РЦП просит не исключать из школьной программы «Основы православной культуры»

«Можно говорить о предполагаемой попытке ликвидации возможностей воспитания детей с учетом мировоззренческих и культурных потребностей семьи ребенка в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях» - такой резкий вывод содержится в заявлении Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ (оно опубликовано на сайте «Православное образование»)

Обращено это заявление к министерству просвещения. О чем речь?

Из проекта Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования, который сейчас вывешен для обсуждения на официальном сайте regulation.gov.ru, исчезли четыре из шести модулей, которые сегодня входят в предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Это «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры» и «Основы буддийской культуры». Остались только «Основы светской этики» и «Основы мировых религиозных культур».

Мало того, отмечается в заявлении, в проекте стандартов основной ступени – а это с 5 по 9 классы – преподавание предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вообще не предусмотрено.

Почему так? Может, составители стандартов эти модули просто забыли? Вряд ли. Логика тут понятна. Дело в том, что курс ОРКСЭ задумывался как курс, который изучает историю религий, их особенности - чтобы стать мостиком между представителями различных религиозных конфессий. Но в нынешнем виде свою задачу, по сути, он не выполняет. По данным мониторинга Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, в 2016 году 43 % семей выбрали «Основы светской этики» - то есть вообще отказались углубляться в историю и культурологические особенности традиционных для России религий. Еще 18 % предпочли «Основы мировых религиозных культур».

А вот с распределением других модулей вышла интересная картина. Как сообщается в заявлении Синодального отдела, «в текущем учебном году Основы православной культуры для своих детей выбрали почти 40% родителей. В некоторых областях Центрального и Южного федеральных округов — более 80%». То есть в регионах, где население в основном исповедует православие, семьи выбрали «свой» предмет. То же самое происходит в регионах с преимущественно мусульманским населением. Там все учат «Основы исламской культуры». Что, понятно, укреплению понимания между ребятами, чьи семьи исповедуют различные религии, не способствует. А, напротив, укрепляет различия, разделение: мы – такие, а они – другие. Выбрать здесь другой модуль, отличный от того, который выбрало большинство, очень сложно.

Когда вводили ОРКСЭ, тогдашнее министерств образования и науки постоянно подчеркивало: это предмет культурологический. Его задача познакомить школьников с основами всех традиционных религий, их историей. Рассказать о нравственных нормах, заложенных в религии. Познакомить с историей и культурой России, которые, естественно, многие века основывались на религиозных канонах.

И тут логичнее, конечно, было бы вообще создать один обязательный курс - «Основы традиционных религиозных культур Российской Федерации». Курс, который объединял бы страну, помогал налаживать взаимопонимание между ребятами, исповедующими различные религии, и школьниками из атеистических семей. Объяснять, что все мы – граждане одной великой страны и, несмотря на различия в мировоззрении, являемся ее патриотами и заинтересованы в ее культурном, нравственном развитии. И разрабатывать его должны бы вместе представители различных религиозных организаций.

А курс светской этики может быть параллельным, он не должен заменять курс, который знакомит с особенностями традиционных конфессий.

Курс ОРКСЭ был введен в наших школах десять лет назад. Но и сейчас есть серьезные нарекания на уровень его преподавания. В разных школах его ведут разные учителя – от тех, кто работает в начальной школе до предметников-биологов, историков, географов – в общем, тех, кто смог взять на себя дополнительную нагрузку. Подготовить точные, современные учебники по этому предмету тоже не особенно получилось. А в некоторых регионах вообще преподают по учебникам, написанным местными авторами. В общем, курс нуждается в серьезной доработке. И он должен стать не просто неким дополнительным занятием на 34 урока в конце 4 класса, а, наверное, одним из основных в современной школе. Он должен быть связан с другими предметами – литературой, историей, музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой, обществознанием.

Вполне возможно, такой интегрированный курс и должен называться «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (о нем упоминается в заявлении). Но его и в нынешнем стандарте нет. И разработка его – дело не одного года.

В общем, история с ОРКСЭ непростая. Его обязательно нужно сделать интересным, современным и добиться того, чтобы школьники понимали насколько он важен для их будущей жизни и для укрепления единства страны.