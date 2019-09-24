2019-09-24T13:37:20+03:00
Общество

Как поссорились бизнес-партнеры: история одного предательства

Годы взаимовыгодного сотрудничества оказались перечеркнуты махинациями
Федор ПЕТУНИН
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Когда в 2014 году Дмитрий Землянский предложил Александру Школьникову вложиться в крупный проект за рубежом, тот и подумать не мог о каком-то подвохе. Их семьи давно вели дела вместе, Школьников-старший входил в состав участников «УНИФОНДБАНКА», бенефициаром которого был Землянский-старший, там же семья Школьниковых держала средства своих фирм.

Тем более проект был интересный. Зарубежная компания ХАВК ИМПАКС ТРЕЙДИНГ инвестировала в строительство недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах. Бизнесмены договорились о процентах и оформили договор займа — все по закону. В общей сложности Дмитрий Землянский занял у Александра Школьникова больше 13 миллионов долларов.

- Когда шли переговоры, Землянские утверждали, что у них есть связи в ОАЭ, контакты с застройщиком, связи с его учредителем. То есть всячески уверяли, что вложения абсолютно безопасны, - рассказал адвокат Андрей Деревнин. – Но, когда дело дошло до возврата долга, от своих обязательств они просто открестились.

- По окончании строительства, Дмитрий Землянский уверял Александра Школьникова, что «всё идёт по плану», что документы, подтверждающие право собственности, будут готовы в ближайшее время, - рассказал адвокат Андрей Деревнин. – Однако, это время так и не наступило, обещанные документы не были представлены.

Землянские находили самые разные причины, чтобы не отдавать деньги партнерам. Например, утверждали, что все средства вложены в бизнес, и сейчас они их вывести никак не могут.

В конце концов Александр Школьников написал на бывших компаньонов заявление. Расследованием дела занимались уполномоченные органы ОАЭ. Когда разбирательства между партнерами перешли в юридическую плоскость, деньги у Землянского-старшего нашлись, и долг сына тот начал отдавать. Видя, что удалось договориться по-хорошему, Школьников заявление отозвал, и выплаты тут же прекратились.

В то же самое время начались проблемы в подконтрольном Землянским УНИФОНДБАНКЕ. Со счета одной из фирм Школьниковых пропало ни много ни мало 27,5 миллионов рублей.

- Но раньше менеджер всегда звонил и уточнял, действительно ли требуется такая операция, просил предоставить документы — в случае, когда речь шла о крупной сумме. То есть проводили подтверждение, - отмечает Андрей Деревнин. - В тот раз этого не случилось. По словам служащих, они просто не обязаны этого делать. Интересно, что деньги со счета были списаны на покупку автомобильных и компьютерных запчастей. А прелесть в том, что организация эта занимается управлением недвижимостью, и никакой необходимости покупать эти запчасти у нее не было.

Следователям так и не удалось установить, кто «увел» деньги со счета, и расследование приостановили. В то же время были попытки опустошить и счета ИП Школьникова-старшего и его супруги, которые удалось предотвратить.

Окончательно испортил отношения двух давних партнеров «квартирный вопрос». В 2016 году Землянские и аффилированная с ними организация купили несколько офисных помещений в одном из столичных бизнес-центров.

- При этом они наотрез отказались нести расходы, связанные с обслуживанием помещения, хотя этого требует законодательство: коммунальные платежи, плата за охрану, уборку и так далее, - объяснил адвокат Деревнин.

Сами Землянские исправно извлекали выгоду из своей недвижимости, сдавая ее в аренду под офисы. Управляющая компания бизнес-центра вынуждена через суд взыскивать деньги — общая сумма задолженности уже больше 14 миллионов рублей. Суд выносит решения в пользу УК, но получить бумагу и воплотить этот вердикт в жизнь — далеко не одно и то же.

В такой ситуации Управляющая компания не может полноценно исполнять свои обязанности: ей просто не хватает на это денег. От этого вместе с другими собственниками недвижимости страдают и Школьниковы, которым принадлежит часть помещений бизнес-центра.

Теперь Землянские и Школьниковы, которые еще несколько лет назад плотно общались, видятся только в зале суда.

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