Зачем Илон Маск и Марк Цукерберг решили опутать планету спутниковым интернетом

В мире высоких технологий намечается невообразимая движуха. Сразу несколько культовых фигур цифровой эпохи, взялись обеспечить высокоскоростным интернетом труднодоступные уголки Земли. На низком старте стоят собственной персоной Илон Маск со спутниковым проектом Starlink и основатель Google Ларри Пейдж - он намерен раздавать бесплатный Wi-Fi с воздушных шаров. Крестный отец «Фейсбука» Марк Цукерберг тоже самое планирует проделать с дронами-беспилотниками. К этому списку добавим британский проект One Web - его спутники уже начали выводить на орбиту ракеты «Роскосмоса». Обеспечить доступом в интернет обитателей медвежьих углов это благородная миссия. Но что так мобилизовало акул цифрового бизнеса? Что на самом деле стоит за этими проектами? Об этом мы решили поговорить с доктором технических наук Романом Мещеряковым, заведующим лабораторией киберфизических систем Института проблем управления РАН.

Доставка информации прямо в мозг

- Роман Валерьевич, стоимость каждого их этих проектов миллиарды долларов. На чем же собираются зарабатывать самые успешные бизнесмены современности?

- Я вам простой пример приведу: в московском метро несколько лет назад запустили бесплатный Wi-Fi. Безусловно, там были затраты, но они уже многократно окупились за счет рекламы. Как только вы в подземке подключаете халявный Wi-Fi, первое, что у вас открывается на экране смартфона, это таргетированная реклама. И вы уже оглянуться не успели, как проглотили огромное количество платного контента. Так же будут зарабатывать и проекты спутникового интернета: реклама, оплата услуг связи, интернет-банкинг, продажа развлекательных сервисов - игры, музыка, сериалы... Маск и компания таким образом прокладывают рельсы к новому потребителю услуг. Стоимость укладки рельсов тут никого не волнует - важно какие «вагоны» пойдут по этой железной дороге и что будет подаваться потребителю. Спутниковый интернет, кстати, это уже вчерашний день.

- Почему?

- - Например, Илон Маск разрабатывает более революционный проект «Нейролинк». Они создают технологию, которая с помощью электродов напрямую сможет соединить мозг и компьютер. И контент, минуя посредников в виде органов чувств, будет попадать непосредственно в мозг. Что на мой взгляд категорически неправильно: нельзя интегрировать человека в вычислительную среду, потому что он является самым непредсказуемым элементом в этой цепочке. Вдруг человек слетел с катушек или стал неадекватным, а у него появилась такая мощь?!

Мы все под «колпаком»?

- Вы рассказывали, как бизнесмены будут зарабатывать на спутниковом интернете. Но что взять с людей в богом забытых сельских районах? В Африке новых абонентов миллионы, но они неплатежеспособны. А у нас, где-нибудь в Якутии, на территории, равной Франции, проживают 5 оленеводов. Какой с них навар?

- Во-первых, французы реально обижаются, когда территорию России начинают мерить во Франциях. На собственном опыте знаю, что профессоров из научных делегаций это нервирует. А во-вторых, здесь дело принципа - покрыть связью всю Землю. Обеспечение связи всегда идет в пакете с попутными бонусами. Если мы на тот же геостационарный спутник повесим камеру высокого разрешения или элементы по контролю за чрезвычайными ситуациями, то еще обеспечиваем функцию мониторинга территории. Это может быть полезно в случае тех же лесных пожаров, разливов рек, других стихийных бедствий. Или взять мониторинг ледовой обстановки и контроль прохождения судов по Северному морскому пути - там обеспечение связи очень полезная и выгодная штука. Кстати такие проекты существуют в рамках приоритетных направлений стратегии научно-технологического развития России и Цифровой экономики.

- Россия с одной стороны запускает на орбиту спутники One Web, а с другой - отказывается строить на своей территории наземные станции. В то же время спецслужбы называют проект спутникового Интернета "потенциальной угрозой национальной безопасности страны". Почему мы действуем так противоречиво?

- Это сложный вопрос. Действительно, если все спутниковое оборудование на орбите будет зарубежного производства, то мы себя ставим в уязвимое положение. Во всем «железе» есть не декларируемые возможности. Потому что все чипы, которые стоят внутри, имеют функцию отладочного режима и по запросу извне могут делать то, что нужно третьей стороне, а не тому, кто это оборудование эксплуатирует. К примеру, с помощью таких закладок может быть организована распределенная ДОС-атака, которая способна положить всю критически важную информационную инфраструктуру. Представьте где-то пожар, или крупная авария, а у экстренных служб отключили канал связи. И ты ничего не можешь сделать! Это гипотетическая картина, но в этой части силовики правы, потому что теряя контроль над этим каналом, мы в какой-то мере теряем независимость.

Как сделать Брежнева чемпионом

- Насколько обоснованы опасения, что такие системы связи могут быть использованы для ведения информационных войн?

