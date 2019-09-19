Николая II и его свиту снимали на серебряные пластины

- Сергей Викторович, вышел второй том под названием «Двор российских императоров. Энциклопедии жизни и быта»...

- Да, нас можно поздравить...

- Мы вас поздравляем.

И сразу же обращает на себя внимание высокое качество снимков. Причем - очень старых. Это что, какая-то новая технология обработки появилась?

- Да нет... Обычная - современная технология книгопечатания.

Что же касается удивительно хорошего качества фотографий... Снимали же на серебряные пластины. Они - большого размера, поэтому качество изображения просто отличное.

Вышел второй том под названием «Двор российских императоров. Энциклопедии жизни и быта».Фото: Александр ГАМОВ

- А вы как - «брали» эти фото именно с пластинок?

- Конечно. Либо сканируется изображение с какмих-то других - старых книг, если пластины не сохранились.

Вы представьте себе, кадр обычной фотопленки - 36 милиметров, матрицы на цифровых аппаратах, по-моему, вполовину кадра идут – 18 мм. Это очень хорошие матрицы. А здесь у тебя - ну, то есть - у фотографа конца ХIХ - начала ХХ столетия - объектив фокусирует изображение на пластину размером 13 на 9 сантиметров

- И сколько таких «серебряных» снимков вы использовали?

- Не скажу.

- Секрет, что ли?

- Да нет, просто не считаем... Там же два тома. Когда мы готовим совсем богатые, хорошие издания, - стараемся по максимуму все делать. А здесь бумага не мелованная, поэтому сказать, что совсем отличные снимки, нельзя. Тут главное – содержание книги.

Советник директора ФСО России, доктор исторических наук, профессор Сергей ДевятовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Не скажите... Все просто здорово смотрится. Мы вот видим - вы, как автор, один из создателей этих томов, даже вот расположили снимки по разделам - бытовые, парадные и так далее.

- Конечно. Там все аспекты жизни императорского двора, начиная с того, что существует некий протокол, традиция...

Император и его окружение - завтракают, обедают, ужинают. Для этого существует и кухня, и повара, и все прочее.

Личные отношения, прозвища (члены императорской семьи давали их друг другу). Как воспитывали детей. Там огромный объем таких околобытовых вещей.

Но при этом – шла работа в императорских резиденциях, проходили крупные официальные мероприятия и все это запечатлено в фотографиях.

Сразу же обращает на себя внимание высокое качество снимков. Фото: Пресс-служба ФСО России

- Вот лично мы зацепились за спортивную часть. Как-то мы раньше этих фотографий у вас не замечал. Ну, был один снимок, где Николай II играл в теннис. А здесь представлена целая серия. Что, постоянно какой-то спортивный фотограф был у Николая II?

- Да нет. Николай сам много фотографировал. Были два фотографа (если брать поздний период), которые в нашем понимании являются «личниками».

- Они работали одновременно или по сменам?

- Как правило, посменно.

Мы еще брали снимки из личных архивов государя. Были и альбомы с фотографиями у самого императора. Его снимали во время пребывания в Питере, в Царском Селе. Фотографировали, когда купался в шхерах и так далее...

Кстати, и по пребыванию в Крыму есть достаточно много картинок. Но там его фотографировали какие-то другие ребята, качество снимков похуже.

То есть - реально мы подняли достаточно большой объем материалов.

Николай II играет в теннис. Фото: Пресс-служба ФСО России

- Вы как-то улучшали качество? Или брали снимки такими, как они были изначально?

- Нет, ничего специально не делали, не дотягивали. Снимки в данном случае сами по себе хороши.

- А кто обычно окружал императора? Вот фото царя с матросиками, допустим. Это что, Николай с обслуживающим персоналом снимался?

- Матросы, скорее всего, с яхты «Штандарт». У меня ощущение – они здесь присутствуют затем, чтобы подавать мячи.

- Ага! Император - вот так легко - мог с простыми людьми фоткаться, как президент Путин, допустим?

- В общем, это не обычные люди. На яхту «Штандарт» не принимали просто так матроса. Это гвардейский императорский экипаж. Матросов тщательно проверяли при подборе.

- А вот снимок с поездом…

- Император выходит из вагона-салона.

- А кто его встречает? На Ленина похож.

- Да, ну прекратите! (смеется) Это - собственный Его Императорского Величества конвой. Уже в чистом виде охрана, которая сопровождала государя всюду.

Император выходит из вагона-салона. Фото: Пресс-служба ФСО России

- У вас есть ссылка на очень интересный документ.

- А, да. Это «Маршруты и порядок движения в городе во время высочайшего пребывания в Москве в мае 1913 года».

Собственно, эта брошюра представляет собой подробную программу пребывания государя императора в Москве во время празднования 300-летия дома Романовых.

Такие «инструкции» специально разрабатывали к каждому мероприятию с участием царя, где подробно говорилось, как все должно происходить. Как должна действовать полиция, охрана, государственные персоны, обыватели и зрители. То есть - некое руководство к действию.

- Это примерно так же, как проходили, я помню, визиты Бориса Николаевича Ельцина. Протокол, пресс-служба… Раньше вы такие вещи не печатали. А почему сейчас вдруг решили?

- Идет накопление научных знаний. Это интересно, легко, хорошо читается. Реально богатые материалы.

- Насколько книга востребована в учебных заведениях, в музеях и так далее? Вы ощущаете интерес?

- Несомненно. Но, в первую очередь, издание предназначено именно к чтению. Потому что, по сути своей, - это подробный рассказ о повседневной жизни императорских резиденций, императорской семьи.

А у нас повседневность достаточно слабо изучена. Просто - в царские времена подобная информация была закрыта, соблюдался режим секретности в отношении самодержца и его домочадцев. А в советскую эпоху не принято было изучать жизнь и быт высочайших особ, они вышли за сферу активного интереса историков.

Эта брошюра представляет собой подробную программу пребывания государя императора в Москве во время празднования 300-летия дома Романовых. Фото: Пресс-служба ФСО России

Но вот теперь стали организовывать выставки, посвященные жизни последнего русского царя, разрешили доступ к богатейшим архивам.

Замечательные документы хранятся в Государственном историческом архиве в Питере. Огромный объем материала, включая даже дневники государя Николая II и государыни, хранятся в Государственном архиве Российской Федерации в Москве, на Пироговке.

Конечно, все это богатство необходимо вводить и в научный оборот, и использовать - как элемент научно-популярного чтения. И нам было просто откровенно любопытно узнать о скрытой от широкой публики жизни нашего последнего монарха.

- А третий том будет, Сергей Викторович?

- Строго говоря, элементом первого тома этой нашей энциклопедии, - до того как это было издано, - являлась книга «Медицина и императорская власть в России». Поэтому в нынешнее издание мы не стали включать этот раздел.

Еще одна книга была посвящена транспортному обслуживанию государя. Мы изучили и показали собственный Его Императорского Величества гараж.

- Обо всех этих книгах мы рассказывали и в газете, и на нашем сайте, и на Радио «Комсомольская правда».

- Да. А теперь готовим книгу, которая посвящена водному транспорту императоров.

- О! И когда она выйдет?

- Не знаю. Сейчас она в хорошей степени готовности. Я думаю, что в будущем году мы ее