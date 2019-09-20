2019-09-20T00:52:02+03:00
Звезды

«Я счастлив с тобой»: Богомолов публично признался Собчак в любви

Режиссер удивил Инстаграм неожиданным порывом чувств
Ирина СУХАНОВА
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Собчак и Богомолов поженились ровно неделю назад.Собчак и Богомолов поженились ровно неделю назад.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Со дня бракосочетания Собчак и Богомолова прошла ровно неделя – за это время обсуждать самую скандальную свадьбу года устали и пресса, и светские сплетники. Как вдруг новоиспеченный муж решил напомнить о счастливом событии своей молодой жене – а заодно и всем подписчикам Инстаграма. Режиссер через соцсеть публично признался Ксении в любви, удивив поклонников неожиданным проявлением чувств.

Богомолов опубликовал на своей странице один из кадров, снятых во время свадебного банкета. Они с Ксенией танцуют щека к щеке, при этом жених нежно обнимает невесту за талию, спрятав лицо в ее волосах.

- Я счастлив с тобой, - подписал снимок Константин.

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Я счастлив с тобой
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Фотограф действительно нашел неожиданно удачный ракурс – снимок получился нежным и искренним. Ксения со спины выглядит настоящей красавицей, да и Константин – обладатель специфической внешности – на фото смотрится как красавчик из мыльной оперы.

Из-за напряженных рабочих графиков молодожены отменили медовый месяц. Уже через несколько дней после собственного бракосочетания они вместе с остальным кинобомондом веселились на свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. К тому же Ксения заинтриговала всех своей предполагаемой новой работой – ходили слухи, что Собчак подписала контракт с Первым каналом и скоро начнет сниматься в эфире какого-нибудь ток-шоу. Однако факт ее сотрудничества с Первым официально пока так и не подтвердился.

Зато после свадьбы Ксения с головой погрузилась в куда более приятные хлопоты – телеведущая достраивает дом. Огромный деревянный коттедж станет ее новым семейным гнездышком, в котором она поселится вместе с Богомоловым. В Инстаграме Ксения поделилась снимками со стройплощадки.

- За время свадебного переполоха дом уже успел обрести стены! Растёт не по дням, а по часам! – рассказала она.

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За время свадебного переполоха дом уже успел обрести стены! Растёт ни по дням, а по часам!
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Дом пока еще состоит из стен без крыши, и до окончания строительства еще очень далеко, но Собчак уже предусмотрительно обзавелась предметами мебели и постельным бельем для будущего особняка. Телеведущая и ее избранник составили свадебный вишлист – список подарков, которые им хотелось бы получить от гостей торжества. В список вошли пуфики, тумбочки, комоды, столики, постельное белье, банные халаты и прочие вещи домашнего обихода. Все – очень дорогое, элитных марок. Например, одним из пунктов вишлиста стал пуфик за миллион рублей, под другими номерами списка значатся постельное белье за 60 тысяч и полотенца по 10 тысяч за штуку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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