Якутских оленеводов увезли за тысячи километров от дома ради 500-рублевого штрафа

Виталий Сыроварский, Конон Томский-старший и его сын, тоже Конон, находились на базе (деревянный домик на 8 человек и баня), разбитой в районе пастбища в пятидесяти километрах от родного поселка Юкагир. Они отдыхали, пока еще пятеро односельчан пасли оленей. Работа здесь организована по принципу: бригады каждые 7-8 дней меняют друг друга. Следить нужно, ни много ни мало, за двумя тысячами оленей, но для местных это дело привычное. 11 сентября, когда день близился к вечеру, в районе базы приземлился вертолет Ми-8. Прилетевшие на нем пограничники потребовали у оленеводов предъявить паспорта. Документ оказался только у бригадира, Томского-старшего.

- Нам сказали, что сейчас полетим в районный центр Тикси, он в 380 километрах, для установления личностей, - рассказывает он. - И хотя мы возражали, говорили, что лучше добраться до Юкагира, где все документы лежат, настояли на своем. Я мог не лететь, у меня же был паспорт, но как я своих брошу, - без документов, без телефонов (их отобрали. - Ред.). В общем, полетели вместе.

В Тикси процедура длилась недолго. На задержанных составили протокол, выписали штрафы по 500 рублей и отпустили восвояси. Правда, восвояси оленеводам придется добираться самим и уже без вертолета.

Путь домой будет для оленеводов долгим и дорогим.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А именно: совершить два перелета (Тикси — Якутск — п. Депутатский), пройти по тундре и переплыть залив моря Лаптевых. Общий километраж - 2 500 километров. Цена вопроса — около 100 000 рублей на каждого.

На сегодняшний день горе-путешественники добрались только до Якутска: живущие здесь родственники выслали денег на билеты и временно приютили у себя. Со следующим перелетом пообещал помочь директор сельхозкооператива, на который работают оленеводы.

- После этого, если погода хорошая будет, и лодка ждать будет, за сутки до Казачьего доберутся, - говорит бригадир. - А вот дальше сложно – по прогнозу на море Лаптевых всю неделю штормить будет, ветер сильный. Я своих двоих отправлю, а сам пока в Якутске буду. Сейчас сижу общаюсь с адвокатом, вдруг получится каким-то образом компенсировать наши убытки.

Историй, к слову, уже заинтересовались правозащитники:

- Пограничники сталкиваются с подобными случаями довольно часто, - прокомментировала уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера Лена Иванова. - Они могли бы войти в положение небогатых оленеводов, которые только получили стадо оленей и должны были заниматься строительством кораля. Из-за этого неприятного случая возникло множество проблем. Но это не снимает ответственности с наших оленеводов, так как помимо прав, у всех нас есть обязанности. Они должны были иметь документы, подтверждающие личность. Мы разговаривали с главой Юкагирского наслега, и пришли к выводу, что надо усиленно вести разъяснительную работу с людьми, ведущими традиционный образ жизни.

...Тем временем, пятеро сменщиков бросили стадо: вернулись в поселок, испугавшись, что и до них доберутся. Две тысячи оленей придется каким-то образом собирать. Оставшись без присмотра, они просто разбрелись по тундре...

ВОПРОС РЕБРОМ

Нельзя было просто слетать за паспортом?

- С юридической точки зрения пограничники все сделали правильно, - объясняет Дмитрий Михайлов, директор информационно-правового центра «Миграция и закон». - Они действовали, согласно своим должностным инструкциям в части доставки обнаруженных лиц без документов. Они несут службу в определенном районе и покидать это место не имеют право. А вот если бы они полетели служебным транспортом в соседнее село искать чьи-то паспорта, пусть и всего за 50 километров, к ним были бы обоснованные вопросы у руководства.