное событие раскроет потенциал городского пространства как места для отдыха и творческой реализации горожан. Местом проведения «Городских выходных» станут городской пляж на Софийской набережной и Ярославово Дворище.

Форум «Среда для жизни» проводится ДОМ.РФ при поддержке Правительства Российской Федерации и Минстроя России ежегодно в городах, показывающих стремление развиваться и формировать комфортную городскую среду. Форум собирает лучших российских и иностранных экспертов: архитекторов, урбанистов, девелоперов, представителей региональных и муниципальных администраций. Программная дирекция форума — Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Партнерами форума «Среда для жизни» в Великом Новгороде выступают Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, Фонд развития Моногородов, ИА ТАСС, Совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство Стратегических Инициатив.