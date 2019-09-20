2019-09-20T09:08:38+03:00
Звезды

Дочь Бориса Грачевского выросла копией папы и дебютировала в «Ералаше»

Режиссер поздравил Василису с 7-летием
Ирина СУХАНОВА
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С моделью Анной Панасенко Борис Грачевский прожил 4 года. У пары растет дочь Василиса.С моделью Анной Панасенко Борис Грачевский прожил 4 года. У пары растет дочь Василиса.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Подробности громкого развода основателя «Ералаша» Бориса Грачевского несколько лет назад смаковали все СМИ. С моделью Анной Панасенко режиссер прожил четыре года и расстался со скандалом. У пары растет дочь Василиса: несмотря на напряженные отношения с ее мамой, Борис Грачевский заботится о дочке и с удовольствием общается с девочкой. Недавно Василиса дебютировала в «Ералаше». Серию с участием наследницы Грачевский опубликовал в Инстаграме в день ее семилетия. Режиссер тепло поздравил дочку с днем рождения и предложил посмотреть ее актерский дебют.

Нетрудно заметить, что девочка растет копией папы. Наверняка с такой активной творческой семьей Василиса рано приобщится к миру шоу-бизнеса.

- Василиса 7 лет! Поздравляю! Смотрите на ЮТУБЕ премьеру сюжета Ералаша «Совсем другое дело»! С днем рождения, дорогая доченька! – написал Грачевский на своей страничке.

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Василиса 7 лет! Поздравляю! Смотрите на ЮТУБЕ премьеру сюжета Ералаш СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО! С Днем Рождения дорогая доченька!
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Поздравила дочку и мама Василисы: Анна Грачевская сделала ей необычный подарок. В день рождения девочку ждал у подъезда огромный медведь, вручивший ей презенты и букет цветов. Видеороликом с реакцией Василисы Анна тоже поделилась в Инстаграме.

- 6:30 утра, 19 сентября! День начался с сюрприза, она была в шоке! – рассказала Анна Грачевская. - В шоке были и соседи, увидев 3-х метрового Мишаню! Но это только начало. Василиса,поехала в школу, где её ждут поздравления от одноклассников, а максимально отмечать будем в субботу. Ох, уж эти детские дни рождения!

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Бывшая жена режиссера Анна Грачевская с дочкой Василисой.
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Василису воспитывает отчим: три года назад Анна вышла замуж за баскетболиста Артема Кузякина. С Артемом Анну познакомила ее подруга во время баскетбольного матча. Ради очаровательной брюнетки бывший капитан баскетбольного клуба «Зенит» переехал из Санкт-Петербурга в Москву и начал активно ухаживать за ней, помогая прийти в себя после развода с Борисом Грачевским.

С режиссером программы «Ералаш» уроженка Харькова официально развелась в марте 2016 года. Расставшись с Грачевским, 33-летняя Анна Грачевская пустилась в самостоятельное творческое плавание. Она – модель, телеведущая, а с недавних пор еще и звезда эротического жанра. Анна снялась обнаженной для журнала «Playboy» и стала лицом сети магазинов интим-товаров.

Анна Грачевская с новым мужем - баскетболистом Артемом Кузякиным. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анна Грачевская с новым мужем - баскетболистом Артемом Кузякиным.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Режиссер после развода тоже быстро нашел свое счастье: 70-летний Грачевский женился на 34-летней Екатерине Белоцерковской. По словам киномэтра, он очень счастлив в этом браке.

- Женился я по расчету - на необыкновенной женщине, в которой готов раствориться, как сахар в стакане. Расчет очень простой: прожить остаток жизни в любви, - рассказывал Грачевский в одном из интервью. - Знаю - Катя тоже меня любит. И это чувство - как допинг, как наркотик — дает силы и кружит голову! Не сомневаюсь, когда бы ни позвонил, когда бы ни пришел, жена будет не просто рада - счастлива. Это очень важно, особенно если тебе много лет. Каждое доброе слово, каждый сопереживающий взгляд в моем возрасте имеют особую ценность.

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Новая жена режиссера Екатерина Белоцерковская тоже намного моложе мужа.
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К слову, новая жена Грачевского отлично ладит с его дочкой. В Инстаграме под поздравлением режиссера Екатерина тоже поздравила Василису:

- Урааа!!! С днём рождения нашу принцессу! – написала она в комментариях.

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6:30 утра, 19 сентября! День начался с сюрприза,она была в шоке!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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