- Абсолютно обоснованны. Ведь одну и ту же информацию можно подать по-разному. Помните старый советский анекдот о том, как соревновались в беге Брежнев и Никсон? Американский президент прибежал первым. Наши журналисты ломают голову: как же написать, чтобы подчеркнуть преимущества советской системы? На следующий день газеты выходят с заголовками: «Леонид Ильич занял почетное второе место. Никсон прибежал предпоследним». Если есть неконтролируемый канал связи, ты можешь людям в голову вложить все, что хочешь.

- У нас есть фильтр в лице «Роскомнадзора», который блокирует контент экстремистской направленности, детскую порнографию и т.д. Почему в случае со спутниковым интернетом эта «прокладка» не будет работать, если вдруг разразится информационная война?

- Потому что тот объем трафика, который будет проходить, нереально отследить. И кроме того, между интернет-пользователем и трафиком, который идет со спутника, фактически не может быть никаких фильтров. Это такая же ситуация, как в приграничных районах Дальнего Востока, где жители часто подключаются к китайским провайдерам - и симки дешевле и связь лучше. Попробуй там что-то отследить! Это к вопросу о том, почему силовики ругаются по поводу неконтролируемых секретных чатов, которые можно создавать в мессенджерах Телеграм, WhatsApp, системах типа «Тор» и прочих анонимайзеров. С их помощью лица, которые ведут террористическую деятельность, могут относительно свободно переписываться и собираться группы. А в этом случае «Роскомнадзор» ничего не сможет поставить в спутниковое железо.

- Но ведь наземные станции на нашей территории мы можем контролировать?

- Развитие технологий идет к тому, что необходимость в ретрансляторе сигнала на земле отпадет: мы будем связываться непосредственно со спутником. Ваш смартфон по-сути станет спутниковым телефоном - это следующий шаг, он хорошо читается. Я думаю из-за этой перспективы и идет отказ.

- Что мы выиграем, если откажемся участвовать в проекте One Web?

- Национальную безопасность. Мы же не покупаем зарубежное оружие. Вспомните взаимоотношения между Америкой и китайским производителем смартфонов Huawei, которого отлучили от сервисов Google за якобы промышленный шпионаж. Информационные и торговые войны никто не отменял. Тут на самом деле вопрос этический: до какой степени мы, стремясь сохранить независимость, готовы жертвовать своей личной свободой?

Зачем нам делать очередные «Жигули»?

- А возможно ли эту спутниковую систему построить без нашего участия?

- Конечно. Это вопрос цены и сроков. Что запрещает им повесить геостационарный спутник у нас над головой? Некоторые уже и так висят. Даже если мы откажемся выводить спутники на орбиту, они вложатся в ракеты и через 5 лет все равно запустят.

- Тогда как же мы нашу национальную безопасность сможем соблюсти?

- Шуметь в данном диапазоне частот.

- Это как в советские времена, когда с помощью глушилок мешали гражданам слушать западные голоса по радиоприемникам?

- А есть всего два способа «держать и не пущать»: экранировать сигнал, чтобы за пределы страны не выходила информация. И глушить, чтобы уровень шума был выше уровня полезного сигнала. Третьего не дано.

- А мы в одиночку такой проект можем потянуть?

- Можем. Мы делали расчет проекта, все дело в стоимости проекта. Помню, что в 2004 году озвучивалась стартовая цифра около 4 миллиардов долларов. Спутники мы запустим без проблем, другое дело есть ли нас умная технологическая начинка, чтобы отрабатывать эти задачи? Скорее всего, ее придется заказывать на стороне. Либо таким уважаемым организациям, как «Информационные спутниковые системы» придется обеспечивать полный цикл работы, а они на это способны Спутник это же не просто железяка с приемником и передатчиком внутри. Чтобы выполнить такой масштабный проект мы должны создать новые материалы, алгоритмы, антенны, средства защиты от источников электромагнитного излучения и новые средства термостабилизации. Ведь когда большинство маленьких спутников выбрасывают на орбиту они либо замерзают, либо сгорают. По всем направлениям у нас есть заделы, но в полном цикле одним это сделать нереально. Это все равно, что в одиночку создать самолет. Сегодня без кооперации это практически невозможно. Возьмите Boeing, Airbus, наши МС-21 или «Сухой-суперджет» - в каждом самолете родных деталей не больше половины.

- Если мы не будем участвовать в зарубежных проектах и не станем раскошеливаться на свой собственный, что мы потеряем?

- Тут, как с автопромом: либо мы рынок полностью потеряем, либо все же будем делать свои «Жигули». Да, все понимают, что создание уже созданного это бесполезная трата времени. Но в некоторых случаях это нужно, чтобы обеспечивать текущий уровень безопасности страны. Основная проблема в России это отсутствие технологий. Поэтому кооперация с Западом, который более продвинут в этом отношении, для нас жизненно необходима. За счет этого мы сможем хотя бы сокращать свое отставание. Надо искать свою специализацию и делать такое содружество, чтобы все были друг от друга зависимы. Чтобы без нас не могли обойтись. Это единственный выход из данной ситуации.