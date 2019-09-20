В трети детского яблочного пюре Роскачество нашло пестициды

Большинство педиатров советуют начинать прикорм малышей с готовых пюре. И это очень удобно — вскрыл баночку, накормил малыша, и не надо возиться с варкой и протиранием фруктов-овощей. Одним из первых ребенку дают попробовать яблочное пюре. Но, несмотря на то, что на этикетке в составе указано только лишь яблочное пюре, родители чаще всего сомневаются в натуральности готовых продуктов. А вдруг там лишний сахар или красители, или пестициды?

И Роскачество решило проверить яблочное пюре, чтобы понять, обоснованы ли родительские страхи. В лабораториях находится 24 самых популярных на рынке марок яблочных пюре, произведенных как в России, так и за рубежом. Питание проверяют по 148 показателям безопасности и качества.

На пестициды пюре уже проверено. И, увы, все оказалось не так гладко, как бы нам хотелось: Роскачество выявило остатки или следовые количества пестицидов в 8 торговых марках. То есть очень небольшое количество, но все же в детском пюре таких не должно быть в принципе.

Однако, в семи торговых марках были обнаружены ничтожные количества пиримитанила (фунгицид, используется для уничтожения плесеней и грибов в плодах), в двух торговых марках были обнаружены следы пропаргит (акарицид, используется для борьбы с клещами).

Пестициды применяются в сельском хозяйстве при выращивании фруктов и овощей, они защищают растения от паразитов, заболеваний. Также пестициды используют для сохранения продуктов при транспортировке и борьбы с сорняками в промышленных масштабах. При обработке пестицидами они могут оставаться на поверхности плода. И так попасть в готовый подукт.

Стоит ли волноваться? Ведь теоретически современные пестициды проходят длительный период сертификации и подтверждения безопасности при правильном применении в количествах, определенных инструкцией. Полные результаты исследования будут известны в середине ноября этого года.