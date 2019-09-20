«Вот что со мной делает болезнь»: Ким Кардашьян шокировала Инстаграм честным снимком без макияжа

Ким Кардашьян – одна из главных звезд Инстаграма: 38-летняя модель прославилась благодаря своим селфи и фото, на которых она выглядит идеально. Но чтобы смотреться, как девушка с обложки, американке приходится прилагать неимоверные усилия. Ежедневно она наносит на лицо и тело толстый слой тонального крема, чтобы скрыть красные пятна, которые появляются на ее коже из-за псориаза. В Инстаграме Ким решила показать, как она выглядит на самом деле, и выложила честный снимок без макияжа и фильтров. А на сайте своей сестры Кортни Кардашьян Poosh.com Ким рассказала историю борьбы с болезнью.

На фото, опубликованном в Сториз, все лицо Ким покрыто прыщиками и красными пятнами.

- В этом году все стало очень плохо – псориаз охватил все мое лицо, - пожаловалась Ким Кардашьян. - А потом я заболела артритом.

Ким поделилась в Инстаграме честным снимком и показала, как ее лицо выглядит на самом деле.

Псориаз – аутоиммунное заболевание, которое Ким досталось по наследству от мамы Крис Дженнер.

- Несмотря на то, что я в детстве видела, как псориаз проявляется у моей мамы, я понятия не имела, как с ним бороться, - рассказывет Ким. – У мамы он был в волосах и на теле. Помню, она шла в солярий, чтобы попытаться облегчить свое состояние. Но со мной это средство не работает – от ультрафиолета пятна краснеют еще сильнее и очень зудятся. Я единственный ребенок, которому моя мама передала свою аутоиммунную проблему. Повезло мне, что уж там.

Впервые псориаз атаковал Кардашьян 13 лет назад, когда она простудилась.

- Когда мне было 25, у меня была первая вспышка псориаза. Я простудилась, и так как псориаз является аутоиммунным заболеванием, простуда стала толчком для первого приступа. У меня появились пятна на животе и на ногах. К счастью, мой сосед был дерматологом. Он сделал мне укол кортизона, и мой псориаз полностью ушел на пять лет.

Чтобы выглядеть безупречно, Кардашьян приходится покрывать лицо и тело толстым слоем тонального средства.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Однако после 30 лет болезнь снова вернулась – и осталась с Ким уже надолго. Модель научилась маскировать красные пятна на теле тональными средствами. Однако вскоре к псориазу добавилась еще одна проблема - псориатический артрит.

- Однажды ночью я проснулась и не смогла взять в руку телефон, - вспоминает Ким. - Я подумала, что это странно, но, может быть, я просто отлежала руку. И я снова уснула. А утром я не смогла взять даже зубную щетку – так сильно у меня болели руки. Я сдала анализ крови, и он показал, что у меня ревматоидный артрит и волчанка. Я сразу начала плакать – я чувствовала себя такой несчастной! Мой доктор сказал, что у меня может быть ложный положительный результат, и настоял, чтобы мы проверили все еще раз. Я вернулась в его офис через три дня и оказалось, что тесты были ложноположительными. У меня не было ревматоидного артрита или волчанки. У меня был псориатический артрит. Это похоже на артрит, но заболевание вызывается псориазом, и оно может приходить и уходить. Это тоже очень больно и страшно, но я все равно была счастлива от такого диагноза.

В борьбе с артритом Ким провела четыре месяца – она пробовала всевозможные снадобья, мази, кремы и препараты, чтобы облегчить свое состояние.

- Я помню, у меня была назначена пресс-конференция, которую я не могла отменить, - говорит модель. - В тот день я даже не могла сама надеть на себя лифчик, и мне нужно было, чтобы кто-то надел его на меня, потому что боль в руках была невыносимой.

Перед тем, как сделать очередное селфи, Ким тщательно гримирует кожу.Фото: EAST NEWS

В итоге Кардашьян смогла победить артрит и нашла для себя несколько средств, которые помогают ей справиться с псориазом.

- Я живу здоровой жизнью и стараюсь есть как можно больше растительной пищи. И еще я пью смузи из морского мха, - рассказала Ким.

Неизвестно, передалось ли по наследству семейное заболевание кому-то из ее детей: Кардашьян – мама четверых малышей. Двоих детей – дочку Норт и сына Сэйнта – модель родила сама. Дочь Чикаго и сына Псалма выносили и родили суррогатные матери.